JetSupport i PAL Aerospace zdobywają zamówienie na dostawę i wsparcie nowych statków powietrznych stosowanych do nadzoru morskiego dla Holenderskiej Straży Przybrzeżnej

AMSTERDAM, 30 września 2020 r. /PRNewswire/ - Spółka JetSupport, działając w ramach partnerstwa z PAL Aerospace, z przyjemnością ogłasza udzielenie zamówienia na dostawę i wsparcie eksploatacji statków powietrznych do nadzoru morskiego i świadczenie usług na rzecz Holenderskiej Straży Przybrzeżnej. To nowe zamówienie, realizowane z upoważnienia Działu Zamówień Ministerstwa Obrony Królestwa Niderlandów, obejmuje modyfikację i dostawę przez JetSupport i PAL Aerospace dwóch w pełni wyposażonych do celów misji statków powietrznych DHC-8, szkolenia dla załogi w zakresie wszystkich układów i wsparcie eksploatacji statku powietrznego przez okres pierwszych dziesięciu lat, z możliwością przedłużenia o dwa dodatkowe roczne okresy.

„Zdobycie tego zamówienia w partnerstwie z PAL Aerospace potwierdza naszą pozycję jako wiodącego dostawcy usług technicznych i rozwiązań w zakresie wsparcia dla przemysłu lotniczego w Holandii - powiedział Ton van Deursen, dyrektor zarządzający JetSupport. - Jesteśmy podekscytowani wejściem do zespołu wybranego do dostarczenia tych statków powietrznych i z niecierpliwością oczekujemy na możliwość świadczenia usług wsparcia tych kluczowych działań prowadzonych przez Holenderską Straż Przybrzeżną w nadchodzącej dekadzie.

Ten statek powietrzny będzie przede wszystkim przygotowany do celów prowadzenia rekonesansu z powietrza obejmującego obszar Morza Północnego przez Holenderską Straż Przybrzeżną. Zadania statku powietrznego obejmą wsparcie dla służb prowadzących akcje poszukiwawcze i ratunkowe, organów wymiaru sprawiedliwości i organów prowadzących nadzór morski, jak również inne misje, jak rozmieszczenie sił poza obszarem działania w ramach wsparcia służb FRONTEX.

„Partnerstwo PAL Aerospace i JetSupport w ramach realizacji tego kluczowego projektu umacnia naszą pozycję na europejskim rynku rozwiązań stosowanych przez służby wywiadowcze i podmioty prowadzące nadzór i rekonesans. Pogłębia również nasze relacje z Holandią - powiedział Jake Trainor, dyrektor generalny PAL Group of Companies. - Możliwość współpracy z JetSupport ukierunkowanej na rozwój innowacji i doskonalenie praktyk jest dla nas ekscytująca i przynosi korzyści każdej ze stron, podnosząc konkurencyjność partnerstwa z perspektywą na realizację przyszłych wspólnych działań".

JetSupport

JetSupport jest spółką z siedzibą w porcie lotniczym Schiphol Amsterdam w Holandii. Ta prywatna holenderska spółka od ponad 20 lat jest czołowym niezależnym dostawcą usług MRO (serwisowanie, naprawy, przeglądy generalne) i rozwiązań w zakresie wsparcia dla podmiotów międzynarodowego lotnictwa komercyjnego i samolotów przeznaczonych do zadań specjalnych. Możliwości JetSupport w zakresie obsługi liniowej i hangarowej obejmują różne typy statków powietrznych, w tym samoloty Cessna, Dassault, Gulfstream, Bombardier, King Air i Dornier. JetSupport ma do dyspozycji ponad 12000 m2 powierzchni hangarowej, biurowej i wypoczynkowej w obiektach Portu Lotniczego Amsterdam Schiphol, świadczy usługi w zakresie statków powietrznych i dostawy części na podstawie certyfikatów FAA/ESA/TCCA, oraz zapewnia obsługę techniczną obecnej flocie samolotów Dornier 288 należącej do Holenderskiej Straży Przybrzeżnej. Spółka JetSupport jest znana z elastyczności, uczciwości i skupienia na potrzebach klienta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.jetsupport.nl/

PAL Aerospace

Jako dumny członek grupy Exchange Income Corporation, PAL Aerospace jest kanadyjską spółką prowadzącą działalność w sektorze lotnictwa i obronności w wielu krajach świata. Koncentrując się na działaniach wywiadowczych, nadzorczych i rekonesansie, usługach wsparcia eksploatacji, inżynierii i modernizacji statków powietrznych, spółka PAL Aerospace zyskała uznanie władz rządowych, sil zbrojnych i przedstawicieli przemysłu za terminowe, nieprzekraczające budżetu świadczenie usług i wysokie wskaźniki niezawodności. Lista osiągnięć PAL Aerospace obejmuje działalność i realizację dostaw na całym świecie. PAL Aerospace oferuje odpowiedzialność jednostkową w ramach swoich programów i cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.palaerospace.com

