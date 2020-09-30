Компании JetSupport и PAL Aerospace получили подряд на поставку и техническую поддержку новых самолетов морской разведки для нидерландской береговой охраны

АМСТЕРДАМ, 30 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JetSupport совместно с PAL Aerospace получает подряд на поставку и техническую поддержку самолетов морской разведки с предоставлением сопутствующих услуг для Береговой охраны Нидерландов. Этот новый подряд, исполняемый с разрешения Организации по управлению военным имуществом Министерства обороны Нидерландов, предусматривает переоборудование и поставку компаниями JetSupport и PAL Aerospace двух полностью оптимизированных под конкретные задачи самолетов типа DHC-8, обеспечение подготовки экипажей по всем системам и поддержание эксплуатационной годности этих воздушных судов в течение первых десяти лет с возможностью двукратного продления этого периода еще на один год.

«Получение этого подряда совместно с компанией PAL Aerospace подтверждает наш статус ведущего поставщика технических услуг и комплексных решений по обеспечению технической поддержки для аэрокосмической отрасли в Нидерландах, ― заявил управляющий директор компании JetSupport Тон ван Дюрсен (Ton van Deursen). ― Мы рады участвовать в работе команды, выбранной в качестве поставщика этих крайне необходимых воздушных судов, и надеемся на продолжение своей работы, направленной на содействие Береговой охране Нидерландов в ее чрезвычайно важной деятельности на протяжении следующего десятилетия».

Эти самолеты будут использоваться главным образом в целях обеспечения возможностей для ведения воздушной разведки в Северном море в интересах Береговой охраны Нидерландов. В задачи этих самолетов будет входить поддержка поисково-спасательных, правоохранительных и разведывательных операций, а также других миссий, включая выполнение боевых заданий «вне района базирования» в интересах Агентства по безопасности внешних границ Европейского Союза (FRONTEX).

«Сотрудничество компаний PAL Aerospace и JetSupport в реализации этого жизненно важного проекта укрепляет наше присутствие на европейском рынке технических средств разведки, контроля и наблюдения, а также углубляет наши взаимоотношения с Нидерландами, ― заявил главный исполнительный директор группы компаний PAL Джейк Трейнор (Jake Trainor). ― Мы с удовольствием работаем с компанией JetSupport над развитием инновационного потенциала и совершенствованием передового опыта на взаимовыгодных началах, что обеспечивает повышение конкурентоспособности нашего партнерства в свете будущего расширения совместной деятельности».

О компании JetSupport:

Компания JetSupport располагается в аэропорту Схипхол города Амстердам (Нидерланды). Вот уже более 20 лет частная нидерландская компания JetSupport является одним из ведущих независимых поставщиков услуг ТОиР и технической поддержки для международной бизнес-авиации и воздушных судов специального назначения. Возможности компании JetSupport в плане проведения оперативного и базового технического обслуживания охватывают многочисленные типы воздушных судов, включая Cessna, Dassault, Gulfstream, Bombardier, King Air и Dornier. Компания JetSupport эксплуатирует ангары, офисные помещения и залы ожидания общей площадью 12 тыс. кв. м в амстердамском аэропорту Схипхол, а также выполняет техническое обслуживание воздушных судов и их обеспечение комплектующими по согласованию с AFA/ESA/TCCA, а с 2003 года занимается техническим обслуживанием самолетов Dornier 228, входящих в состав парка воздушных судов Береговой охраны Нидерландов. Предметом гордости компании JetSupport являются ее гибкость, добросовестность и клиентоориентированность.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: https://www.jetsupport.nl/

О компании PAL Aerospace:

Транснациональная аэрокосмическая и оборонная компания PAL Aerospace, принадлежащая канадской корпорации Exchange Income Corporation и осуществляющая свою деятельность под ее управлением, является одним из авторитетных членов семейства компаний, входящих в ее состав. Компания PAL Aerospace, специализирующаяся на техническом обслуживании самолетов разведки, контроля и наблюдения в процессе их эксплуатации, а также инженерно-техническом обслуживании и модернизации воздушных судов, пользуется признанием со стороны государственных органов и военно-промышленных структур за строгое соблюдение сроков и бюджетных требований и высокие показатели надежности. Теперь послужной список компании PAL включает в себя различные виды деятельности и поставки в мировом масштабе. Компания PAL Aerospace несет единоличную ответственность за реализацию своих программ и может гордиться доверием к себе со стороны клиентов по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.palaerospace.com

Контакты для прессы компании JetSupport: Ton van Deursen (Тон ван Дюрсен), +31 (0)20 502-2280, [email protected]; контакты для прессы компании PAL Aerospace: Joseph Galimberti (Джозеф Галимберти), +1-709-753-3521, [email protected]

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https://www.palaerospace.com/



SOURCE PAL Aerospace