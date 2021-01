A KOHLER expande a coleção Smart Home na CES 2021, enfatiza o bem-estar e as experiências sem toque para cozinha e banheiro

Conforme milhões de pessoas em todo o mundo passam mais tempo em casa, elas anseiam por equilíbrio e procuram uma fuga das tensões e ansiedades da vida cotidiana. O potencial da tecnologia de criar mais momentos de bem-estar e tornar mais fácil relaxar, descontrair e encontrar a paz, é uma força motriz por trás do investimento contínuo de Kohler e do desenvolvimento de produtos em tecnologia de casa inteligente.

"À medida que aumentamos nossa liderança em inovação de casas inteligentes, nossos produtos permitem que os consumidores desfrutem facilmente das vantagens de experiências conectadas e sem toque, sem acrescentar bagunça ou complexidade aos seus espaços", disse David Kohler, presidente e CEO da Kohler Co. "Acreditamos que haja um equilíbrio delicado quando se trata de tecnologia em casa – e continuaremos a oferecer oportunidades pioneiras de controle contínuo no banheiro e na cozinha com foco na vida agradável e no bem-estar."

A Kohler apresenta novos acréscimos ao seu portfólio de casa inteligente durante a CES 2021 virtual, incluindo:

Banheira Stillness: esta banheira foi inspirada no banho de floresta japonês, ou shinrin-yoku. Água, luz, névoa e aromas convergem para criar uma jornada imersiva dos sentidos desenvolvida para relaxar a mente, acalmar o corpo e renovar o espírito. Transformando o banheiro em um ambiente semelhante a um spa para a consciência plena, a banheira Stillness oferece um santuário para o autocuidado e o bem-estar. Tudo começa com o enchimento de água do fundo da banheira, transbordando para dentro do espaço de madeira Hinoki para criar um som calmante. A iluminação de espectro completo envolve a banheira, estabelecendo o clima e criando uma experiência de cromoterapia. Em seguida, a névoa envolve a superfície da banheira Stillness, proporcionando à pessoa que estiver tomando banho uma sensação de profundo relaxamento. Finalmente, os óleos essenciais podem ser adicionados à experiência do banho, que emitem suavemente aromas revigorantes para estimular os sentidos e promover o foco.

Vaso sanitário inteligente Innate: o Innate é o mais novo acréscimo ao portfólio de produtos inteligentes da Kohler. O Innate inclui todos os recursos de conforto, conveniência e limpeza que as pessoas esperam da ampla oferta da Kohler de vasos sanitários inteligentes a um preço mais acessível. O Innate inclui uma função de assento aquecido, abertura e fechamento automáticos, controle remoto intuitivo e bidê pessoal. Além disso, como muitos proprietários procuram por mais projetos do tipo "faça você mesmo", o Innate apresenta instalação fácil e pronta para encaixe da Kohler.

Torneira de banheiro residencial sem toque: a torneira de banheiro sem toque oferece ativação sem o uso das mãos para lavar as mãos, escovar os dentes e outras tarefas diárias. Poder lavar as mãos no final da rotina de uso do banheiro sem tocar na torneira diminui o potencial de propagação de bactérias e germes no espaço. A Kohler lança uma torneira integrada com sensores embutidos, bem como um disco remoto que permite uma solução de instalação para qualquer torneira de banheiro de controle único da KOHLER.

Parceria entre a Kohler e a Phyn: a Kohler lançará dois produtos de marca conjunta com a Phyn em 2021 – o monitor de água para a casa toda da KOHLER – uma unidade do tipo faça você mesmo e uma versão profissional com desligamento automático. Esses produtos representam uma evolução contínua do foco da empresa em segurança da água e tranquilidade. Os dois produtos utilizam a análise de onda de pressão e de alta definição patenteada da Phyn para monitorar o fluxo de água e notificar imediatamente o proprietário se um vazamento for detectado em qualquer lugar da casa e para fornecer informações detalhadas sobre como cada equipamento utiliza água. A versão faça você mesmo é montada sob uma única pia e pode ser facilmente instalada por um proprietário. A variação profissional é instalada em uma tubulação de água, seja dentro ou fora da casa, e pode reduzir os danos dispendiosos por meio de um recurso de desligamento automático da água.

Sempre focado em melhorar suas soluções para beneficiar o consumidor, a Kohler expandiu várias tecnologias de casa inteligente que incorporam novos recursos:

A coleção da marca de torneiras de cozinha ativada por voz e sem toque KOHLER Konnect agora oferece um comando "lavar as mãos" que percorre os passos recomendados para lavar as mãos, ativando a água para molhar e enxaguar, juntamente com guias audíveis para lavagem e limpeza.

A Kohler Power está lançando o primeiro recurso de voz do mercado que permite aos proprietários acessar e ativar funções de seus geradores de espera por meio de comandos de voz simples. Os indivíduos podem facilmente verificar seu gerador KOHLER por meio de dispositivos inteligentes sempre que quiserem e onde quer que estejam. Ter esse acesso fácil garante que uma casa funcione na sua melhor forma e oferece tranquilidade quando os proprietários estiverem fora.

A Kohler continuará a compartilhar novas inovações de produtos e liderança do setor com o lançamento de seu primeiro evento digital de dois dias, [email protected], 2 e 3 de fevereiro. Informações adicionais sobre eventos e cadastros podem ser acessadas em Kohler.com/AtHome.

Para mais informações sobre produtos de casa inteligente, acesse www.kohler.com/smarthome ou entre em contato com a Kohler pelo telefone 1 - 800-4KOHLER.

Sobre a Kohler Co

Fundada em 1873 e com sede em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos EUA, composta por quase 35 mil associados. Com mais de 50 locais de fabricação em todo o mundo, a Kohler é líder global na fabricação de produtos para cozinha e banheiro; motores e sistemas de energia; armários, azulejos e iluminação de primeira linha; e proprietária/operadora de dois dos melhores destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas do mundo em Kohler, Wisconsin e St. Andrews, na Escócia.

Conforme as casas se tornam cada vez mais conectadas, a Kohler está focada em melhorar os momentos do dia a dia por meio de design atencioso e tecnologia inteligente. A Kohler aborda o design de banheiro inteligente com a mesma dedicação, precisão e cuidado com que construiu a presença global da marca por mais de um século.

