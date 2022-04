KnowBe4 encontra e-mails de avisos temáticos de férias para os colaboradores clicarem

KnowBe4 lança o relatório trimestral global de phishing de 2022

TAMPA BAY, Flórida, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, a provedora do maior treinamento de conscientização em segurança e plataforma de phishing simulado do mundo anunciou hoje os resultados do seu relatório trimestral de phishing de 2022, com os assuntos mais clicados.

"No nosso último relatório trimestral de phishing, descobrimos que os e-mails com temas de férias eram os mais tentadores para os empregados clicarem", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Mensagens relacionadas com RH, tais como uma mudança no horário dos feriados, provavelmente despertaram o interesse dos empregados, que queriam checar se receberiam um dia extra de folga ou um horário de trabalho mais curto devido aos feriados. É importante lembrar que os cibercriminosos utilizam várias táticas, tais como a de se aproveitarem das emoções das pessoas, quando executam os seus golpes maliciosos. Permanecer vigilante e adotar um senso de suspeita elevado em torno de e-mails que desencadeiam uma resposta emocional pode impedir um ataque cibernético prejudicial à segurança".

E-mails globais de férias

RH: Mudança no Cronograma de Férias Alguém especial te mandou um cartão eletrônico de Dia dos Namorados! Dia dos Namorados: Comportamento dos Colaboradores/ Políticas da Empresa Nosso Presente De Dia Dos Namorados Para Você Starbucks: Boas Festas! Venha tomar uma bebida por nossa conta.

10 principais categorias de e-mail a nível global:

Negócios Serviços online Recursos humanos TI Phishing de Coronavírus/COVID-19 Banco e Finanças Phishing para informações sensíveis Notificações por e-mail Networking social Acontecimentos atuais

Os principais temas de e-mail de phishing foram divulgados, comparando os dos Estados Unidos com os da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). No primeiro trimestre de 2022, a KnowBe4 examinou dezenas de milhares de assuntos de e-mail a partir de testes simulados de phishing. A organização também analisou assuntos e-mail 'in-the-wild', que mostram e-mails reais recebidos pelos usuários e reportados aos seus departamentos de TI como suspeitos. Os resultados são mostrados abaixo.

Principais assuntos de e-mail de phishing:

Estados Unidos

RH: Novas exigências de rastreio de vacinas contra Covid Verificação de Senha Necessária Imediatamente RH: Atualização da Política de Férias RH: Importante: Mudanças no Código de Vestimenta Veja a Sua Avaliação

EMEA

Autorize a Transação Pendente na sua Carteira RH: Inscrições para Estudo sobre a COVID-19 IT: Política de Senha de Fim de Ano RH: Código de Conduta Sua Conta De Benefícios Foi Atualizada

*A capitalização e ortografia estão iguais aos presentes no assunto do teste de phishing.

**Os assuntos de e-mail são uma combinação de modelos de phishing simulado criados pela Knowbe4 para clientes e testes personalizados criados pelos clientes da empresa.

Ataques "In-the-Wild" comuns:

TI: Atualização do Sistema

Google Forms: Sua Pesquisa de Participação de voz

Zoom: Você perdeu uma reunião no Zoom

Aviso de Projeto

Dropbox: Atualizações sobre as suas contas

*A capitalização e ortografia estão iguais aos presentes no assunto do teste de phishing.

**Os assuntos "In-the-wild" representam e-mail reais que os usuários receberam e reportaram ao departamento de TI como suspeitos. Não se tratam de testes de e-mails de phishing simulados.

