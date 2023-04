Koo promete verificação gratuita vitalícia para todas as personalidades notáveis

SÃO FRANCISCO, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Koo, o segundo maior microblog do mundo, anunciou que oferecerá verificação gratuita vitalícia a todas as personalidades notáveis que se qualificarem. Em reconhecimento à notoriedade, às conquistas ou ao status profissional, o Koo concede uma marcação amarela aos perfis dos usuários uma vez que eles tenham atendido aos critérios claramente publicados em seu site.

O Koo assumiu o compromisso de desenvolver uma plataforma segura e inclusiva que ofereça aos usuários oportunidades iguais para que eles se expressem e sejam ouvidos. A verificação gratuita vitalícia será disponibilizada para todas as personalidades e criadores notáveis do mundo, permitindo que eles ganhem a confiança dos seguidores, protejam sua reputação e evitem manipulação de identidade na plataforma. Além disso, o Koo permite que os usuários migrem perfeitamente seus Tweets e encontrem seus seguidores do Twitter na plataforma, eliminando, assim, a necessidade de começar do zero.

Mayank Bidawatka, cofundador do Koo, afirmou: "No Koo, nos preocupamos em ser inclusivos em pensamento e ação. Oferecemos verificação gratuita vitalícia para todas as personalidades notáveis que se qualifiquem como uma marca de reconhecimento e as protegemos de impostores, para que elas possam compartilhar suas opiniões autênticas com seus seguidores. Somos uma plataforma baseada em mérito e nos orgulhamos da metodologia transparente de nossa plataforma, que reconhece e celebra a notoriedade sem uma etiqueta de preço. A marca de notoriedade do Koo é um símbolo que não pode ser comprado, e assumimos o compromisso de proteger esse direito digital para todas as personalidades notáveis."

"Concentramos nossos esforços, nos últimos três anos, em criar uma experiência de microblog 2.0 e nos tornamos o segundo maior microblog, com mais de 60 milhões de downloads em mais de cem países. Todas as partes interessadas ganham por estar no Koo. Nunca cobraremos por um recurso que a internet deveria oferecer gratuitamente. Plataformas precisam habilitar. Não extrair."

O Koo oferece todos os recursos sem cobrar nada. Entre esses recursos estão funcionalidade de edição gratuita, uma postagem mais longa de 500 caracteres, vídeos mais longos, possibilidade de postar em mais de 20 idiomas de uma só vez, prompt do ChatGPT, agendamento de postagens, criação de rascunhos, ferramentas de monetização para criadores, programa de fidelidade para usuários e moderação proativa de conteúdos que é a melhor da categoria entre todas as plataformas sociais. O Koo acredita na capacitação de todas as partes interessadas para que elas tenham uma experiência superior na plataforma.

Para solicitar a marca de verificação, os usuários podem acessar o site do Koo e acompanhar o processo de verificação ou escrever diretamente para [email protected].

FONTE Koo

