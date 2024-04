Kommission für Handelserleichterungen startet Initiative zur Steigerung der britischen Exporte und zur Förderung des Wirtschaftswachstums

Neue Kommission soll Händlern aus dem Vereinigten Königreich den Zugang zu internationalen Märkten erleichtern

LONDON, 20. April 2024 /PRNewswire/ -- Etwa 30.000 Unternehmen im Vereinigten Königreich, die im Jahr 2021 Waren exportierten, tun dies heute nicht mehr. Die Kommission für Handelserleichterungen (Trade Facilitation Commission - TFC) wurde eingerichtet, um die globalen Handelsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich zu fördern und die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen: Weniger als 10 % der KMU im Vereinigten Königreich exportieren Waren, ein Drittel der Importeure im Vereinigten Königreich ist sich nicht sicher, ob sie ihre Zölle bezahlen können, und fast die Hälfte der Unternehmen hat bereits Verzögerungen im Hafen erlebt.

Trotz des Wachstumspotenzials des internationalen Handels und der Abkommen über die gegenseitige Anerkennung sehen sich viele KMU im Vereinigten Königreich mit Hindernissen konfrontiert, die von komplexen Vorschriften bis hin zu begrenzten Ressourcen reichen und sie daran hindern, sich effektiv am weltweiten Handel zu beteiligen.

„Die Kommission für Handelserleichterungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial der KMU im Vereinigten Königreich auf dem Weltmarkt zu erschließen", erklärte Lord Agnew, Vorsitzender der TFC.

Robert Hardy, stellvertretender Vorsitzender, ergänzte: „Unsere Initiativen zielen darauf ab, Hindernisse zu beseitigen, Unterstützung zu bieten und KMU mit den Instrumenten und Ressourcen auszustatten, die sie für den Erfolg im internationalen Handel benötigen."

Im Rahmen eines umfassenden Konzepts plant die TFC verschiedene Maßnahmen zur Erleichterung des Handels und zur Unterstützung von KMU, darunter:

• Vereinfachung der Handelsverfahren und Abbau bürokratischer Hürden, um den globalen Handel für KMU zugänglicher und effizienter zu machen.

• Maßgeschneiderte Unterstützung und Beratung für KMU, einschließlich Zugang zu Marktinformationen, Handelsfinanzierung und Schulungsprogramme für den Handel.

• Stärkung von Partnerschaften mit wichtigen Akteuren, einschließlich Regierungsbehörden, Industrieverbände und Handelsförderungsorganisationen, um die Bemühungen zu koordinieren und eine maximale Wirkung zu erzielen.

• Nutzung der Technologie zur Digitalisierung von Handelsprozessen, Verbesserung der Transparenz und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU im Vereinigten Königreich auf dem Weltmarkt.

„Durch die Förderung eines günstigen Umfelds für den Handel stärken wir nicht nur die Unternehmen, sondern fördern auch das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand des gesamten Staates", erklärte Shanker Singham, stellvertretender Vorsitzender der TFC.

Der Start dieser Initiativen unterstreicht das Engagement der TFC, ein günstiges Umfeld für den Handel zu schaffen und ein integratives Wirtschaftswachstum zu fördern. Indem KMU im Vereinigten Königreich in die Lage versetzt werden, ihre Präsenz auf den globalen Märkten auszubauen, will die Kommission neue Möglichkeiten erschließen, Innovationen vorantreiben und das Land zu größerem Wohlstand führen.

Website: www.facilitation.trade

Informationen zur Kommission für Handelserleichterung (Trade Facilitation Commission − TFC)

Die Kommission für Handelserleichterung (TFC) widmet sich der Förderung von Handelserleichterungen und der Unterstützung von KMU im Vereinigten Königreich. Mit dem Schwerpunkt auf dem Abbau von Handelshemmnissen, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Förderung des Wirtschaftswachstums arbeitet die TFC eng mit den Akteuren zusammen, um die Handelsprozesse zu straffen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, globale Chancen zu ergreifen. Durch Lobbyarbeit, politische Initiativen und den Aufbau von Kapazitäten will die Kommission ein günstiges Umfeld für den Handel schaffen und die nachhaltige Entwicklung im Vereinigten Königreich fördern.

Informationen zu den Kommissaren

LORD AGNEW - VORSITZENDER

Ehemaliger Staatsminister des Kabinettsbüros (2020-2022), zuständig für die Vorbereitung der Grenzen im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

ROBERT HARDY - STELLVERTRETENDER VORSITZENDER

Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe EORI, die sich auf vereinfachte Zollverfahren spezialisiert hat. AIBF UK-Irish Business Person of the Year 2023.

SHANKER SINGHAM - STELLVERTRETENDER VORSITZENDER

Einer der weltweit führenden Experten für internationalen Handel, Wettbewerb und regulatorische Reformen. Beisitzer der Wachstumskommission.

LARS KARLSSON

Globaler Leiter für Handel und Zoll bei Maersk. Ehemaliger Direktor der Weltzollorganisation und Generaldirektor des schwedischen Zolls.

TONY SMITH CBE

Ehemaliger Generaldirektor der UK Border Force und Direktor von Borders Canada. Auszeichnung mit dem CBE für seine wichtige Rolle bei der Durchführung der Olympischen Spiele 2012 in London. Vorsitzender von IBMATA (Int Border Management and Technologies Association)

KEVIN FRANKLIN

Ehemaliger Direktor für Zolltransformation bei der HMRC. Mitarbeiter der Behörde für Infrastruktur und Projekte des Kabinetts.

FRANK DUNSMUIR

Leitet das Team für digitale Transformation bei IOE&IT (Institut für Export und internationalen Handel); zu seinen Projekten gehören das kenianische Single Trade Window, das britische EcoSystem of Trust, Freeports sowie Projekte in Zusammenarbeit mit Europoort in den Niederlanden

KEVIN SHAKESPEARE

Direktor für strategische Projekte und internationale Entwicklung bei IOE&IT (Institut für Export und internationalen Handel). Dekan der britischen Zollakademie.

CHRIS SALMON

Ehemaliger leitender Berater des Abgeordneten Michael Gove zur Brexit-Grenzbereitschaft. Mitbegründer von clearBorder, einem auf Handelsausbildung spezialisierten Unternehmen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2392028/TFC_logo_Logo.jpg