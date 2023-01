Kohler Co. celebra 150 anni di iniziative coraggiose, creatività e impatto, plasmando nel contempo i prossimi 150 anni dell'iconico brand KOHLER

L'azienda globale si stringe intorno ai pilastri del brand: design, innovazione, benessere e sostenibilità

KOHLER, Wisconsin, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co., fondata nel 1873, ha forgiato una tradizione in termini di innovazioni che hanno trasformato il settore per gli ambienti della cucina e del bagno, i prodotti per la resilienza energetica, le esperienze di ospitalità di lusso e i principali campionati di golf. La creatività e il design all'avanguardia sono il cuore e l'anima dell'etica del marchio KOHLER e della sua missione dello stile di vita raffinato.

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

I team di creatori audaci di Kohler in tutto il mondo sono alla base dell'iconico marchio KOHLER, insieme ai consumatori e alle comunità degli operatori commerciali che danno vita ai prodotti dell'azienda in modi creativi e artistici. In occasione del suo 150° anniversario, l'organizzazione globale invita tutti i dipendenti, i partner e i clienti a partecipare ai festeggiamenti attraverso una serie di eventi speciali e attività in tutto il mondo, tra cui l'uscita di prodotti in edizione limitata, abbigliamento commemorativo e narrazione di storie attraverso contenuti digitali, il tutto all'insegna del tema dell'anniversario Come all Creators.

"Le iniziative coraggiose e lo spirito imprenditoriale sono nel nostro DNA e hanno un significato profondo all'interno della nostra organizzazione, a partire dal nostro fondatore John Michael Kohler, che ha costituito la nostra azienda nel Wisconsin insieme a una forza lavoro di immigrati che stavano creando una nuova vita, senz'altro migliore, per le loro famiglie", ha dichiarato il presidente e CEO David Kohler, appartenente alla quarta generazione della famiglia Kohler e la nona persona il alla guida dell'azienda. "Mentre festeggiamo i nostri 150 anni di successi, nozioni acquisite e crescita, incoraggiamo tutti i creatori appassionati a unirsi alla nostra ricerca del miglioramento continuo per offrire una vita piacevole alle generazioni future attraverso un design migliore, l'innovazione, il benessere e la sostenibilità".

"L'ingegno e la passione dei nostri collaboratori e dei nostri clienti sono i catalizzatori della creazione di nuove idee, di partnership efficaci e di un mondo migliore per le generazioni future", ha dichiarato Laura Kohler, Responsabile Sostenibilità e DEI. "Ripensando ai numerosi traguardi di Kohler ci ispira a guardare avanti e a creare nuovi orizzonti per migliorare il nostro pianeta, le nostre vite e le nostre comunità - un'idea, un prodotto, una partnership, un atto d'impatto alla volta".

Nel corso dell'anno di celebrazione di Come All Creators, Kohler renderà omaggio alla sua straordinaria tradizione di 150 anni, guardando al contempo a un futuro innovativo con la collaborazione di partner di valore, artisti di talento ed esploratori. Per dare vita all'iniziativa, Kohler Co. ha collaborato con l'artista e innovatore americano Daniel Arsham per concepire l'identità creativa commemorativa del 150° anniversario attraverso loghi e marchi, tipografia e lettering per fondere il patrimonio storico dell'azienda con il suo approccio al futuro determinato dall'audacia. Kohler ha già collaborato con Arsham per Rock.01, un esclusivo lavello stampato in 3D, e per "Divided Layers", un'installazione di fama mondiale presentata nel 2022 alla Settimana del Design di Milano.

Le iniziative per il 2023 "Come All Creators" includono:

Lancio dei prodotti KOHLER Heritage Colors

Kohler lancerà alcuni dei design più iconici e più venduti dell'azienda in due esclusivi colori vintage che saranno annunciati questa primavera e saranno disponibili per l'acquisto nell'estate del 2023. L'introduzione di prodotti colorati e vivaci da parte di Kohler è stata accolta con grande entusiasmo nel 1927 e rimane ancora oggi un movimento innovativo all'interno della leadership del design dell'azienda.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.kohler.com/forever-in-color.

Eventi pop-up di Heritage Colors a New York

Giovedì 26 gennaio alle 14:00 Daniel Arsham farà un'apparizione speciale all'esterno del Kohler Experience Center al 6 W. 22nd Street di New York per un'esperienza di pop-up truck di Heritage Colors dalle 10:00 alle 16:00. Arsham firmerà e regalerà 300 magliette in edizione limitata da lui disegnate con il logo del 150° anniversario di Kohler e gli Heritage Colors.

