JetSupport et PAL Aerospace remportent un contrat pour la fourniture et le soutien de nouveaux avions de surveillance maritime pour les garde-côtes néerlandais

AMSTERDAM, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- JetSupport, en partenariat avec PAL Aerospace, est heureux d'avoir obtenu un contrat pour fournir et soutenir des avions et des services de surveillance maritime pour les gardes-côtes néerlandais. Dans le cadre de ce nouveau contrat, exécuté sous l'autorité de l'Organisation du matériel de défense du ministère de la défense des Pays-Bas, JetSupport et PAL Aerospace seront chargés de modifier et livrer deux avions DHC-8 entièrement équipés, d'assurer la formation des équipages sur tous les systèmes et de soutenir l'exploitation de l'avion pour une période initiale de dix ans avec une option de prolongation pour deux périodes supplémentaires d'un an.

« L'obtention de ce contrat en partenariat avec PAL Aerospace confirme notre statut de fournisseur de premier plan de services techniques et de solutions de soutien pour l'industrie aérospatiale aux Pays-Bas », a déclaré Ton van Deursen, directeur général de JetSupport. « Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe choisie pour fournir ces avions indispensables et nous nous réjouissons de continuer à soutenir les garde-côtes néerlandais dans cette opération essentielle pour la prochaine décennie. »

Ces avions seront principalement utilisés pour fournir une capacité de reconnaissance aérienne en mer du Nord pour les garde-côtes néerlandais. Les missions des avions seront le soutien aux activités de recherche et de sauvetage, de respect des lois et de surveillance ainsi que d'autres missions telles que les déploiements « hors zone » en soutien à FRONTEX.

« Le partenariat de PAL Aerospace avec JetSupport sur ce projet vital consolide notre présence sur le marché européen du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance et approfondit nos relations avec les Pays-Bas », a déclaré Jake Trainor, directeur général du groupe de sociétés PAL. « Nous sommes ravis de travailler avec JetSupport pour encourager l'innovation et affiner les meilleures pratiques dans notre intérêt mutuel, ce qui fait de nous un partenariat plus compétitif pour poursuivre d'autres travaux à l'avenir ».

À propos de JetSupport :

JetSupport est basé à Schiphol Amsterdam, aux Pays-Bas. Société privée néerlandaise, JetSupport est depuis plus de 20 ans l'un des principaux fournisseurs indépendants de services MRO et de solutions d'assistance pour l'aviation d'affaires internationale et les avions de mission spéciale. La capacité de maintenance en ligne et en base de JetSupport s'étend sur plusieurs types d'avions, dont les Cessna, Dassault, Gulfstream, Bombardier, King Air et Dornier. JetSupport exploite plus de 12 000 m² de hangars, de bureaux et de salons à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, fournit des services aéronautiques et d'équipements avec agréments FAA/ESA/TCCA et entretient la flotte actuelle de Dornier 228 des gardes-côtes néerlandais depuis 2003. JetSupport est fier de sa flexibilité, de son honnêteté et de son orientation client.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.jetsupport.nl/.

À propos de PAL Aerospace :

Fier membre de la famille des Exchange Income Corporation, PAL Aerospace est une société internationale d'aérospatiale et de défense, appartenant à et exploitée par des Canadiens. En mettant l'accent sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, les solutions de soutien en service et l'ingénierie et la modification d'aéronefs, PAL Aerospace est reconnu par les gouvernements, les autorités militaires et l'industrie pour son respect des délais et du budget et sa haute fiabilité. Le bilan des réalisations de la société PAL s'étend maintenant aux opérations et aux livraisons dans le monde entier. PAL Aerospace propose un point de responsabilité unique pour ses programmes et est fier d'être le choix de confiance des clients du monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.palaerospace.com.

Contact médias-JetSupport, Ton van Deursen, +31 (0)20 502-2280, [email protected] Contact médias-PAL Aerospace, Joseph Galimberti, +1-709-753-3521, [email protected]

