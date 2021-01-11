KOHLER расширяет коллекцию Smart Home на выставке CES 2021 с акцентом на средства улучшения здоровья и самочувствия и бесконтактные технологии для кухонь и ванных комнат

Миллионы людей по всему миру стали проводить больше времени в своих домах, стремясь найти душевное равновесие и избавление от стрессов и забот повседневной жизни. Потенциал технологий, создающих дополнительные моменты благополучия и облегчающих процессы отдыха, снятия стресса и обретения спокойствия, является одной из движущих сил, которые лежат в основе регулярных инвестиций и разработок продукции Kohler для технического оснащения «умных домов».

«По мере развития нашего лидерства в области внедрения инноваций для «умных домов» предлагаемая нами продукция позволяет потребителям легко пользоваться преимуществами бесконтактного и сетевого взаимодействия, не сталкиваясь с путаницей или какими-либо сложностями в своих помещениях, – заявил президент и генеральный директор компании Kohler Co. Давид Кёлер (David Kohler). – Мы убеждены в том, что в вопросах технического оснащения дома необходимо чувствовать тонкую грань, и продолжим создавать принципиально новые возможности для беспрепятственного управления ванной комнатой и кухней, заботясь о комфорте и благополучии наших клиентов».

Компания Kohler демонстрирует новые дополнения к своему ассортименту продукции для «умных домов» на виртуальной выставке CES 2021, включая:

Stillness Bath. Идея создания этой экспериментальной ванны навеяна японской практикой «лесного купания» (синрин-йоку). Сочетание воды, света, тумана и ароматов создает захватывающее движение чувств, направленное на умиротворение разума, успокоение тела и восстановление духа. Ванна Stillness Bath, превращающая ванную комнату в спа-центр для ментальной практики в атмосфере тишины и покоя, представляет собой заветное место для ухода за собой и поддержания хорошего самочувствия. Ее работа начинается с заполнения водой со дна ванны, переливающейся в водоприемник из древесины хиноки для создания мягкого, успокаивающего звука. Ванна окружена осветительными приборами всех цветов спектра, создающими настроение и эффект хромотерапии. Затем поверхность ванны Stillness Bath окутывает туман, погружая купающегося в состояние глубокого расслабления. И наконец, в ванну можно добавить эфирные масла, которые постепенно распространяют бодрящие ароматы, стимулируя чувства и повышая концентрацию внимания.

Innate Intelligent Toilet. Innate – новейшее дополнение к ассортименту интеллектуальной продукции Kohler. Innate сочетает в себе все элементы комфорта, удобства и чистоты, которых ожидают потребители от широкого ассортимента интеллектуальных туалетов Kohler, по более доступной цене. В их число входят сиденье с подогревом, автоматическое открывание и закрывание, интуитивно понятное дистанционное управление и индивидуально настраиваемые функции биде. Кроме того, поскольку многие домовладельцы стремятся приобретать все больше самостоятельно устанавливаемого оборудования, унитаз Innate отличается простотой установки и готовностью к подключению, которые обеспечиваются технологиями Kohler.

Touchless Residential Bathroom Faucet. Бесконтактный смеситель для ванной комнаты обеспечивает подачу воды для мытья рук, чистки зубов и других повседневных задач без необходимости ручного управления. Возможность помыть руки по окончании водных процедур без касания ручек смесителя снижает вероятность распространения бактерий и микробов в помещении. Kohler представляет смеситель со встроенными датчиками, а также пульт дистанционного управления, обеспечивающий возможность модернизации любого крана для ванной комнаты KOHLER с одним элементом управления.

Сотрудничество компаний Kohler и Phyn: в 2021 году компания Kohler выпустит два изделия, разработанных совместно с компанией Phyn – систему контроля давления и расхода воды во всем доме KOHLER Whole Home Water Monitor Powered by Phyn: домашний модуль и версию Pro с автоматическим отключением. Эти изделия свидетельствуют о непрерывном развитии усилий компании, направленных на обеспечение безопасности пользования водой и душевного спокойствия. В обоих изделиях используется запатентованная компанией Phyn и лучшая в своем классе технология анализа волны давления с высоким разрешением для контроля за расходом воды с немедленным уведомлением домовладельца в случае обнаружения утечки в любом месте дома, а также предоставления подробной информации об использовании воды каждым элементом сантехнического оборудования. Домашний модуль монтируется под одной раковиной и может быть легко установлен самим домовладельцем. Версия Pro устанавливается на магистральном трубопроводе внутри дома или за его пределами и может снижать вероятность дорогостоящих повреждений за счет функции автоматического перекрытия воды.

Компания Kohler, стремясь к постоянному совершенствованию своих технологий в интересах потребителей, расширила ассортимент технических средств для «умных домов», включив в него новые функциональные элементы:

Кухонные смесители с голосовым и бесконтактным управлением из коллекции KHOLER Konnect теперь запрограммированы на выполнение команды «мыть руки», которая обеспечивает пользователю осуществление рекомендуемых действий для надлежащего мытья рук, включая воду для увлажнения и ополаскивания, а также звуковые подсказки для намыливания и очистки.

Kohler Power впервые на рынке внедряет голосовую функцию, позволяющую домовладельцам получать доступ к элементам управления своими резервными генераторами и включать их с помощью простых голосовых команд. Пользователи могут легко контролировать состояние своего генератора KOHLER через мобильные устройства в любое время независимо от своего местонахождения. Такая простота доступа обеспечивает домовладельцам оптимальное функционирование дома и душевное спокойствие во время их отсутствия.

Компания Kohler намерена и далее делиться своими новаторскими разработками и укреплять свое лидерство в отрасли, в связи с чем организует первое в истории двухдневное цифровое мероприятие – [email protected], запланированное на 2-3 февраля. Для получения дополнительной информации об этом мероприятии и прохождения регистрации посетите страницу по адресу: Kohler.com/AtHome.

Более подробную информацию о продукции компании для «умных» домов можно получить на странице по адресу www.kohler.com/smarthome или по телефону 1-800-4KOHLER.

Информация о компании Kohler Co

Основанная в 1873 году компания Kohler Co., штаб-квартира которой находится в г. Колере (шт. Висконсин), является одной из старейших и крупнейших частных компаний Америки, насчитывающей около 35 тысяч связанных с ней лиц. Компания Kohler, имеющая более 50 производственных объектов по всему миру, является одним из мировых лидеров в области проектирования, модернизации и производства кухонного и сантехнического оборудования, двигателей и систем электропитания, мебели, плитки и осветительных систем класса люкс, а также владельцем/оператором двух из лучших в мире пятизвездочных гостиничных объектов и гольф-клубов, расположенных в г. Колере (шт. Висконсин) и г. Сент- Эндрюсе (Шотландия).

По мере повышения степени сетевого взаимодействия домов компания Kohler сосредоточивает свои усилия на совершенствовании работы оборудования в повседневных ситуациях за счет продуманного дизайна и интеллектуальных технических средств. Компания Kohler подходит к разработке концепции интеллектуальных ванных комнат с теми же целеустремленностью, пунктуальностью и вниманием, что обеспечивают обширную географию ее присутствия на протяжении более ста лет.

Контакты для прессы Следите за нашими новостями в: Vicki Valdez Hafenstein (Вики Валдес Хафенштайн) Facebook Отдел по связям с общественностью компании Kohler Instagram [email protected] YouTube www.kohler.com Twitter

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SOURCE Kohler Co.