Компания PTI осуществляет многофункциональную транзакцию на сумму $2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC (далее — «PTI») через свое испанское дочернее предприятие (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), дочернее общество в США (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.), и чилийское дочернее общество (Phoenix Tower International Chile SpA) сегодня объявили о том, что они внесли изменения и дополнения в договор о банковском кредите под обеспечение с преимущественным правом требования в целях объединения и расширения их в единую сделку на сумму 2,0 млрд долларов США, охватывающую всю Северную и Южную Америку.

Измененная сделка состояла из следующих договоров о банковском кредите под обеспечение с преимущественным правом требования: i) срочный кредит на сумму 1404 млн. долл. США, ii) заем на сумму 540 млн. долл. США в виде отсроченного срочного займа, и iii) возобновляемая кредитная линия на сумму 56,0 млн. долл. США, все из которых должны быть предоставлены в августе 2027 года (5 лет). Выручка от строительства объектов будет использована для: i) погашения существующей задолженности, включая соответствующие сборы, расходы, и финансирования приобретения чилийского портфолио беспроводных башен у компании WOM S.A. (далее «WOM»); ii) финансирования будущих капитальных расходов и приобретений; и iii) покрытия потребностей фонда в оборотном капитале.

В рамках чилийской сделки компания PTI приобрела у WOM 2334 вышек на первоначальном закрытии и 1466 дополнительных объектов, которые будут поставлены к 2024 году, на общую сумму около 930 млн. долл. США. Компания PTI стала крупнейшим владельцем башен связи в Чили, расширив свое присутствие по всему миру до более чем 22 тыс. башен в 19 странах.

Компания White and Case LPP выступала в качестве внешнего юридического консультанта со страны кредиторов, а Locke Lord LLP — внешнего юрисконсульта компании.

Помимо того, что Scotiabank выступает в качестве единственного ведущего организатора, является единственным регистратором по финансированию, и единственным финансовым консультантом по данной сделке, перечисленные ниже банки выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов или уполномоченных организаторов, в то время как 13 других учреждений выступают в качестве лид-организаторов, организаторов и участников: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd.

Информация о компании Phoenix Tower International

Формально для незавершенных сделок PTI посредством своих филиалов и дочерних обществ владеет и управляет более чем 22 тыс. телекоммуникационных вышек в Европе, США, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Компания PTI была основана в 2013 г., чтобы стать ведущим поставщиком оборудования для операторов беспроводной связи на быстрорастущих рынках по всему миру. В число инвесторов PTI входят фонды, управляемые группой Blackstone, и ряд руководителей компании. Штаб-квартира компании находится в г. Бока Ратон (штат Флорида). Более подробная информация представлена на веб-сайте www.phoenixintnl.com.

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SOURCE Phoenix Tower International