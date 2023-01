Kohler Co. célèbre 150 ans de gestes audacieux, de créativité et d'impact, tout en façonnant les 150 prochaines années de sa marque emblématique KOHLER

La société mondiale se mobilise autour de ses piliers de marque : le design, l'innovation, le bien-être et la durabilité

KOHLER, Wisconsin, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Depuis sa fondation en 1873, Kohler Co. s'est forgé une réputation en tant que créateur d'innovations transformatrices dans le domaine des espaces de cuisine et de salle de bain, des produits de résilience énergétique, de l'hôtellerie de luxe et des grands championnats de golf. La créativité et le design de pointe sont le cœur et l'âme de la marque KOHLER et de sa mission visant à offrir un style de vie gracieux.

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

La marque emblématique KOHLER s'appuie sur les équipes mondiales de créateurs audacieux de la société, ainsi que sur les consommateurs et les communautés commerciales qui donnent vie à ses produits de manière créative et artistique. À l'occasion de son 150e anniversaire, l'organisation mondiale invite tous les collaborateurs, partenaires et clients à participer aux célébrations en tenant une série d'événements et d'activités dans le monde entier. La société lancera également des éditions limitées de produits, des vêtements commémoratifs et du récit par le biais de contenu numérique. Chacun de ces éléments sera conçu autour du thème de l'anniversaire : Come All Creators.

« Les gestes audacieux et l'esprit d'entreprise font partie de notre ADN et revêtent un sens profond au sein de notre organisation. Personne d'autre n'a mieux incarné ces traits que notre fondateur, John Michael Kohler, qui a fondé l'entreprise au Wisconsin avec une main-d'œuvre immigrante, dans le but de créer une vie nouvelle et meilleure pour leurs familles, a déclaré le président et PDG David Kohler, qui fait partie de la quatrième génération de dirigeants issus de la famille Kohler et est seulement la neuvième personne à diriger l'entreprise. Alors que nous célébrons nos 150 ans de réalisations, d'apprentissages et de croissance, nous encourageons tous les créateurs passionnés à se joindre à notre quête d'amélioration continue, qui vise à offrir aux générations futures un style de vie gracieux grâce aux progrès en matière de conception, d'innovation, de bien-être et de durabilité. »

« Grâce à leur ingéniosité et leur passion, nos collaborateurs et nos clients catalysent la conception de nouvelles idées, l'établissement de partenariats efficaces et l'amélioration du style de vie pour les générations futures, a affirmé Laura Kohler, responsable de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Le passé de Kohler, marqué par de nombreuses réalisations pionnières, nous inspire à nous tourner vers l'avenir et à créer de nouvelles voies pour améliorer notre planète, nos vies et nos communautés – une idée, un produit, un partenariat et un geste percutant à la fois. »

Tout au long de l'année de célébration Come All Creators, Kohler rendra hommage à son patrimoine unique de 150 ans, tout en se tournant vers l'avenir novateur qu'elle construira en compagnie de précieux partenaires, d'artistes talentueux et d'explorateurs. Kohler Co. s'est associée à l'artiste et innovateur américain Daniel Arsham pour donner vie à l'initiative et concevoir l'identité créative du 150e anniversaire. Celle-ci sera constituée de logos, de marques, d'une typographie et de lettrage qui fusionnent le patrimoine historique de l'entreprise avec son approche « audacieuse » de l'avenir. Kohler a déjà collaboré avec M. Arsham sur d'autres projets : le Rock.01, un évier exclusif imprimé en 3D, et « Divided Layers », une installation mondialement reconnue présentée en 2022 lors de la semaine du design de Milan.

Voici quelques-unes des initiatives « Come All Creators » qui auront lieu en 2023 :

Lancement des produits KOHLER Heritage Colors

Kohler lancera deux couleurs Heritage Colors exclusives pour certains de ses modèles les plus emblématiques et les plus vendus. Les couleurs seront annoncées ce printemps et disponibles à l'achat à l'été 2023. Les produits vibrants et colorés de Kohler ont connu un grand succès lors de leur lancement en 1927, et ils demeurent aujourd'hui une source d'innovation pour les responsables du design de l'entreprise.

Consultez www.kohler.com/forever-in-color pour en savoir plus.

Événements éphémères Heritage Colors à New York

Le jeudi 26 janvier à 14 h, Daniel Arsham animera exceptionnellement une expérience de camion éphémère Heritage Colors devant le Kohler Experience Center, situé au niveau de 6 W. 22nd Street à New York. L'événement se tiendra de 10 h à 16 h, et à cette occasion, M. Arsham signera et fera don de 300 t-shirts en édition limitée arborant les logos du 150e anniversaire de Kohler et de Heritage Colors.

