LTI huomioitu Pohjoismaiden parhaiden esiintyjien joukossa

- Sijoittui myös 1. sijalle ruotsalaisten asiakastyytyväisyyttä kartoittaneessa Whitelane Researchin ja PA:n vuoden 2021 IT Sourcing Study Nordics -tutkimuksessa

MUMBAI, INTIA, 21. huhtikuuta 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), globaali teknologiakonsultointi- ja digitaaliratkaisujen yritys, on sijoittunut viiden parhaan joukkoon Whitelane Researchin ja PA:n viimeisimmässä pohjoismaisessa IT-ulkoistustutkimuksessa. Ruotsissa LTI sijoittui asiakastyytyväisyysmittauksen ykköseksi.

Tämä alanlaajuinen tunnustus tukee LTI:n vahvoja tuloksia useilla keskeisillä suorituskykyindikaattoreilla, mukaan lukien Account Management Quality, jossa LTI sijoittui parhaiten, Business Understanding, jossa LTI on kolmen parhaan joukossa, sekä pilviominaisuudet, joissa yritys on alueen viiden parhaan toimijan joukossa.

Arun Sankaranarayanan , Pohjoismaiden liiketoiminnan johtaja, LTI sanoi: "Pandemia on altistanut maailman epävarmuudelle ennenkokemattomalla tavalla. Teknologian mahdollistajana LTI:llä on voinut osoittaa vahvuutensa ketteryyden, joustavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden saroilla asiakkailleen - tämä on ollut näytön paikka päättäväisyydelle ja peräänantamattomuudelle. Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on rohkaisevaa saada tunnustusta Pohjoismaiden huippusuoriutujana. Tämä tunnustus lujittaa sitoutumistamme asikkaidemme liiketoiminnallisen huippuosaamisen kehittämisen tukemiseen entisestään."

Jef Loos, Euroopan alueen tutkimushankintojen päällikkö, Whitelane Research, sanoi: "LTI:n pysyminen listan kärkisijalla kertoo heidän tiukasta sitoutumisestansa asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseen, sekä todistaa heidän kykynsä vastata asiakkaiden vaatimuksiin näinä epävarmoina aikoina. Heidän vaikuttava suorituskykynsä on auttanut heitä nousemaan listasijoilla uudesta haastajasta aina yhdeksi Pohjoismaiden markkinajohtajista."

Tietoa LTI:stä :

LTI (NSE: LTI) on maailmanlaajuinen teknologiakonsultointi- ja digitaaliratkaisujen yritys, joka tukee yli 400 asiakkaansa menestymistä alati yhdistyvässä maailmassa. Liiketoimintamme kattaa 31 maata; teemme kaikkemme asiakkaidemme auttamiseksi, ja nopeuttaaksemme heidän digiloikkaansa LTI:n oman Mosaic-alustan avulla, joka mahdollistaa heidän mobiili-, sosiaali-, analytiikka ja IoT-siirtymänsä. Yrityksemme perustettiin vuonna 1997 Larsen & Toubro Limitedin tytäryhtiönä; tämä ainutlaatuinen perintömme takaa meille vertaansa vailla olevan, aidon asiantuntemuksen yritysten monimutkaisimpien haasteiden ratkaisemisesta kaikilla toimialoilla. Joka päivä yli 33 000 LTI-työntekijän tiimimme auttaa asiakkaitamme kehittämään liiketoimintansa ja teknologiansa tehokkuutta ja tuottaa arvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen. Seuraa meitä osoitteessa @LTI_Global

