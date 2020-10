Kohler Co. lance l'initiative Une eau salubre pour tous pour faire face à la crise mondiale de l'eau et de la salubrité

L'entreprise s'engage à trouver des solutions durables aux problèmes relatifs à l'eau et à la salubrité qui auront une incidence mesurable dans les collectivités du monde entier

KOHLER, Wisconsin, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., leader mondial de la conception et de l'innovation de produits de cuisine et de salle de bain, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative Une eau salubre pour tous visant à résoudre les problèmes urgents liés à l'accès à l'eau, ainsi qu'à sa qualité et à sa conservation, tout en sensibilisant le public aux enjeux relatifs à l'eau. Fort de sa grande expertise dans le domaine de l'eau et de la salubrité, Kohler puise dans l'esprit d'innovation de plus de 35 000 associés, tout en travaillant avec des partenaires, pour élaborer activement et apporter des solutions aux nombreux problèmes complexes. Il y a 2,1 milliards de personnes sans accès à l'eau potable et 4,2 milliards de personnes sans salubrité adéquate.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en évidence bon nombre des problèmes troublants liés à la salubrité de l'eau que nous connaissons déjà, mais que nous ne parvenons pas à régler adéquatement. Pour apporter des changements positifs et durables, les entreprises doivent se concentrer sur les problèmes qu'elles peuvent résoudre le plus efficacement. Pour Kohler, il s'agit de l'eau, a déclaré Laura Kohler, vice-présidente principale, Ressources humaines, Intendance et durabilité chez Kohler Co. Une eau salubre pour tous constitue notre engagement à résoudre la crise de l'eau et de la salubrité, qui continue d'avoir des répercussions sur beaucoup trop de gens dans le monde entier. »

Au moins 2,2 millions de personnes aux États-Unis n'ont pas accès à l'eau à la maison, et chez 44 millions autres personnes, l'eau courante n'est pas potable. Kohler poursuivra ses partenariats avec des organismes humanitaires et sans but lucratif de premier plan comme Water Mission et Vision du Monde, afin d'installer des solutions mises au point par l'équipe L'innovation pour de bon, telles que des toilettes à faible débit et des filtres à eau par gravité dans des régions du monde mal desservies. Plus récemment, les organismes se sont associés à un projet à Jhagadia, en Inde, pour fournir de l'eau potable aux 462 résidents de la collectivité grâce à la mise en place d'un système d'osmose inverse (O.I.).

Kohler élargit son engagement pour fournir un accès à l'eau potable et à la salubrité en mobilisant ses associés par l'intermédiaire de la KOHLER Run for Safe Water, un défi de marche virtuelle d'un mois visant à sensibiliser les gens aux enjeux et à recueillir des fonds pour soutenir des organismes de bienfaisance locaux. Dans le domaine de la conception de produits et de l'innovation, Kohler continue d'appuyer l'économie d'eau, et a récemment été nommée lauréat du prix d'excellence durable 2020 par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, ce qui représente son onzième prix WaterSense.

Pour en savoir plus sur Kohler Co. et Une eau salubre pour tous et sur la façon dont vous pouvez participer, veuillez consulter le site www.safewaterforall.com.

À propos de Kohler Co

Fondée en 1873 et basée à Kohler, au Wisconsin, Kohler Co. est l'une des plus anciennes et des plus grandes sociétés privées d'Amérique comptant plus de 35 000 associés. Avec plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler est un leader mondial dans la conception, l'innovation et la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain, de moteurs et de systèmes d'alimentation, d'armoires et de tuiles haut de gamme, ainsi que le propriétaire exploitant de deux destinations cinq étoiles hôtelières et centres de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler accueillera la Coupe Ryder 2020. L'entreprise élabore également des solutions à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com.

