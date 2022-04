Solução de tela comercial da Hisense desenvolvida para esportes tem destaque no Parc des Princes, a casa do Paris Saint-Germain

QINGDAO, China, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Oferecendo uma nova solução para cenários de estádios, a Hisense inaugurou recentemente suas telas de LED no Parc des Princes, a sede do Paris Saint-Germain na França. A tela de LED, instalada no terraço central, conta com tecnologias de última geração e permitirá que os torcedores mergulhem mais fundo na experiência do grande jogo. Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain, declarou: "Estamos entusiasmados em receber a Hisense e sua solução de tela comercial de LED no Parc des Princes. É uma ótima oportunidade de mostrar a forte parceria que o Paris Saint-Germain desenvolveu com uma marca respeitada internacionalmente, como a Hisense, e de retribuir aos torcedores, elevando sua experiência de jogo."