Компания S'Young завершила инвестиции во французский бренд класса люкс PIER AUGÉ и приобрела его бизнес в Китае с целью углубления сотрудничества с зарубежными брендами.

ШАНХАЙ, 11 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания S'Young Group Co., Ltd. (300740.SZ) (далее — S'Young) 8 июля завершила инвестиции во французский бренд класса люкс PIER AUGÉ и приобрела его бизнес в Китае. Команда и стратегическое направление бренда PIER AUGÉ останутся неизменными, при этом компания S'YOUNG углубит сотрудничество с PIER AUGÉ.

Компания S'Young, предпочтительный китайский партнер глобальных косметических брендов, стремится выстраивать взаимовыгодные отношения с зарубежными брендами, помогая им выйти на постоянно растущий китайский рынок. Благодаря своей оригинальной модели сотрудничества «КП» («китайский партнер + пара»), компания S'Young расширила возможности бренда PIER AUGÉ, предоставив ему универсальные и многоканальные возможности, и помогла бренду сделать первый шаг на китайском рынке, найти свою нишу и создать уникальный имидж бренда. Эти инвестиции знаменуют укрепление модели «КП», которая может обеспечить более высокий уровень сотрудничества в вопросах приобретения акций, инвестирования и стратегического сотрудничества в соответствии с пожеланиями и потребностями зарубежного бренда.

Компания PIER AUGÉ, основанная в 1961 году, является нишевым французским брендом средств по уходу за кожей лица класса люкс, пользующимся популярностью вот уже 61 год. Компания имеет завод в Париже и является популярным брендом среди знаменитостей, таких как бывший президент Франции Франсуа Олланд, и получила письмо благодарности от бывшей первой леди США Хиллари.

В 2020 году компания PIER AUGÉ прекратила сотрудничество со своим предыдущим дистрибьютором и выбрала компанию S'Young в качестве эксклюзивного партнера в Китае, который успешно помог этому бренду быстро выйти на китайский рынок в течение шести месяцев. Имея обширные возможности для продвижения зарубежных брендов, компания S'Young помогла компании PIER AUGÉ добиться стремительного роста на китайском рынке, открыв официальный флагманский магазин с продукцией бренда, позиционировав продукцию в соответствии с тенденциями в области красоты на китайском рынке и эффективно использовав свое мощное влияние в социальных сетях. Кроме того, компания S'Young помогла компании PIER AUGÉ разработать эффективную стратегию бренда и его маркетинга для китайского рынка, создав предпосылки для долгосрочного успешного развития бренда в Китае. В 2021 году компания PIER AUGÉ открыла свой первый флагманский интернет-магазин на электронной торговой площадке Tmall Global, а ее самый популярный продукт — лечебная маска DOUCE AURA — в настоящее время занимает 7-е место в списке повторных покупок импортных жидких масок на портале Tmall.

Компания S'Young, предпочтительный китайский партнер глобальных косметических брендов, сотрудничает с более чем 30 зарубежными брендами, производящими средства ухода за кожей, макияж, средства личной гигиены, парфюмерию, медицинские препараты и косметическую продукцию для мужчин. Компания сотрудничает с брендами из многих стран и регионов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока, включая французский бренд ультрасовременной лабораторной косметики LIERAC, итальянский бренд макияжа KIKO MILANO, финский национальный бренд средств по уходу за кожей лица LUMENE, престижный бренд парфюмерной продукции AMOUAGE, а также многие другие, что говорит о том, что диверсификация и международное сотрудничество являются сильными сторонами компании S'Young. В 2019 году компания S'Young заключила стратегическое партнерство с компанией Johnson & Johnson и полностью взяла на себя онлайн-продажи 14 брендов Johnson & Johnson на китайском рынке, что оказалось большим успехом для брендов Dr.Ci:Labo, Listerine и многих других.

Генеральный директор компании PIER AUGÉ Шарль Дюпон (Charles Dupont) заявил следующее в отношении этих инвестиций и приобретений: «Наш новый партнер стремится не только вывести наш бренд на свой внутренний рынок, но и сделать PIER AUGÉ глобальным игроком. Благодаря отличному началу 2022 года мы установили более высокие цели. Это партнерство также ускорит реализацию нашего инвестиционного плана с целью завоевания основных рынков до 2026 года».

Стратегическая инвестиция в бренд PIER AUGÉ знаменует очередную веху в углублении сотрудничества компании S'Young с зарубежными брендами. Благодаря своей оригинальной модели «‎КП»‎ компания S'Young предлагает брендам диверсифицированные, персонализированные и более совершенные пути полномасштабного сотрудничества на более высоком уровне, постоянно исследуя новые области и открывая новые вершины сотрудничества между зарубежными брендами и китайским рынком.

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.