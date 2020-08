Fapon po raz drugi przekazuje darowiznę na rzecz walki z COVID-19 w postaci 100 mln materiałów do kontroli jakości testów do wykrywania ludzkich przeciwciał RBD, IgM i IgG specyficznych dla SARS-CoV-2

Dobowa produkcja testów na obecność przeciwciał COVID-19 jest ogromna, ponieważ są one stosowane nie tylko do diagnozowania infekcji, ale także w innych dziedzinach medycyny. Nadal jednak pojawiają się informacje o fałszywie ujemnych wynikach testów. Materiały do kontroli jakości firmy Fapon testów na przeciwciała RBD, IgM i IgG mogą wspomóc rozwój i optymalizację niezawodności kontroli jakości, ostatecznie poprawiając wydajność testów na obecność przeciwciał i rozwiązując problem fałszywie ujemnych wyników.

„W tym bezprecedensowym czasie, przy stale zmieniających się potrzebach medycznych, jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć namacalny, korzystny wpływ na branżę, wspierając partnerów w tym, czego potrzebują teraz i w przyszłości" - powiedział dyrektor generalny firmy Fapon.

„Opinie branży na temat naszej pierwszej partii przekazanych testów PCR były niezwykłe. Zmniejszyliśmy niedobór surowców. Producenci PCR z ponad czterdziestu krajów współpracowali z nami przy opracowywaniu i produkcji testów. Dostarczyliśmy surowce do produkcji ponad 100 milionów testów diagnostycznych i zwiększyliśmy moce produkcyjne o 500%".

„Druga darowizna zapewni materiały do kontroli jakości, na które jest duże zapotrzebowanie, będące podstawą przeprowadzenia wiarygodnych testów na obecność przeciwciał. Przyczyni się to do przyspieszenia wewnętrznego procesu kontroli jakości i osiągnięcia wiarygodności wyników testów. Z niecierpliwością czekamy na udział globalnych partnerów IVD".

Firma Fapon wykazuje niezrównane możliwości badawczo-rozwojowe w czasie pandemii w zakresie ciągłego wprowadzania na rynek nowych produktów na rzecz walki z COVID-19. Wśród oferowanych produktów znajdują się: przeciwciała N, antygeny N/S/RBD, antygeny ACE2, antygeny wtórne, składniki do bezpośredniego, jednoetapowego badania RT-PCR, enzymy i inne. Pełna lista produktów jest dostępna na stronie https://bit.ly/2DxarJ1.

Firma Fapon to wiodący dostawca surowych materiałów i kompleksowych rozwiązań IVD założony w 2001 r. Firma Fapon ma do dyspozycji ponad 700 surowych materiałów do reagentów w szybkich testach, diagnostyce molekularnej, ELISA, CLIA, CMIA i biochemii. Dzięki rozwiązaniom POCT, CLIA i immunoturbidimetrii firma Fapon zaspokaja potrzeby klientów w różnych scenariuszach zastosowań.

