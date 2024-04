KOCOWA+ inicia su expansión mundial con la entrada en Europa y Oceanía

- KOCOWA+, la primera plataforma mundial de K-Entertainment en streaming, inicia su expansión mundial con la entrada en Europa y Oceanía

- KOCOWA+, que cuenta con una impresionante biblioteca de subtítulos en varios idiomas, entra en nuevos mercados con un descuento del 30% para los nuevos abonados

LOS ÁNGELES, 4 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- KOCOWA+, el destino de streaming definitivo para el entretenimiento coreano, se ha lanzado en Europa y Oceanía. Esta expansión sin precedentes llevará a 39 nuevos territorios los nuevos y queridos dramas coreanos, actuaciones de K-Pop, reality shows con ídolos, programas de variedades favoritos de los fans y mucho más.

KOCOWA+ is now available in Europe and Oceania! Sign up now via the web for a 30% discount for new users for a limited time. Catch the K-Content Wave with KOCOWA+ and enjoy the ultimate destination for Korean entertainment! KOCOWA+ The Ultimate Destination for Korean Entertainment

"Como sede de la mayor biblioteca de contenidos coreanos fuera de Corea, es un honor para nosotros traer a Europa y Oceanía la primera plataforma de streaming 100 % coreana", declaró KunHee Park, consejero delegado y responsable de producto de KOCOWA.

KOCOWA+ se enorgullece de que sus programas estén disponibles ocho horas después de su emisión en Corea, con subtítulos en inglés, español, portugués y chino. Amplían constantemente su extensa biblioteca de títulos y ahora han añadido webcómics, exclusivos de KOCOWA+, con el objetivo de entretener a los fans existentes e invitar a nuevos usuarios al mundo de K-Content.

Entre la fascinante biblioteca de KOCOWA+ de K-Dramas favoritos, como "Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo", "Coffee Prince", "Extra-Ordinary You" y "High Kick", KOCOWA+ también tiene nuevos éxitos, como el esperado thriller "Escape Of The Seven: Resurrection", la nueva comedia romántica "Su Ji and U Ri", la epopeya histórica "My Dearest" y "My Sibling's Romance", un reality show que ilustra la lucha de las citas cuando tu hermano planea tu vida amorosa.

Además, la plataforma presenta contenidos centrados en el K-Pop como "Weekly Idol", "BTS Variety Chronicles", "New Jeans Travel Code" y "Idol Star Athletics Championships", y las aclamadas series de variedades "Home Alone" y "The Manager". Los contenidos exclusivos incluyen el programa de citas "Alumni Lovers" y el fenómeno mundial "Running Man" en determinados territorios.

KOCOWA+ es un servicio de streaming directo al cliente, con 30 proveedores de contenidos en todo el mundo. Actualmente abarca 74 países y está disponible en plataformas web, iOS y Android. En las próximas semanas continuará su despliegue en televisores y dispositivos inteligentes.

El notable crecimiento de la plataforma impulsa su ambición de convertirse en la plataforma de referencia para el entretenimiento coreano en todo el mundo.

Acerca de KOCOWA

KOCOWA es una empresa conjunta mundial formada por las principales cadenas coreanas KBS, MBC, SBS y SK Square Americas, Content wavve. Los planes de suscripción empiezan en 6,99 euros/6,99 dólares al mes para el acceso básico, con planes premium a 7,99 euros/7,99 dólares al mes. www.kocowa.com

Contacto para medios:

Angie Averitt

[email protected]