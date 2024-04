KOCOWA+, die weltweit führende K-Entertainment-Streaming-Plattform, beginnt die globale Expansion mit dem Eintritt in Europa und Ozeanien

KOCOWA+ verfügt über eine beeindruckende Bibliothek mit mehrsprachigen Untertiteln und erschließt neue Märkte mit einem Rabatt von 30 % für neue Abonnenten.

LOS ANGELES, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- KOCOWA+, das ultimative Streaming-Ziel für koreanische Unterhaltung, ist in Europa und Ozeanien gestartet. Diese bahnbrechende Erweiterung wird beliebte und neue K-Dramen, K-Pop-Performances, Idol-Reality-Shows, bei den Fans beliebte Varieté-Shows und vieles mehr den Zuschauern in 39 neuen Ländern zugänglich machen.

„Als Heimat der größten koreanischen Content-Bibliothek außerhalb Koreas ist es uns eine Ehre, die erste 100% koreanische Streaming-Plattform nach Europa und Ozeanien zu bringen," sagte KunHee Park, Geschäftsführer/CPO von KOCOWA.

KOCOWA+ ist stolz darauf, seine Programme innerhalb von acht Stunden nach der Ausstrahlung in Korea mit hochwertigen englischen, spanischen, portugiesischen und chinesischen Untertiteln zur Verfügung zu stellen.

Es erweitert ständig seine umfangreiche Bibliothek an Titeln und hat nun Webcomics hinzugefügt, die exklusiv auf KOCOWA+ zu finden sind, mit dem Ziel, bestehende Fans zu unterhalten und neue Nutzer in die Welt von K-Content einzuladen.

Neben KOCOWA+'s fesselndem Angebot an bewährten und beliebten K-Dramen, wie „Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo", „Coffee Prince", „Extra-Ordinary You" und „High Kick", hat KOCOWA+ auch neue Hits, wie den mit Spannung erwarteten Thriller „Escape Of The Seven": Resurrection", die neue romantische Komödie „Su Ji and U Ri", das historische Epos „My Dearest", und „My Sibling's Romance", eine Reality-Show, die zeigt, wie schwierig es ist, sich zu verabreden, wenn die Geschwister das Liebesleben planen.

Darüber hinaus zeigt die Plattform K-Pop-zentrierte Inhalte wie „Weekly Idol", „BTS Variety Chronicles", „New Jeans Travel Code" und „Idol Star Athletics Championships" sowie die gefeierten Varieté-Serien „Home Alone" und „The Manager". Zu den exklusiven Inhalten gehören die Dating-Show „Alumni Lovers" und das weltweite Phänomen „Running Man" in ausgewählten Gebieten.

KOCOWA+ ist ein direkter Streaming-Dienst für Kunden mit 30 Inhaltsanbietern weltweit. Der Dienst ist mittlerweile in 74 Ländern verfügbar und kann über das Internet sowie über iOS- und Android-Plattformen genutzt werden. Er wird in den kommenden Wochen auf Smart-TVs und -Geräten eingeführt werden.

Das bemerkenswerte Wachstum der Plattform bestärkt sie in ihrem Bestreben, weltweit die erste Anlaufstelle für koreanische Unterhaltung zu werden.

