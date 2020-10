A Kohler Co. lança o Safe Water For All para abordar a crise global de água e saneamento

KOHLER, Wisconsin, 1 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., líder global em design e inovação de produtos para cozinha e banheiro, anunciou hoje o lançamento do Safe Water For All, uma iniciativa para abordar ainda mais as questões urgentes sobre acesso, qualidade e conservação da água e ampliar a consciência pública sobre as questões relacionadas à água. Com profunda experiência em água e saneamento, a Kohler está explorando a mentalidade inovadora de seus mais de 35 mil associados e trabalhando com parceiros para ativamente desenvolver e fornecer soluções para as muitas questões complexas que deixam 2,1 bilhões de pessoas sem acesso a água potável e 4,2 bilhões de pessoas sem saneamento saudável.

"A pandemia global da COVID-19 trouxe à tona muitas das questões preocupantes sobre água potável que já conhecemos, mas não conseguimos abordar da maneira adequada. Para fazer mudanças positivas e duradouras, as empresas devem se concentrar nos desafios que podem resolver com mais eficácia e, para a Kohler, isso significa água," disse Laura Kohler, vice-presidente sênior de Recursos Humanos, Administração e Sustentabilidade da Kohler Co. "O Safe Water For All é o nosso compromisso de abordar a crise de água e saneamento que continua a impactar muitas pessoas em todo o mundo."

Nos EUA, existem pelo menos 2,2 milhões de pessoas que não têm acesso a água em casa e mais 44 milhões com água corrente que não é segura para beber. A Kohler continuará suas parcerias com importantes organizações sem fins lucrativos e humanitárias, como a Water Mission e a World Vision, para instalar soluções desenvolvidas pela equipe do Innovation for Good, como vasos sanitários com descarga de baixo fluxo e filtros de água por gravidade em áreas mal servidas em todo o mundo. Mais recentemente, as organizações fizeram parceria com um projeto em Zhagadia, na Índia, para fornecer água limpa aos 462 moradores da comunidade por meio da implementação do Sistema Reverse Osmosis (R.O.)

A Kohler está ampliando seu compromisso de fornecer acesso a água potável e saneamento ativando seus associados com o KOHLER Run for Safe Water, um desafio de corrida virtual com duração de um mês para aumentar a conscientização sobre os problemas e arrecadar fundos para apoiar as instituições de caridade locais. Na área de design de produto e inovação, a Kohler continua defendendo a eficiência hídrica e recentemente venceu o prêmio Excelência Sustentada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês), marcando a 11a vez que a empresa ganhou o prêmio WaterSense.

Para saber mais sobre a Kohler Co., o Safe Water For All e como você pode participar, acesse www.safewaterforall.com.

Sobre a Kohler Co

Fundada em 1873 e com sede em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos EUA, composta por mais de 35 mil associados. Com mais de 50 fábricas em todo o mundo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; motores e sistemas de potência; armários e azulejos de luxo; e é proprietária/operadora de um resort de golfe e um hotel cinco estrelas em Kohler, em Wisconsin, e St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediará a Ryder Cup de 2020. A empresa também desenvolve soluções para abordar questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo e para melhorar a qualidade de vida das gerações de hoje e do futuro. Para mais detalhes, acesse kohlercompany.com.

