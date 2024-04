La Trade Facilitation Commission lance une initiative visant à stimuler les exportations et la croissance économique du Royaume-Uni

La nouvelle Commission a été créée pour aider les commerçants britanniques à accéder aux marchés internationaux

LONDRES, 20 avril 2024 /PRNewswire/ -- Environ 30 000 entreprises britanniques qui exportaient des biens en 2021 ne le font plus aujourd'hui. La Trade Facilitation Commission (TFC) a été créée pour soutenir l'activité commerciale mondiale des petites et moyennes entreprises (PME) du Royaume-Uni, et relever les défis actuels, à l'heure où moins de 10 % des PME britanniques exportent des biens, où un tiers des importateurs de Grande-Bretagne ne savent pas quels droits de douane ils doivent payer exactement, et où près de la moitié connaissent des retards au niveau des ports.

Malgré le potentiel de croissance lié aux accords de commerce international et de reconnaissance mutuelle, de nombreuses PME britanniques sont confrontées à des obstacles (réglementations complexes et ressources limitées par exemple) qui nuisent à leur capacité de participer efficacement aux activités commerciales mondiales.

« La Trade Facilitation Commission est déterminée à déverrouiller le potentiel des PME britanniques sur le marché mondial », a déclaré Lord Agnew, président de la TFC.

Et Robert Hardy, co-vice-président, d'ajouter : « Nos initiatives visent à éliminer les obstacles, à fournir un soutien et à doter les PME des outils et des ressources dont elles ont besoin pour réussir dans le commerce international. »

Grâce à une approche globale, la TFC prévoit de mettre en œuvre diverses mesures pour faciliter le commerce et soutenir les PME, notamment :

• Simplifier les procédures commerciales et réduire les obstacles bureaucratiques pour permettre aux PME d'accéder plus facilement et plus efficacement au commerce mondial.

• Fournir une aide et des conseils personnalisés aux PME, avec notamment un accès aux informations sur les marchés, au financement commercial et aux programmes de formation commerciale.

• Renforcer les partenariats avec les principaux acteurs, y compris les agences gouvernementales, les associations industrielles et les organisations de promotion des échanges, afin de coordonner les efforts et de maximiser les impacts.

• Tirer parti de la technologie pour numériser les processus commerciaux, améliorer la transparence et optimiser la compétitivité des PME britanniques sur le marché mondial.

« En favorisant un environnement propice au commerce, nous renforçons non seulement les entreprises, mais stimulons également la croissance économique et la prospérité du pays dans son ensemble », a déclaré Shanker Singham, vice-président de la TFC.

Le lancement de ces initiatives souligne l'engagement de la TFC à promouvoir un environnement favorable au commerce et à stimuler une croissance économique inclusive. En donnant aux PME britanniques les moyens d'étendre leur présence sur les marchés internationaux, la Commission vise à débloquer de nouvelles opportunités, à stimuler l'innovation et à propulser le pays vers une plus grande prospérité.

Site web : www.facilitation.trade

À propos de la Trade Facilitation Commission

La Trade Facilitation Commission (TFC) se consacre à la promotion de la facilitation des échanges commerciaux et au soutien des PME au Royaume-Uni. En mettant l'accent sur la réduction des obstacles au commerce, l'amélioration de la compétitivité et la promotion de la croissance économique, la TFC travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour rationaliser les processus commerciaux et permettre aux entreprises de saisir les opportunités mondiales. Grâce à des activités de plaidoyer, des initiatives politiques et des efforts de renforcement des capacités, la Commission vise à créer un environnement favorable au commerce et à stimuler le développement durable dans tout le Royaume-Uni.

À propos des membres de la Commission

LORD AGNEW - PRÉSIDENT

Ancien ministre d'État du Bureau du Cabinet (2020-2022) en charge de la préparation au rétablissement des frontières dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

ROBERT HARDY - VICE-PRÉSIDENT

Fondateur et PDG du groupe d'entreprises EORI, spécialisé dans les processus douaniers simplifiés. Homme d'affaires irlando-britannique AIBF de l'année 2023.

SHANKER SINGHAM - VICE-PRÉSIDENT

Un des principaux experts mondiaux du commerce international, de la concurrence et des réformes réglementaires. Co-président de la Growth Commission.

LARS KARLSSON

Responsable mondial du commerce et des douanes chez Maersk. Ancien directeur de l'Organisation mondiale des douanes et directeur général des douanes suédoises.

TONY SMITH, CBE

Ancien directeur général de la Border Force britannique et directeur de Borders Canada. A reçu la distinction de commandeur de l'Empire britannique (CBE) pour le rôle crucial qu'il a joué dans l'organisation des Jeux olympiques de Londres 2012. Président de l'IBMATA (International Border Management and Technologies Association)

KEVIN FRANKLIN

Ancien directeur du programme Customs Transformation du HMRC. Associé de l'autorité en charge des infrastructures et des projets au sein du Bureau du Cabinet.

FRANK DUNSMUIR

Responsable de l'équipe de transformation numérique de l'IOE&IT (Institute of Export and International Trade), dont les projets comprennent le Kenyan Single Trade Window, UK EcoSystem of Trust, Freeports, ainsi que des travaux avec Europoort aux Pays-Bas

KEVIN SHAKESPEARE

Directeur des projets stratégiques et du développement international de l'IOE&IT. Doyen de la UK Customs Academy.

CHRIS SALMON

Ancien conseiller principal du député Michael Gove sur la préparation au rétablissement des frontières dans le cadre du Brexit. Cofondateur de clearBorder, une société spécialisée dans la formation professionnelle.