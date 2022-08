Spółka S'Young sfinalizowała inwestycję we francuską markę produktów luksusowych PIER AUGÉ i przejęła jej chiński segment działalności, pogłębiając współpracę pomiędzy zagranicznymi markami

SZANGHAJ, 10 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- 8 lipca 2022 r. spółka S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, Spółka) (300740.SZ) (odtąd określana jako S'Young) sfinalizowała inwestycję we francuską markę produktów luksusowych PIER AUGÉ i przejęła jej chiński segment działalności. Członkowie zespołu PIER AUGÉ zachowają swoje stanowiska, a firma nie zmieni kierunków swojej strategii, podczas gdy S'YOUNG pogłębi swoją współpracę z PIER AUGÉ.

Jako jeden z najpopularniejszych chińskich partnerów globalnych marek kosmetycznych, S'Young z zaangażowaniem buduje wzajemnie korzystne relacje z zagranicznymi markami w celu podzielenia się wartością, jaką w perspektywie długoterminowej przynosi wzrost rynku chińskiego. Dzięki swojemu autorskiemu modelowi współpracy „CP" (China Partner + Couple - Partner z Chin + Para), spółka S'Young umacnia pozycję PIER AUGÉ, zapewniając tej marce wielowymiarowe i wielokanałowe możliwości, wspomagając jej rozwój od podstaw na chińskim rynku oraz stworzenie niszy i unikalnego wizerunku marki. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia modelu „CP", który może zapewnić wyższy poziom współpracy w zakresie przejęć kapitałowych, inwestycji i współpracy strategicznej zgodnie z życzeniami i potrzebami tej zagranicznej marki.

Założona w 1961 roku, PIER AUGÉ jest niszową francuską marką produktów do pielęgnacji skóry, która może poszczycić się 61 latami tradycji. Ma zakład produkcyjny w Paryżu i jest ulubioną marką znanych osób, jak na przykład byłego prezydenta Francji, Francois Hollande'a czy Hillary Clinton, byłej pierwszej damy Ameryki, która przesłała tej firmie list z podziękowaniami.

W 2020 roku, firma PIER AUGÉ zakończyła współpracę z poprzednim dystrybutorem i wybrała S'Young na wyłącznego partnera w Chinach, który z powodzeniem pomógł tej marce zawojować chiński rynek w sześć miesięcy. Dzięki kompleksowym możliwościom umacniania pozycji zagranicznych marek, S'Young wspiera PIER AUGÉ w osiąganiu bardzo wysokich wyników na chińskim rynku poprzez otwarcie oficjalnego flagowego sklepu opartego na cechach charakterystycznych marki, pozycjonowanie produktów zgodnie z trendami urody na chińskim rynku i wykorzystanie silnej pozycji w mediach społecznościowych. Oprócz tego spółka S'Young pomaga PIER AUGÉ w opracowaniu skutecznej strategii rozwoju marki i strategii marketingowej na rynek chiński, co przyczyniło się do rozwoju marki w Chinach w perspektywie długoterminowej. Firma PIER AUGÉ uruchomiła swój pierwszy flagowy sklep na platformie TMall Global w 2021 roku, a jej bestsellerowy produkt - odżywcza maseczka Resource Treatment Mask DOLCE AURA - obecnie jest w pierwszej siódemce importowanych maseczek, po które ponownie sięgają klientki i klienci Tmall.

Jako jeden z najpopularniejszych chińskich partnerów globalnych marek kosmetycznych, S'Young dotychczas współpracowała z ponad 30 markami zagranicznymi oferującymi produkty do pielęgnacji skóry, makijażu, higieny, produkty zdrowotne i produkty kosmetyczne dla mężczyzn. Współpracujące marki obejmują wiele krajów i regionów Ameryki Północnej, Europy i Bliskiego Wschodu, w tym innowacyjną francuską markę dermokosmetyków LIERAC, włoską markę kosmetyków kolorowych KIKO MILANO, fińską narodową markę produktów do pielęgnacji skóry LUMENE i prestiżową markę perfum AMOUAGE, co odzwierciedla siłę S'Young płynącą z dywersyfikacji i działalności o zasięgu międzynarodowym. W 2019 roku spółka S'Young nawiązała strategiczne partnerstwo z Johnson & Johnson, obejmujące pełną odpowiedzialność za działania w sektorze e-commerce 14 marek firmy Jonhson & Johnson na chińskim rynku, co okazało się ogromnym sukcesem dla takich marek jak Dr. Ci:Labo czy Listerine.

Jeżeli chodzi o inwestycję i przejęcie, Charles DUPONT, dyrektor PIER AUGÉ, stwierdził: „Pragnieniem naszego nowego partnera jest nie tylko wprowadzić markę na jego krajowy rynek ale również sprawić, że PIER AUGÉ stanie się ważnym graczem na scenie międzynarodowej. Ze względu na doskonałe otwarcie roku 2022 podnieśliśmy nasze cele, a to partnerstwo również przyspiesza realizację naszego planu inwestycyjnego, którego zamierzeniem jest podbicie najważniejszych rynków do 2026 roku".

Strategiczna inwestycja w markę PIER AUGÉ jest zwieńczeniem kolejnego ważnego etapu ścisłej współpracy S'Young z zagranicznymi markami. Dzięki swojemu autorskiemu modelowi CP, S'Young zapewnia markom różnorodne i spersonalizowane metody współpracy, równolegle z doskonałym, wysokiej klasy kompletnym modelem, nieustannie badając nowe obszary i wspinając się na wyżyny współpracy pomiędzy zagranicznymi markami a chińskim rynkiem.