Le vendredi 27 janvier, le camion éphémère Heritage Colors se trouvera au coin nord-ouest d'Union Square, à l'angle de E 17th et Broadway, de 10 h à 16 h. Colm Dillane, le fondateur de KidSuper qui révolutionne la mode grâce à son approche intrépide et son style surprenant caractérisé par l'utilisation de couleurs audacieuses et vibrantes, sera sur place à 10 h pour accueillir les visiteurs et leur offrir des chocolats en édition limitée décorés aux couleurs Heritage Colors, les KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates.

Générateurs domestiques Kohler avec options de couleur et de motif

Pour rendre hommage à son leadership de longue date en matière d'innovation des couleurs, Kohler élargit son offre de générateurs domestiques en ajoutant 10 nouvelles couleurs exclusives et trois motifs Mossy Oak de type camouflage , ainsi que la couleur cachemire, très populaire auprès des clients. Les couleurs et les motifs de KOHLER aident les propriétaires à harmoniser l'apparence de leur générateur de secours avec le style esthétique de leur domicile, ou à se démarquer par des choix créatifs. Les générateurs domestiques KOHLER, reliés aux sources de carburant du domicile des utilisateurs (gaz naturel ou propane), fonctionnent automatiquement et sans tracas lors des pannes de courant, procurant ainsi une tranquillité d'esprit tout en renforçant le sentiment général de bien-être de la maison.

KOHLER x Robert Swan

L'explorateur des temps modernes Robert Swan, la seule personne à avoir marché aux pôles Nord et Sud, s'est associé à Kohler dans le cadre de l'expédition « Undaunted », sa traversée réussie de la masse terrestre de l'Antarctique . M. Swan a atteint le pôle Sud géographique le 10 janvier 2023, en utilisant uniquement des solutions d'énergie renouvelable KOHLER. L'expédition a rendu hommage au contre-amiral Richard E. Byrd, aviateur et premier explorateur polaire à avoir marché en Antarctique en 1929. M. Byrd s'était lui aussi appuyé exclusivement sur des générateurs KOHLER pour alimenter son voyage.

Campagne « Toilet in the Road »

Au début des années 1970, le dirigeant et l'innovateur de la société Herb Kohler a créé « THE BOLD LOOK OF KOHLER », un style dynamique qui a transformé la salle de bain utilitaire américaine en un espace marqué par le design, le style, la sophistication et le savoir-faire. Ses campagnes publicitaires provocatrices avaient bouleversé les normes conventionnelles et s'adressaient directement aux consommateurs, contrairement aux publicités habituelles de l'industrie qui ciblaient les professionnels et les distributeurs. En 2023, Kohler reprendra l'une des publicités les plus emblématiques des années 1980, aujourd'hui connue sous le nom « the toilet in the road » (toilette sur la route), en mêlant des images et des vidéos avant-gardistes afin de mettre en avant avec sa toilette intelligente primée, Numi.

Événements sur les marchés mondiaux

La société organisera plusieurs autres activités et événements consacrés au 150e anniversaire au cours de la prochaine année. Ces événements se tiendront aux KOHLER Experience Centers, aux Kohler Signature Stores ainsi qu'à divers salons et événements prévus en 2023, notamment : Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, la semaine du design de Milan, Design Miami/, les Kohler Wellness Retreats et Kohler Food & Wine, pour n'en citer que quelques-uns. L'entreprise organisera également des activités de célébrations avec ses collaborateurs, anciens et actuels, et tiendra un événement communautaire dans le village de Kohler, où se trouve son siège mondial.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873 et basée à Kohler, au Wisconsin, Kohler Co. est l'une des plus anciennes et des plus grandes sociétés privées d'Amérique comptant plus de 40 000 associés. Comptant plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler est un leader mondial dans la conception, de l'innovation et de la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain ; d'armoires, de carrelage et d'éclairage de luxe ; de moteurs, de générateurs et de solutions d'énergies propres ; et est propriétaire/exploitant de deux destinations cinq étoiles hôtelières et centres de golf à Kohler, au Wisconsin et à St Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la 43e Coupe Ryder en 2021. L'entreprise élabore également des solutions à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com .

Believing in Better : Une meilleure planète, de meilleures communautés, de meilleures vies

« Believing in Better » est la stratégie de Kohler en matière de développement durable et d'impact social. Elle est basée sur la philosophie d'exploitation de l'entreprise selon laquelle le meilleur peut toujours être meilleur - pour la planète, les personnes, les communautés et les affaires. « Believing in Better » repose sur trois piliers : une meilleure planète, de meilleures communautés, de meilleures vies. À travers chacun de ces piliers, Kohler s'efforce de développer des produits et des programmes qui auront un impact significatif, non seulement pour son activité, mais aussi pour les communautés qu'elle sert et pour la vie des personnes qui utilisent ses produits.

