Компания Fapon инициирует отправку второй благотворительной партии сырья для контроля качества 100 млн тестов на антитела IgM и IgC к SARS-CoV-2

На сегодняшний день тесты на антитела к COVID-19 выпускаются по всему миру в колоссальных масштабах, поскольку диагностические системы применяются не только для оценки непосредственного наличия или отсутствия инфекции, но и в других медицинских сферах. Однако новости о ложноотрицательных результатах тестирования продолжают поступать ежедневно. Производимые компанией Fapon QC-материалы RBD IgM и IgG ориентированы на разработку и оптимизацию надежных средств контроля качества с целью повышения эффективности тестов на антитела и решения проблемы ложно отрицательных результатов.

"Мы переживаем совершенно беспрецедентный период непрерывно изменяющихся медицинских потребностей и в этой связи наша компания полна решимости оказать ощутимое положительное влияние на медицинскую отрасль, поддерживая партнеров и удовлетворяя их самые насущные нужды, - заявил генеральный директор Fapon. -

Реакция отрасли на первую благотворительную партию материалов для ПЦР-тестов была поистине ошеломительной. Нам удалось решить проблему дефицита аналитического сырья. Нашей поддержкой в вопросах разработки и выпуска тест-систем воспользовались производители из более чем сорока стран мира. Мы поставили сырье для изготовления свыше 100 млн диагностических тестов и нарастили объемы производства на 500%".

"В состав второй партии входят дефицитные материалы для контроля качества, служащие основой надежных тестов на антитела. Они помогут ускорить процессы внутреннего QC и обеспечить надежность результатов диагностики. Приглашаем всех партнеров в сфере IVD к сотрудничеству с нами".

В условиях пандемии компания Fapon демонстрирует поистине непревзойденный потенциал в вопросах разработки и выпуска высококачественных средств диагностики COVID-19. В ассортименте предприятия представлены антитела N, антигены N/S/RBD и ACE2, вторичные антитела, компоненты для прямых одноэтапных тестов ОТ-ПЦР, энзимы и т.д. С полным перечнем продукции можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/2DxarJ1 .

О компании Fapon

Основанная в 2001 году компания Fapon является ведущим поставщиком сырья и комплексных решений для отрасли диагностики in-vitro. В ассортименте Fapon представлены материалы для производства более 700 реагентов, предназначенных для нужд экспресс-тестирования, молекулярной диагностики, ELISA, ИХЛ, ХЛИА и биохимических анализов. Предлагая решения для диагностики на местах, ИХЛ, иммунотурбидиметрии, Fapon удовлетворяет потребности своих клиентов в различных прикладных сценариях.

Контактная информация для представителей СМИ:

Кэти Гань (Cathy Gan),

[email protected]

+86-769-22898886

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1224183/Fapon.jpg

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SOURCE Fapon Biotech Inc.