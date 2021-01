KOHLER расширяет коллекцию Smart Home на выставке CES 2021 с акцентом на средства улучшения здоровья и самочувствия и бесконтактные технологии для кухонь и ванных комнат

На выставке CES 2021 будут впервые представлены бесшумная ванна Stillness Bath, унитаз Innate Intelligent Toilet и бесконтактный смеситель для ванной Touchless Bathroom Faucet

КОЛЕР (шт. Висконсин), 11 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., являющаяся одним из мировых лидеров в области проектирования и модернизации кухонного и сантехнического оборудования, сегодня объявила о внесении ряда новых дополнений к своему ассортименту продукции для «умных» домов, ориентированных на обеспечение личного благополучия пользователей. На первой в истории виртуальной выставке CES компания Kohler представляет четыре новых изделия: коллекцию из бесшумной ванны Stillness Bath, унитаза Innate Intelligent Toilet и бесконтактного смесителя для ванных комнат Touchless Bathroom Faucet, а также два новых изделия, появившихся в результате ее сотрудничества с компанией Phyn – систему контроля давления и расхода воды во всем доме KOHLER Whole Home Water Monitor Powered by Phyn: домашний модуль и версию Pro с автоматическим отключением.