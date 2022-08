PTI sécurise une transaction multi-établissements de 2 milliards de dollars

NEW YORK, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC (« PTI »), par l'intermédiaire de sa filiale espagnole (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), de sa filiale américaine (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) et de sa filiale chilienne (Phoenix Tower International Chile SpA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié et mis à jour ses facilités de crédit de premier rang afin de les consolider et de les étendre en une seule transaction multi-facilités garantie de premier rang de 2,0 milliards de dollars américains couvrant toute l'Amérique du Nord et du Sud.

La transaction modifiée comprend les facilités garanties de premier rang suivantes : (i) un prêt à terme de 1 404 millions de dollars américains, (ii) un prêt à terme à tirage différé de 540 millions de dollars américains, et (iii) une facilité de crédit renouvelable de 56,0 millions de dollars américains, qui sont toutes dues en août 2027 (5 ans). Le produit des facilités sera utilisé pour : (i) le remboursement de la dette existante, y compris les frais et dépenses connexes, et le financement de l'acquisition du portefeuille chilien d'actifs de tours sans fil de WOM S.A. (« WOM »), (ii) le financement des besoins futurs en matière de dépenses en capital et d'acquisitions, et (iii) le financement des besoins en fonds de roulement, respectivement.

Dans le cadre de la transaction chilienne, PTI a acquis de WOM 2 334 sites de tours lors de la clôture initiale et 1 466 sites supplémentaires à livrer d'ici 2024 pour une contrepartie totale d'environ 930 M $. PTI est devenu le plus grand propriétaire de tours de communication au Chili, étendant sa présence mondiale à plus de 22 000 tours dans 19 pays.

White and Case LPP a agi en tant que conseiller juridique externe des prêteurs, et Locke Lord LLP en tant que conseiller juridique externe de la société.

En plus de la Banque Scotia, qui a agi en tant que seul arrangeur principal et seul teneur de livres dans le financement, et seul conseiller financier dans l'acquisition, les banques suivantes ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés ou arrangeurs principaux mandatés, tandis que 13 autres institutions ont agi en tant que chefs de file, responsables et participants : BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd.

À propos de Phoenix Tower International

Pro forma pour les transactions en cours, PTI, par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées et de ses filiales, possède et exploite plus de 22 000 tours de télécommunication en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone et divers membres de l'équipe de gestion. Le siège social de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site Web www.phoenixintnl.com

