Knight Therapeutics anuncia el relanzamiento de AKYNZEO® en Brasil

AKYNZEO® está aprobado para la prevención de náuseas y vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia. Según IQVIA, las ventas de AKYNZEO® en Canadá y Brasil fueron de aproximadamente $7 millones en 2021.

«Nos enorgullece continuar proporcionando a pacientes y médicos tratamientos líderes y recomendados por las guías 1,2,3 como AKYNZEO®, para ayudar a mitigar los efectos debilitantes de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia», declaró Samira Sakhia, Presidente y Directora Ejecutiva de Knight. «AKYNZEO® es sinérgico con nuestro portfolio existente de oncología y aprovechará la huella médica y comercial existente».

Acerca de Akynzeo®

AKYNZEO® es la primera y única combinación fija antagonista de los receptores 5-HT 3 y NK 1 aprobada para la prevención de náuseas y vómitos agudos y tardíos inducidos por quimioterapia. Se demostró que una dosis única de AKYNZEO® administrada con dexametasona previene las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia hasta por 5 días. AKYNZEO® oral está aprobado y se comercializa en Canadá, en combinación con dexametasona, para la prevención en pacientes adultos de las náuseas y los vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia contra el cáncer altamente emetógena, y la prevención de las náuseas y los vómitos agudos asociados con la terapia contra el cáncer moderadamente emetógena que no se controla con un antagonista del receptor 5-HT 3 solo. AKYNZEO® oral también está aprobado y se comercializa en Argentina y Brasil para la prevención de náuseas y vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia contra el cáncer a base de cisplatino, altamente emetógena, y la prevención de náuseas tardías y vómitos agudos asociados con la quimioterapia contra el cáncer moderadamente emetógena en adultos.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información acerca de Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en ellas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que las mismas con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, pueden resultar ser incorrectas. Los factores y riesgos que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija la ley.

Referencias

1 Roila F. et al. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v119-v133. MASCC/ESMO Antiemetic Guideline 2016 V.1.4 última actualización, julio de 2019. Disponible en: http://www.mascc.org/;

2 Hesketh J. et al. J Clin Oncol. 20 de agosto de 2020;38(24):2782-2797. doi: 10.1200/JCO.20.01296. Epub 13 de julio de 2020;

3 NCCN: Red Nacional Integral del Cáncer; Pautas de práctica clínica de NCCN en oncología; Versión 2.2022. Disponible en: www.nccn.org

Contacto para inversores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente y directora ejecutiva

Director financiero T: 514-484-4483

T. +598.2626.2344 F: 514-481-4116



Correo electrónico: [email protected]

Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.gud-knight.com

Sitio web: www.gud-knight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1852638/Knight_Therapeutics_Knight_Therapeutics_anuncia_o_relan_amento_d.jpg

FUENTE Knight Therapeutics Inc.

SOURCE Knight Therapeutics Inc.