Компания LTI входит в число лидеров в Скандинавии

- В 2021 году компания Whitelane Research и PA также заняла первое место по степени удовлетворенности клиентов в Швеции

МУМБАИ (ИНДИЯ), 21 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), которая является глобальным игроком на рынке технологического консалтинга и цифровых решений, вошла в пятерку лидеров в рамках последнего исследования по рынку ИТ-аутсорсинга в Скандинавии, проведенного Whitelane Research и PA. В Швеции компания LTI заняла первое место по параметру удовлетворенности клиентов.

Это общеотраслевое признание отражает высокие результаты LTI по множеству ключевых показателей эффективности, включая качество управления учетными записями, где LTI занимает первое место, понимание бизнеса, где LTI входит в тройку лучших, и облачные возможности, где компания входит в пятерку лидеров в регионе.

Арун Санкаранараянан (Arun Sankaranarayanan) , директор по развитию бизнеса LTI в Скандинавии, заявил следующее: «Пандемия подвергла мир беспрецедентной степени неопределенности. Будучи технологическими разработчиками, мы представили своим клиентам все, что было в наших силах, для повышения их гибкости, устойчивости и обеспечения непрерывности бизнеса, что в целом является подлинным проявлением выносливости и целеустремленности. Принимая во внимание этот экстраординарный сценарий, мы с радостью узнали, что нас признали в качестве одного из лучших игроков в Скандинавии. Это признание укрепляет нашу решимость поддерживать наших клиентов в регионе на самом высоком уровне».

Руководитель отдела по поиску персонала в европейских странах компании Whitelane Research Джеф Лоос (Jef Loos), заявил следующее: «Тот факт, что компания LTI остается одной из главных в списке, демонстрирует ее глубокую приверженность к достижению целей, поставленных клиентами, и доказывает ее способность удовлетворять потребности клиентов даже в самые неспокойные времена. Эти впечатляющие результаты помогли им подняться в рейтинге с уровня серьезного претендента на успех до уровня ведущих игроков скандинавского рынка».

Информация о компании LTI :

LTI (NSE: LTI) — международная компания, специализирующаяся на технологическом консалтинге и разработке цифровых решений, которая помогает более чем 400 клиентам успешно работать в мире, построенном на множестве взаимосвязей. Работая в 31 стране, мы делаем все возможное для наших клиентов и ускоряем процесс цифровой трансформации с помощью мозаичной платформы LTI, обеспечивающей возможности для их роста в мобильных, социальных, аналитических и прочих интернет-сетях и облачных сервисах. Компания была основана в 1997 году в качестве дочернего предприятия Larsen & Toubro Limited, и эта уникальная историческая основа предоставляет нам непревзойденный опыт работы в реальных условиях для решения самых сложных задач, стоящих перед предприятиями во всех отраслях. Ежедневно наша команда, насчитывающая более 33 000 сотрудников, позволяет нашим клиентам повышать эффективность своей коммерческой и технологической деятельности и приносить пользу своим клиентам, сотрудникам и акционерам. Следите за нашими новостями на @LTI_Global

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Более подробная информация:

LTI в Скандинавии: https://www.lntinfotech.com/nordic/

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SOURCE LTI