Společnost S'Young prohlubuje spolupráci zahraničních značek dokončením investic do luxusní francouzské značky PIER AUGÉ a převzetím jejího podnikání v Číně

ŠANGHAJ, 11. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Dne 8. července společnost S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, Společnost) (300740.SZ) ( dále jen S'Young) dokončila investici do francouzské luxusní značky PIER AUGÉ a převzala její podnikání v Číně. Tým a strategické směřování PIER AUGÉ zůstávají beze změny a plánuje se hlubší spolupráce se společností S'YOUNG.

Jako preferovaný čínský partner světových kosmetických značek se společnost S'Young zavázala budovat se zahraničními značkami vzájemně výhodné a oboustranně prospěšné vztahy pro dlouhodobé sdílení hodnoty růstu čínského trhu. Prostřednictvím svého originálního modelu spolupráce „CP" (China Partner + Couple) poskytla společnost S'Young značce PIER AUGÉ všestranné možnosti realizace na mnoha kanálech a pomohla jí vybudovat si na čínském trhu silnou pozici s unikátní, specializovanou image značky. Tato investice představuje upevnění modelu „CP", který dokáže zahraničním značkám poskytnout vyšší úroveň spolupráce při získávání vlastního kapitálu, investicích a strategické spolupráci podle jejich specifických přání a potřeb.

Společnost PIER AUGÉ, která vznikla v roce 1961, je francouzskou značkou luxusní péče o pleť s 61letou historií. Výrobu provozuje v Paříži a je oblíbenou značkou známých osobností včetně bývalého francouzského prezidenta Francoise Hollanda. Děkovný dopis jí zaslala mj. i bývalá první dáma USA Hillary.

V roce 2020 ukončila značka PIER AUGÉ spolupráci se svým předchozím distributorem a jako výhradního partnera v Číně si vybrala společnost S'Young, s jejíž pomocí úspěšně pronikla na čínský trh za pouhých šest měsíců. Společnost S'Young, vybavená komplexní škálou nástrojů na podporu zahraničních značek, pomohla PIER AUGÉ dosáhnout na čínském trhu prudkého vzestupu díky zřízení oficiálního vlajkového obchodu v duchu značky, přípravě umisťování produktů v souladu s kosmetickými trendy na čínském trhu a využití silného vlivu sociálních médií. V neposlední řadě přispěla k dlouhodobému pozitivnímu vývoji značky PIER AUGÉ v Číně vytvořením účinného brandu a strategie pro čínský trh. Společnost PIER AUGÉ otevřela svůj první vlajkový obchod na Tmall Global v roce 2021. Její hvězdný produkt - vyživující pleťová maska DOUCE AURA - se nyní vyšvihla mezi TOP 7 opakovaně nakupovaných importovaných krémových masek portálu Tmall.

Jako preferovaný čínský partner globálních kosmetických značek spolupracuje S'Young s více než třiceti zahraničními značkami z oboru péče o pleť, dekorativní kosmetiky, osobní hygieny, parfémů, péče o zdraví a kosmetiky pro muže. Partnerské značky – včetně francouzské špičkové laboratorní značky LIERAC, italské dekorativní kosmetiky KIKO MILANO, finské národní značky péče o pleť LUMENE a prestižních parfémů AMOUAGE – pocházejí z celé řady zemí a regionů ze Severní Ameriky, Evropy a Blízkého východu, což svědčí o vynikajících schopnostech společnosti S'Young v oblasti diverzifikace a mezinárodního působení. V roce 2019 uzavřela společnost S'Young strategické partnerství se společností Johnson & Johnson a plně se ujala řízení e-commerce 14 značek pod hlavičkou Johnson & Johnson na čínském trhu. Toto rozhodnutí přineslo značkám, jako je Dr. Ci:Labo, Listerine a mnoho dalších, výrazné úspěchy.

Charles DUPONT, generální ředitel společnosti PIER AUGÉ, k této investici a akvizici uvedl: „Přáním našeho nového partnera je nejen nasadit značku na svém domácím trhu, ale také učinit ze společnosti PIER AUGÉ globálního hráče. Po takto vynikajícím začátku roku 2022 jsme přehodnotili naše cíle směrem nahoru a toto partnerství také urychluje náš investiční plán s cílem dobýt hlavní trhy do roku 2026."

Strategická investice do společnosti PIER AUGÉ představuje další milník konceptu hluboké spolupráce se zahraničními značkami společnosti S'Young. Díky svému originálnímu CP modelu nabízí společnost S'Young značkám diverzifikované, individuální formy spolupráce společně s dokonale funkčním modelem komplexního partnerství na vyšší úrovni. Neustále také zkoumá nové oblasti a otevírá nové perspektivy spolupráce zahraničních značek s čínským trhem.

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.