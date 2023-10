Knight Therapeutics Inc. ocupa el puesto 90 en la quinta clasificación anual de The Globe and Mail de Canada's Top Growing Companies.

MONTREAL, 3 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX:GUD) ("Knight" o "la Empresa") se complace en anunciar que ha sido colocada en el puesto número 90 en la clasificación del año 2023 de Canada's Top Growing Companies de Report on Business.

El ranking Canada's Top Growing Companies clasifica a las empresas canadienses en función del crecimiento de sus ingresos en tres años. Knight obtuvo su puesto con un crecimiento en tres años del 515%.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos como una de las empresas con mayor crecimiento de Canadá por tercer año consecutivo", expresó Samira Sakhia, Presidenta y Directora Ejecutiva de Knight. "El desempeño excepcional de nuestro equipo garantiza el éxito continuo de Knight en la construcción de una empresa farmacéutica especializada líder panamericana (ex EE. UU.). Estamos orgullosos de ser una empresa nacida en Canadá con operaciones en 11 países y dos continentes, y continuaremos creciendo mientras ofrecemos productos de alta calidad que aportan innovación y valor a nuestros mercados en Canadá y América Latina".

Canada's Top Growing Companies es una clasificación editorial que se lanzó en 2019. Su objetivo es celebrar los logros empresariales más audaces, identificando y poniendo en primer plano los logros de las empresas innovadoras de Canadá. Para calificar en este programa voluntario, las empresas tuvieron que completar un proceso de solicitud exhaustivo y cumplir con ciertos requisitos. En total, 425 empresas obtuvieron un puesto en la clasificación de este año.

La lista completa de los ganadores de 2023, junto con la cobertura editorial, se publica en el número de octubre de la revista Report on Business. La misma ya se encuentra publicada y disponible en línea aquí.

"Canada's Top Growing Companies reconoce el impulso y el ingenio mostrados por las empresas canadienses", dice Dawn Calleja, editora de la revista Report on Business. "La clasificación de este año sirve como inspiración para los futuros propietarios de empresas".

"La lista Top Growing Companies de la revista Report on Business de este año muestra cómo las ideas innovadoras siempre llegan a la cima, quizás incluso más en tiempos de incertidumbre", dice Andrew Saunders, director ejecutivo de The Globe and Mail. "The Globe and Mail felicita a los ganadores de este año por enfrentar y superar esos desafíos económicos".

Acerca de The Globe and Mail

The Globe and Mail es el principal medio de comunicación de Canadá, que lidera el debate nacional y provoca el cambio político a través de un periodismo valiente e independiente desde 1844. Con una cobertura galardonada de negocios, política y asuntos nacionales, el periódico The Globe and Mail llega a 6,2 millones de lectores cada semana en nuestros formatos impresos o digitales, y la revista Report on Business llega a 2,7 millones de lectores en versión impresa y digital en cada número. La inversión en ciencia de datos innovadora significa que a medida que el mundo sigue cambiando, también lo hace The Globe. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, un ramo de inversión de la familia Thomson.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedar.com.

Declaración prospectiva

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, tal como se presenta en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. desconoce cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

Contacto para inversores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Presidenta y directora ejecutiva

Director financiero

T. 598-2626-2344 F: 514-481-4116



Correo electrónico: [email protected]

Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.knighttx.com

Sitio web: www.knighttx.com

FUENTE Knight Therapeutics Inc.

