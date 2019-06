Knocking se asocia con Univision para lanzar un mercado de compras digitales dirigido al público hispano

"Dotar a Univision con capacidades de venta al por menor es algo muy importante", dijo Markus Reinmund, CEO de Knocking Inc. "Los hispanos representan un mercado de más de $60 mil millones en compras en línea anualmente, lo que constituye una importante oportunidad de monetización para las compañías de medios como Univision, que ahora pueden sacar nuevo valor de sus relaciones existentes con millones de consumidores".

El equipo de Knocking ha trabajado con las principales empresas de medios de comunicación de EE.UU. y Canadá para incubar negocios comerciales y convertir a los públicos pasivos en consumidores activos. Con un modelo exclusivo para calcular las impresiones de los espectadores que vincula el contenido comprable a los ingresos, Knocking es capaz de demostrar lo que significa realmente el tiempo de emisión continuo o repetido para una transacción, asignando una venta por impresión y pronosticando el potencial de escala.

"Ayudamos a las empresas de medios de comunicación a convertir a sus públicos en compradores basados en transacciones", dijo Brian Meehan, director general de operaciones de Knocking. "A los consumidores les encanta escuchar sobre ofertas exclusivas anunciadas por talentos de confianza que están compartiendo historias genuinas. Al seleccionar sólo los mejores productos, generamos un resultado positivo para nuestro socio de medios, un resultado positivo para las marcas y un resultado positivo para los espectadores".



Acerca de Knocking Inc.

Knocking Inc. es una empresa de comercio y contenido directo al consumidor, que ofrece un conjunto completo de funciones de comercio electrónico, producción, análisis de participación y comunicaciones para las empresas de medios de comunicación. El exclusivo sistema de Knocking se integra perfectamente con la programación existente para monetizar audiencias y permitir a los medios de comunicación utilizar el comercio como una nueva fuente de ingresos incrementales.

Acerca de Univision Communications Inc.

En calidad de empresa líder de medios hispanos en los Estados Unidos, Univision Communications Inc. entretiene, informa y empodera a los hispanos de los Estados Unidos con contenido de noticias, deportes y entretenimiento a través de plataformas de televisión y televisión por cable, audio y digital. La cartera de medios de mayor audiencia de la compañía incluye las cadenas de televisión Univision y UniMás, así como las cadenas de TV por cable Univision Deportes Network (UDN) y Galavisión. Localmente, Univision posee u opera 65 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos de los Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia - the Home of Latin Music, abarca 58 estaciones de radio propias u operadas por la misma, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. Los principales activos digitales de la empresa incluyen Univision.com , el servicio de streaming Univision Now, la mayor red influenciadora hispana y varias aplicaciones populares. Para obtener más información, visite el sitio corporate.univision.com .

