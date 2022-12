Knorr® y Boys & Girls Clubs of America se asocian con Mario Lopez para ayudar a mejorar la salud y el bienestar a través del acceso a alimentos nutritivos

Knorr® renovará las cocinas de los clubes de Boys & Girls Clubs of America para ofrecer a las familias espacios donde aprender a preparar comidas nutritivas por menos de $4 por porción.

ENGLEWOOD CLIFFS, N.J., 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Knorr® apoyará al programa Healthy Habits del Boys & Girls Clubs of America por segundo año consecutivo para seguir construyendo juntos un futuro más saludable. Como parte de esta colaboración continuada en su compromiso compartido, Knorr se ha asociado con tres centros Boys & Girls Clubs of America en el país para renovar sus cocinas comunitarias y proporcionar a las familias un lugar inspirador para crear comidas nutritivas. Knorr ayudará a mejorar la funcionalidad de estos espacios al renovar los electrodomésticos, los gabinetes y las mesetas, instalar nuevos fregaderos y renovar la pintura de las paredes.

Puedes encontrar esta receta de Tacos de Pollo Knorr® y más en Knorr.com.

El presentador de televisión Mario López, ganador de dos premios Emmy y exalumno de Boys & Girls Club, se sumará a la iniciativa de Knorr y Boys & Girls Clubs of America y conducirá la presentación de la primera cocina renovada en Burbank, California. Durante el evento, Mario conducirá junto con un chef de Knorr una clase de cocina en vivo donde enseñarán a los participantes a preparar comidas deliciosas y nutritivas por menos de $4 por porción, como la receta de tacos de pollo de Knorr. En su calidad de exalumno y embajador de Fitness de Boys & Girls Clubs of America, Mario alienta a los jóvenes y sus familias a adquirir las habilidades y la educación esenciales para llevar un estilo de vida saludable.

"Estamos encantados de iniciar el segundo año de colaboración con Boys & Girls Clubs of America y seguir avanzando en nuestra misión compartida de crear futuros más saludables para la próxima generación de cocineros y sus familias, honrando nuestro compromiso de hacer que la comida saludable sea accesible para todos," dijo Gina Kiroff, responsable de Marketing para Norteamérica, Knorr. "Nos enorgullece poder apoyar al Programa de hábitos saludables y colaborar con Boys & Girls Clubs of America y ayudar a los jóvenes a desarrollar todo su potencial. Nos entusiasma el proyecto de renovar las cocinas en los clubes de todo el país para crear más oportunidades para nuestras comunidades y brindarles las herramientas que necesitan para alcanzar sus objetivos".

El Programa de hábitos saludables de Boys & Girls Clubs of America aborda las diferentes formas en que el comportamiento saludable de una persona se ve influenciado por las creencias personales y los modelos positivos a seguir. El programa enseña los beneficios de comer bien y mantenerse físicamente activo, e incluye un apoyo constante y actividades interactivas que ilustran la manera de adoptar buenos hábitos en la vida cotidiana. Con el reconocido programa de salud y bienestar de Boys & Girls Clubs of America y el liderazgo consolidado de Knorr en su lucha por proporcionar acceso a alimentos nutritivos para todos, la asociación espera generar un impacto positivo en las vidas de miles de familias en todo el país.

"Estamos agradecidos por la oportunidad de seguir trabajando con Knorr en nuestro objetivo compartido de generar un impacto positivo en las vidas de los jóvenes y sus familias", declaró la CEO de Boys & Girls Club de Burbank y Greater East Valley, Shanna Warren. "Esta actualización de la cocina no sólo apoya a la comunidad del Boys & Girls Club, sino que también nos califica para la concesión de licencias que nos permiten compartir el espacio con otras organizaciones locales sin fines de lucro y las empresas, mejorando aún más el apoyo a los jóvenes y el bienestar a través de becas y más."

En 2023 se presentarán nuevas renovaciones de cocinas en Newark, New Jersey e Independence, Missouri. Knorr está trabajando con los Boys & Girls Clubs de ambas ciudades para comprender las principales necesidades de mejora que permitan brindar mayor funcionalidad a estas cocinas para beneficio de la comunidad. A continuación de las ceremonias de presentación en estos mercados se realizará una clase de cocina donde se prepararán recetas de Knorr por menos de $4 por porción. Estas recetas ayudan a renovar el menú familiar con opciones creativas, nutritivas y asequibles para preparar comidas sabrosas, simples y de buena calidad nutricional que sean del agrado de toda la familia.

Para obtener información adicional sobre la asociación de Knorr y Boys & Girls Clubs of America, visite www.knorr.com/bgca.

Acerca de Knorr

Knorr cree que todos merecen tener comida saludable y nutritiva en su mesa a un precio accesible. Hoy esa no es una realidad para muchos en Estados Unidos. Por eso seguimos trabajando para lograr que todos en este país se sientan bien de poderle cocinar a su familia platillos saludables. Ya sea ofreciendo productos de calidad, compartiendo recetas sencillas creadas por chefs o apoyando organizaciones y programas que trabajan para que todos tengan acceso a comidas saludables, Knorr se compromete a seguir haciendo lo que ha hecho siempre: asegurarse de que la buena comida esté disponible para todos.

La empresa comenzó en el 1838, cuando su fundador Carl Heinrich Knorr comenzó a experimentar con vegetales y condimentos secos para preservar su sabor y valor nutricional. Desde entonces, Knorr® se ha convertido en una marca internacional que ofrece una gran variedad de caldos, sopas, condimentos, salsas, snacks, aderezos, y platillos listos y congelados.

Acerca de Boys & Girls Clubs of America

Durante 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha brindado un lugar seguro para que los chicos y adolescentes puedan aprender y crecer. Los clubes cuentan con mentores adultos cariñosos, ofrecen un espacio donde divertirse y hacer amigos y programas de alto impacto para el desarrollo de los jóvenes, todos los días fuera del horario escolar. La programación de los Boys & Girls Clubs promueve el éxito académico, la formación de carácter, el desarrollo de habilidades de liderazgo y la adopción de estilos de vida saludables. Cerca de 5,000 clubes atienden las necesidades de más de 6 millones de personas a través de membresías al club y el compromiso con la comunidad. Los clubes están ubicados en ciudades, pueblos, viviendas públicas y tierras de indígenas en todo el país, y atienden a familias de militares en Centros Juveniles afiliados a BGCA en instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. La sede nacional se encuentra en Atlanta. Puede obtener información adicional sobre Boys & Girls Clubs of America en Facebook y Twitter.

Contacto:

Samya France

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967648/Knorr_Chicken_Tacos.jpg

FUENTE Knorr

SOURCE Knorr