Un deuxième don de Fapon contre la COVID-19 consistant en 100 millions de composants pour le contrôle de la qualité de test anti-SARS-CoV-2 des anticorps IgM et IgG dirigés contre domaine de liaison au récepteur chez l'être humain

La production quotidienne de tests d'anticorps contre la COVID-19 est énorme, dans la mesure où ces derniers sont non seulement utilisés pour la détection des infections, mais aussi dans d'autres domaines médicaux. Toutefois, des résultats faisant état de faux négatifs continuent de se produire. Les matériaux de contrôle de la qualité de test des anticorps IgM et IgG dirigés contre domaine de liaison au récepteur de Fapon peuvent contribuer au développement et à l'optimisation de contrôles de qualité fiables pour, en fin de compte, améliorer les performances des tests d'anticorps et s'attaquer au défi des faux négatifs.

« En cette période sans précédent dans laquelle les besoins médicaux sont en constante évolution, nous sommes déterminés à apporter des solutions tangibles et bénéfiques à l'industrie en offrant notre soutien aux partenaires et en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin, aussi bien aujourd'hui que demain. », a déclaré le PDG de Fapon.

« Les retours de l'industrie sur notre premier don de tests d'ACP ont été extraordinaires. Nous avons atténué la pénurie de matières premières. Les fabricants de tests d'ACP de plus de quarante pays ont collaboré avec nous pour développer et fabriquer des tests. Nous avons fourni des matières premières pour la fabrication de plus de 100 millions de tests de diagnostic et avons accéléré les capacités de production de 500 %. »

« Ce deuxième don consiste en des matériaux de contrôle de la qualité très demandés qui sont nécessaires pour la production de tests d'anticorps fiables. Il permettra d'accélérer le processus de contrôle de la qualité interne et d'atteindre un niveau de confiance suffisant en les résultats des tests. Nous attendons avec impatience la participation de partenaires mondiaux de DIV. »

Fapon fait montre de capacités de R&D inégalées durant la pandémie pour mettre en continu sur le marché de nouveaux produits liés à la COVID-19. Parmi ces derniers figurent notamment les anticorps N, les antigènes N/S/DLR), les antigènes ACE2, les anticorps secondaires, les enzymes et les composants de test de la transcriptase inverse-amplification en chaîne de la polymérase (TI-ACP) direct en une étape. La liste complète des produits est disponible à l'adresse https://bit.ly/2DxarJ1.

À propos de Fapon

Fondée en 2001, Fapon est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les matières premières et les solutions à guichet unique pour diagnostics in vitro (DIV). Fapon dispose plus de 700 matières premières réactives pour la réalisation de tests rapides, de diagnostics moléculaires, de tests ELISA, CLIA, CMIA et de tests biochimiques. Avec ses solutions de POCT, de CLIA et d'immunoturbidimétrie, Fapon répond aux besoins de ses clients dans différents scénarios d'application.

Contact pour les médias :

Cathy Gan

[email protected]

+86-769-22898886

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1224183/Fapon.jpg

Related Links

www.fapon.com



SOURCE Fapon Biotech Inc.