Knight Therapeutics Inc. anuncia la aprobación de Lenvima® en Colombia

Lenvima® (lenvatinib) demostró una prolongación de la sobrevida libre de progresión y una tasa de respuesta estadísticamente significativas en pacientes con cáncer de tiroides diferenciado progresivo que se habían vuelto refractarios a la terapia con yodo radiactivo 1 . En un estudio separado en pacientes con HCC 2 irresecable no tratado previamente, se demostró que Lenvima® (lenvatinib) es no inferior al sorafenib para la sobrevida general. Además, Lenvima® (lenvatinib) demostró superioridad estadísticamente significativa versus sorafenib en cuanto a sobrevida libre de progresión y tasa de respuesta objetiva. En 2020, hubo aproximadamente 5.304 3 nuevos pacientes con cáncer de tiroides y 2.289 3 nuevos pacientes con cáncer de hígado en Colombia.

"Nos complace anunciar la aprobación de Lenvima® (lenvatinib) en Colombia, ya que brinda una nueva opción de tratamiento para el cáncer de tiroides diferenciado refractario al yodo radiactivo y el carcinoma hepatocelular irresecable", dijo Samira Sakhia, presidenta y CEO de Knight. "Esperamos trabajar con los financiadores del sistema de salud para garantizar el acceso al producto para todos los pacientes que pueden beneficiarse con Lenvima® (lenvatinib)".

Knight tiene una licencia exclusiva de Eisai para comercializar Lenvima® (lenvatinib), Halaven® (mesilato de eribulina), Fycompa® (perampanel) e Inovelon® (rufinamida) en toda América Latina, con la excepción de México, donde Eisai conserva los derechos de Halaven® (mesilato de eribulina) y Lenvima® (lenvatinib).

Acerca de LENVIMA® (lenvatinib); disponible en cápsulas de 10 mg y 4 mg

LENVIMA® (lenvatinib), descubierto y desarrollado por Eisai, es un inhibidor de la quinasa que inhibe las actividades quinasas de los receptores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) y VEGFR3 (FLT4). LENVIMA® (lenvatinib) inhibe otras quinasas que se han implicado en la angiogénesis patógena, el crecimiento tumoral y la progresión del cáncer, además de sus funciones celulares normales, incluidos los receptores del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) FGFR1-4, el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRα), KIT y RET.

En la actualidad, LENVIMA® (lenvatinib) ha sido aprobado para el tratamiento en monoterapia para el cáncer de tiroides en más de 75 países, incluidos Japón, Europa, China y Asia, y en Estados Unidos para el tratamiento de cáncer diferenciado de tiroides localmente recurrente o metastásico, progresivo, refractario al yodo radiactivo. Además, LENVIMA® (lenvatinib) ha sido aprobado para el tratamiento en monoterapia para el carcinoma hepatocelular irresecable en más de 70 países, incluidos Japón, Europa, China y Asia, y en Estados Unidos para el carcinoma hepatocelular irresecable de primera línea. LENVIMA® (lenvatinib) ha sido aprobado para el tratamiento en monoterapia para el carcinoma tímico irresecable en Japón. También se ha aprobado en combinación con everolimus como tratamiento para el carcinoma de células renales después de una terapia antiangiogénica previa en más de 60 países, incluso en Europa y Asia, y en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma de células renales avanzado después de una terapia angiogénica previa. En Europa, el agente se lanzó con la marca Kisplyx® para el carcinoma de células renales. LENVIMA® (lenvatinib) ha sido aprobado en combinación con KEYTRUDA® (nombre genérico: pembrolizumab), para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma de células renales avanzado (CCR) en Estados Unidos. LENVIMA® (lenvatinib) ha sido aprobado en combinación con KEYTRUDA® (nombre genérico: pembrolizumab) como tratamiento para el carcinoma de endometrio avanzado que no es de alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o deficiente en reparación de desajustes (dMMR) que tienen progresión de la enfermedad después tratamiento sistémico previo en cualquier entorno y no son candidatos para cirugía curativa o radiación en Estados Unidos, y ha sido aprobado para una indicación similar (incluida la aprobación condicional) en más de 10 países como Canadá y Australia. En algunas regiones, la aprobación continua de esta indicación depende de la verificación y descripción del beneficio clínico en los ensayos confirmatorios.

Sobre Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una compañía farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos innovadores para Canadá y América Latina. Knight es propietaria de Biotoscana Investments S.A., una empresa farmacéutica de especialidad pan-latinoamericana. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones de proyecciones a futuro.

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, tal como se presenta en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

