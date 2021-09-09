Компания Kawaii Islands получила 2,4 млн долларов от элитных инвесторов на закрытой продаже токенов для ожидаемой метавселенной аниме

В сентябре этого года стартует альфа-версия игры Kawaii Islands, и игроки могут присоединиться к сказочной вселенной волшебных животных и растений и с легкостью заработать, играя. Членам сообщества и игрокам очень понравились недавно обнародованные особенности графики персонажей и трейлер к игре .

Генеральный директор компании MapleBlock, одного из ведущих инвесторов, Виджай Гарг (Vijay Garg) тоже не смог устоять перед игрой. «Kawaii Islands имеет мощный дизайн и забавный принцип действия, унаследованные от предыдущей хорошо известной игровой серии, — заявил он, — и с помощью ИИ-верификации NFT-токенов в сети игра, несомненно, откроет более глубокий уровень игрового опыта в отличие от традиционных игр».

Помимо возможности зарабатывать, компания Kawaii Islands предлагает полный набор привлекательных функций, позволяющих игрокам расширить свое воображение и творческий потенциал: фермерство, создание поделок, изготовление украшений, стиль и социальные сети. Однако наиболее перспективной функцией также является функция «создать, чтобы заработать», которая генерирует платформу для создания собственной экономики Web 3.0 за счет использования своих художественных навыков и навыков рассказчика.

«Прогресс, достигнутый в сфере Web 3.0 и NFT за счет разработки Metaverse и инновационных концепций, таких как торговые площадки в цифровых мирах, стекинг и возможность заработать благодаря доступу к блокчейн-играм в Интернете, пока не получил полной оценки со стороны миллионов людей по всему миру, — заявил глава DFG Джеймс Во (James Wo). — Мы убеждены в том, что тот путь, которым мы идем, неизбежен и будет все более укрепляться благодаря новым достижениям и новым поколениям участников пространства».

Наряду с MapleBlock и DFG, многих инвесторов как в криптовалютном, так и в деловом пространстве массово привлекают перспективы и необыкновенная возможность «играть, знакомиться, создавать и зарабатывать», предоставляемая Kawaii Islands. К их числу относятся Signum (соведущий инвестор), Hyperchain, Jsquare, AU21, X21, Kyros, Rikkei Capital, Shin Chan IEO/ICO Alerts и SkyVision Capital. Благодаря их финансированию Kawaii Islands сделает еще один шаг и подключит все остальные аниме-игры к созданию метавселенной аниме.

Присоединяйтесь к сообществу Kawaii Islands и приготовьтесь к этой неотразимой метавселенной!

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1610969/Image1.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1610968/Video1.mp4

SOURCE Kawaii Islands