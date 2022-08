Spoločnosť S'Young dokončila investíciu do francúzskej luxusnej značky PIER AUGÉ a získala jej čínsku spoločnosť, čím prehĺbila spoluprácu medzi zahraničnými značkami

ŠANGHAJ, 10. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Dňa 8. júla spoločnosť S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, spoločnosť) (300740.SZ) (ďalej len „S'Young") dokončila svoju investíciu do francúzskej luxusnej značky PIER AUGÉ a získala jej čínske podniky. Tím a strategické smerovanie spoločnosti PIER AUGÉ zostanú nezmenené a spoločnosť S'YOUNG bude so spoločnosťou PIER AUGÉ hlbšie spolupracovať.

Ako preferovaný čínsky partner pre globálne kozmetické značky sa spoločnosť S'Young zaviazala budovať vzájomne výhodné a obojstranne prospešné vzťahy so zahraničnými značkami s cieľom podieľať sa na dlhodobej hodnote rastu na čínskom trhu. Prostredníctvom svojho originálneho modelu spolupráce „CP" (China Partner + Couple) spoločnosť S'Young poskytla spoločnosti PIER AUGÉ všestranné a multikanálové možnosti, čím pomohla značke rozvinúť sa z nuly na jednotku na čínskom trhu a vytvoriť si miesto a jedinečný imidž značky. Táto investícia znamená posilnenie modelu „CP", ktorý môže poskytnúť vyššiu úroveň spolupráce pri získavaní vlastného kapitálu, investíciách a strategickej spolupráci podľa želaní a potrieb zahraničnej značky.

PIER AUGÉ bola založená v roku 1961 a je francúzskou značkou luxusnej starostlivosti o pleť so 61-ročnou históriou. Má továreň v Paríži a je obľúbenou značkou známych osobností, ako je bývalý francúzsky prezident Francois Hollande, a dostala ďakovný list od bývalej prvej dámy USA Hillary Clintonovej.

V roku 2020 spoločnosť PIER AUGÉ ukončila spoluprácu so svojím predchádzajúcim distribútorom a vybrala si spoločnosť S'Young ako exkluzívneho partnera v Číne, ktorý úspešne pomohol značke rýchlo preniknúť na čínsky trh v priebehu šiestich mesiacov. Spoločnosť S'Young, ktorá disponuje komplexnými schopnosťami na posilnenie zahraničných značiek, pomohla spoločnosti PIER AUGÉ dosiahnuť prudký nárast na čínskom trhu vytvorením oficiálneho vlajkového obchodu s charakteristickými vlastnosťami značky, formulovaním pozície produktov v súlade s trendmi v oblasti krásy na čínskom trhu a využitím svojho silného vplyvu v sociálnych médiách. Okrem toho spoločnosť S'Young pomohla spoločnosti PIER AUGÉ vyvinúť účinnú značku a marketingovú stratégiu pre čínsky trh, čo prispelo k dlhodobému pozitívnemu vývoju značky v Číne. Spoločnosť PIER AUGÉ otvorila svoj prvý vlajkový obchod na Tmall Global v roku 2021 a jej hlavný produkt – Resourcing Treatment Mask DOUCE AURA – je teraz v rebríčku TOP 7 na zozname dovážaných, opakovane kupovaných produktov Tmall's Imported Smear Mask Repurchase List.

Ako preferovaný čínsky partner pre svetové kozmetické značky spolupracuje spoločnosť S'Young s viac ako 30 zahraničnými značkami v oblasti starostlivosti o pleť, mejkapu, osobnej starostlivosti, parfumov, zdravotnej starostlivosti a pánskej kozmetiky. Spolupracujúce značky pokrývajú mnohé krajiny a regióny Severnej Ameriky, Európy a Blízkeho východu vrátane francúzskej špičkovej laboratórnej značky LIERAC, talianskej značky mejkapu KIKO MILANO, fínskej národnej značky starostlivosti o pleť LUMENE, prestížnej značky parfumov AMOUAGE atď., čo svedčí o sile spoločnosti S'Young v oblasti diverzifikácie a medzinárodného pôsobenia. V roku 2019 spoločnosť S'Young uzavrela strategické partnerstvo so spoločnosťou Johnson & Johnson s cieľom plne prevziať elektronický obchod 14 značiek spoločnosti Johnson & Johnson na čínskom trhu, čo sa ukázalo ako veľký úspech pre spoločnosť Dr. Ci:Labo, Listerine a mnoho ďalších.

Charles DUPONT, generálny riaditeľ spoločnosti PIER AUGÉ, v súvislosti s touto investíciou a akvizíciou uviedol: „Zámerom nášho nového partnera nie je len zavedenie značky na domácom trhu, ale aj to, aby sa spoločnosť PIER AUGÉ stala globálnym hráčom. Vďaka tomuto vynikajúcemu štartu do roku 2022 sme upravili naše ciele smerom nahor a toto partnerstvo tiež urýchľuje náš investičný plán s cieľom dobyť hlavné trhy do roku 2026."

Táto strategická investícia do PIER AUGÉ predstavuje ďalší míľnik v hlbokej spolupráci spoločnosti S'Young so zahraničnou značkou. Vďaka svojmu originálnemu modelu CP poskytuje spoločnosť S'Young značkám diverzifikované a personalizované spôsoby spolupráce, pričom má dokonalý model spolupráce na vyššej úrovni, neustále skúma nové oblasti a otvára nové možnosti spolupráce medzi zahraničnými značkami a čínskym trhom.

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.