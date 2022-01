Knight Therapeutics Inc. anuncia aprovação de Lenvima® na Colômbia

Lenvima® (lenvatinibe) demonstrou prolongamento da sobrevida livre de progressão e uma taxa de resposta estatisticamente significativa em pacientes com câncer diferenciado de tireoide progressivo e que havia se tornado refratário à terapia com iodo radioativo 1 . Em um estudo separado em pacientes com HCC 2 irressecável não tratado previamente, Lenvima® (lenvatinibe) comprovou ser não inferior ao sorafenibe para a sobrevida total. Além disso, Lenvima® (lenvatinibe) foi estatisticamente significativamente superior ao sorafenibe para a taxa de resposta objetiva e sobrevida livre de progressão. Em 2020, houve aproximadamente 5.304 3 novos pacientes com câncer de tireoide e 2.289 3 novos pacientes com câncer de fígado na Colômbia.

"Temos a satisfação de anunciar a aprovação do Lenvima® (lenvatinibe) na Colômbia, pois este oferece uma nova opção de tratamento para o câncer diferenciado de tireoide refratário ao iodo radioativo e carcinoma hepatocelular irressecável", disse Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. "Esperamos trabalhar com fontes pagadoras para garantir o acesso ao produto para todos os pacientes que podem se beneficiar com Lenvima® (lenvatinibe)."

A Knight possui licença exclusiva da Eisai para comercializar Lenvima® (lenvatinibe), Halaven® (mesilato de eribulina), Fycompa® (perampanel) e Inovelon® (rufinamida) em toda a América Latina, com exceção do México, onde a Eisai detém os direitos ao Halaven® (mesilato de eribulina) e ao Lenvima® (lenvatinibe).

Sobre o LENVIMA® (lenvatinibe); disponível em cápsulas de 10 mg e 4 mg

LENVIMA® (lenvatinibe), descoberto e desenvolvido pela Eisai, é um inibidor de quinase que inibe as atividades de quinase dos receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) e VEGFR3 (FLT4). LENVIMA® (lenvatinibe) inibe outras quinases implicadas na angiogênese patogênica, crescimento tumoral e progressão do câncer, além de suas funções celulares normais, incluindo os receptores FGFR1-4 do fator de crescimento fibroblástico (FGF), o receptor alfa do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFRA), KIT e RET.

Atualmente, LENVIMA® (lenvatinibe) foi aprovado para monoterapia como um tratamento do câncer de tireoide em mais de 75 países, incluindo o Japão, Europa, China e Ásia, e nos Estados Unidos para câncer diferenciado de tireoide refratário ao iodo radioativo localmente recorrente ou metastático. Além disso, LENVIMA® (lenvatinibe) foi aprovado para monoterapia como um tratamento para carcinoma hepatocelular irressecável em mais de 70 países, incluindo o Japão, Europa, China e Ásia, e nos Estados Unidos em primeira linha para carcinoma hepatocelular irressecável. LENVIMA® (lenvatinibe) foi aprovado no Japão para monoterapia como tratamento carcinoma tímico irressecável. Foi também aprovado em combinação com o everolimus como tratamento para carcinoma de células renais após terapia antiangiogênica prévia em mais de 60 países, incluindo Europa, Ásia, e nos Estados Unidos, para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma de células renais avançado após uma terapia antiangiogênica prévia. Na Europa, foi lançado sob o nome comercial Kisplyx® para carcinoma de células renais. LENVIMA® (lenvatinibe) foi aprovado nos Estados Unidos em combinação com o KEYTRUDA® (nome genérico: pembrolizumabe), para o tratamento em primeira linha de pacientes adultos com carcinoma de células renais avançado (CCR). LENVIMA® (lenvatinibe) foi aprovado nos Estados Unidos em combinação com KEYTRUDA® (nome genérico: pembrolizumabe) como tratamento para carcinoma endometrial avançado (MSI-H) que não seja de alta instabilidade de microssatélites (MSI-H) ou que apresente deficiência de reparação por incompatibilidade (dMMR) com progressão da doença após terapia sistêmica prévia em qualquer contexto e com pacientes não candidatos a cirurgia curativa ou radiação, tendo sido aprovado para a indicação similar (incluindo aprovação condicional) em mais de 10 países, como Canadá e Austrália. Em algumas regiões, a aprovação continuada para essa indicação está condicionada à verificação e descrição de benefícios clínicos nos ensaios confirmatórios.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores para o Canadá e a América Latina. Knight é proprietária da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades panlatino-americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

