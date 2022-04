Komercyjny wyświetlacz Hisense zaprojektowany dla sportu pokazany na Parc des Princes, domowym stadionie Paris Saint-Germain

Dodatkowo, klub Paris Saint-Germain otworzył ostatnio nowy flagowy sklep na słynnych Polach Elizejskich w Paryżu, a Hisense dostarczył dla niego szereg wyświetlaczy LED, ścian wideo i ekranów do prezentowania treści. Shawn Kim, dyrektor zarządzający Hisense B2B Europe, powiedział: „To dla nas zaszczyt, że mogliśmy stać się jednym z kluczowych partnerów Paris Saint-Germain w dziedzinie wyświetlaczy. Współpraca pomiędzy Hisense i Paris Saint-Germain odzwierciedla wspólne aspiracje obu marek. Zarówno Paris Saint-Germain, jak i Hisense oferują wspaniałe wyniki i najwyższy poziom".

Doskonała jakość obrazu, każdy kształt, który można sobie wyobrazić, Hisense pionierem technologii wyświetlaczy komercyjnych nowej generacji

Od 2019 r. Hisense zawsze dąży do rozwiązywania problemów klientów i promowania innowacji. Jak dotąd, wyświetlacze komercyjne Hisense osiągnęły cztery główne przełomy technologiczne: Podłączany aparat dla ochrony prywatności; zestaw sześciu mikrofonów filtrujący dźwięki tła; aktualizacja do szerokiej palety barw 85% i 4 GB pamięci RAM dla lepszych wyników jakości obrazu. Dział wyświetlaczy komercyjnych B2B Hisense obejmuje przeszło 30 krajów na pięciu regionalnych rynkach – Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki. Główna oferta działu obejmuje usługi dla różnych scenariuszy związanych z telekonferencjami, dużymi konferencjami, edukacją, supermarketami, sieciami restauracji typu fast food, stacjami benzynowymi, hotelami i innymi zastosowaniami. W 2021 r. liczba zagranicznych zamówień kierowanych do działu wyświetlaczy komercyjnych Hisense wzrosła o 230% rok do roku, przekładając się na zyski wyższe o 327%.

W 2022 r. Hisense nadal będzie rozwijać swoją działalność na lokalnych rynkach, skupiając się na rozwoju rynku wyświetlaczy komercyjnych, dążąc do przyspieszenia wzrostu skali w ujęciu krótko- i średnioterminowym oraz, co jest głównym celem strategicznym, do zwiększenia rozpoznawalności marki i jej udziału w rynku. Hisense przygotuje zróżnicowane scenariusze użytkowania i skupi się na współpracy w ramach wydarzeń sportowych, czyniąc z niej jeden z najważniejszych kierunków przyszłych działań.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=uqf2eexCoxI

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=V-1eT2-HNbQ

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1795253/Hisense_Commercial_Display_Performance_Picture.jpg

SOURCE Hisense