Venerdì 27 gennaio, il pop-up truck di Heritage Colors sarà a Union Square, all'angolo nord-ovest tra E 17th e Broadway, dalle 10:00 alle 16:00. Il fondatore di KidSuper Colm Dillane, un visionario nel mondo della moda con un approccio temerario al design e un uso inaspettato di colori audaci e vibranti, sarà presente alle 10:00 per salutare gli ospiti con i suoi cioccolatini in edizione limitata KidSuper x Kohler con ricetta originale in Heritage Colors.

Generatori domestici Kohler con opzioni di colori e motivi

Per celebrare la lunga leadership di Kohler nell'innovazione del colore, Kohler amplia la sua offerta di generatori domestici con 10 nuovi colori esclusivi e 3 opzioni di motivi mimetici Mossy Oak, oltre al popolare colore cashmere. I colori e i motivi KOHLER permettono ai clienti proprietari di abitazioni di integrare il proprio generatore di emergenza con l'estetica della casa o di farlo risaltare con un tocco personalizzato. I generatori domestici KOHLER funzionano automaticamente, collegati alle fonti di alimentazione dell'abitazione (gas naturale o propano), garantendo una tranquillità senza problemi durante un black-out, aumentando generale senso di benessere in casa.

KOHLER x Robert Swan

L'esploratore moderno Robert Swan, l'unica persona ad aver raggiunto a piedi sia il polo nord che il polo sud, ha collaborato con Kohler per la sua spedizione di successo Undaunted Expedition attraverso il continente antartico. Swan ha raggiunto il Polo Sud geografico il 10 gennaio 2023, affidandosi esclusivamente alle soluzioni di energia rinnovabile KOHLER. L'impresa di Swan rende omaggio al contrammiraglio Richard E. Byrd, aviatore e primo esploratore polare a raggiungere a piedi l'Antartide nel 1929, che si affidò esclusivamente ai generatori KOHLER per alimentare il suo viaggio.

"Campagna "Toilet in the Road"

All'inizio degli anni '70, Herb Kohler, leader e innovatore di lunga data dell'azienda, con THE BOLD LOOK OF KOHLER ha creato una forza che ha trasformato il bagno americano da uno spazio utilitario in uno spazio di design, stile, raffinatezza e maestria. Le sue campagne pubblicitarie provocatorie hanno sfidato le norme convenzionali e si sono rivolte direttamente ai consumatori, contro la prassi del settore di rivolgersi a professionisti e distributori. Una delle pubblicità più iconiche degli anni '80 è stata definita "toilette in the road" e Kohler ha in programma di riproporla nel 2023 con immagini e video innovativi che presentano la sua pluripremiata toilette intelligente Numi.

Eventi del mercato globale

Nel corso del prossimo anno sono previste numerose altre attivazioni ed eventi per il 150° anniversario in tutto il mondo presso i KOHLER Experience Center, i Kohler Signature Store e in occasione di varie fiere ed eventi nel 2023, tra cui: Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Milano Design Week, Design Miami, Kohler Wellness Retreats e Kohler Food & Wine, solo per citarne alcuni. L'azienda sta inoltre pianificando festeggiamenti con i suoi collaboratori, passati e presenti, e una celebrazione a livello comunitario nel Village of Kohler, la sede globale dell'azienda.

Per maggiori informazioni, visitare:

Informazioni su Kohler Co.

Fondata nel 1873 e con sede a Kohler, nel Wisconsin, Kohler Co. è una delle più antiche e grandi aziende private americane, con oltre 40.000 dipendenti. Con oltre 50 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, Kohler è un leader globale nella progettazione, innovazione e produzione di prodotti per cucina e bagno, mobilio di lusso, mattonelle e illuminazione, motori, generatori e soluzioni per l'energia pulita, e proprietario/operatore di due destinazioni di golf resort e ospitalità a cinque stelle a Kohler, Wisconsin e St. Andrews, Scozia. Il campo da golf Whistling Straits di Kohler ha ospitato la 43a Ryder Cup nel 2021. L'azienda sviluppa anche soluzioni per rispondere a problematiche urgenti, come l'acqua potabile e le strutture igienico-sanitarie, per le comunità svantaggiate di tutto il mondo, al fine di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e future. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web kohlercompany.com.

"Believing in Better": un pianeta migliore, comunità migliori, vite migliori

Believing in Better è la strategia di Kohler per la sostenibilità e l'impatto sociale e si basa sulla filosofia operativa dell'azienda secondo cui il meglio è perfettibile - per il pianeta, le persone, le comunità e l'azienda. Believing in Better si basa su tre pilastri: un pianeta migliore, comunità migliori e vite migliori. Attraverso ciascuno di questi pilastri, Kohler si adopera al fine di sviluppare prodotti e programmi che abbiano un impatto significativo, non solo per la sua attività, ma anche per le comunità che serve e per la vita delle persone che utilizzano i suoi prodotti.

