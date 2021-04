LTI anerkjent blant de beste deltagere i den nordiske region

- Også rangert øverst innen kundetilfredshet i Sverige av IT Sourcing Study Nordics 2021 fra Whitelane Research og PA

MUMBAI, INDIA, 21. april 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI),et globalt selskap for teknologirådgivning og digitale løsninger har blitt rangert blant de øverste 5 aktørene i den siste undersøkelsen om utkontraktering av IT innen den nordiske region av Whitelane Research og PA. I Sverige havnet LTI øverst på listen over størst kundetilfredshet.

Den bransjeomfattende utmerkelsen viser de sterke resultatene fra LTI på tvers av flere nøkkelindikatorer, blant annet kvalitet på kontoadministrasjon, der LTI ble rangert som best, forretningsforståelse, der LTI befinner seg blant de tre beste, og egenskaper innen Cloud, der selskapet er blant de 5 beste deltagere i regionen.

Arun Sankaranarayanan , forretnings-sjef for nordiske land, LTI sa: "Pandemien utsatte verden for et nivå av usikkerhet som aldri har skjedd før. Som en tilrettelegger av teknologi fikk det frem de beste ferdighetene i LTI på smidighet, motstandsdyktighet og sikring av forretningskontinuitet for våre klienter – jevnt over en sann fremvisning av mot og besluttsomhet. Gitt dette ekstraordinære scenariet er det oppmuntrende å bli anerkjent blant de beste deltagerne i den nordiske region. Denne anerkjennelsen styrker vår overbevisning om å støtte våre klienter i regionen til å oppnå et høyere nivå av forretningskvalitet."

Jef Loos, sjef for kildeforskning i Europa, Whitelane Research, sa: "Det faktum at LTI har holdt seg på toppen av listen viser deres dype forpliktelse om å oppnå mål for klienter og beviser deres evne til å imøtekomme krav fra klienter i vanskelige perioder. Denne imponerende prestasjonen har bidratt til at de stiger i gradene fra en utfordrer til å nå være listet blant de ledende aktørene på den nordiske markedsplassen."

