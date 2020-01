Körber moldará a cadeia de suprimentos do futuro na América Latina com investimento majoritário na Otimis

Com a rapidez dos avanços tecnológicos e da digitalização dos processos da cadeia de suprimentos, as empresas estão procurando parceiros tecnológicos da cadeia de suprimentos que possam atendê-los globalmente. Para atender a essa demanda do mercado por fornecedores globais, a Körber Logistics Systems ampliou seus recursos de serviço e suporte para a América Latina com a adição da Otimis. A Otimis amplia os recursos existentes de atendimento ao cliente da Körber na América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico (APAC).

A Otimis é parceira de implementação e revenda das soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos da HighJump, empresa da Körber Logistics, desde 2004. Ao ingressar na Körber, a Otimis agora tem acesso a um portfólio completo de tecnologias de supply chain, incluindo software de gerenciamento da cadeia de suprimentos, soluções de voz industrial, robôs autônomos (AMR) e automação de manuseio de materiais.

A Otimis possui unidades em Blumenau e São Paulo, no Brasil e em Santiago, no Chile, com planos de expansão no México. Isso se segue à recente aquisição pela Körber da participação majoritária no Grupo Cohesio Group, o integrador líder de soluções direcionadas por voz e soluções AMR para logística na APAC.

"Esse é mais um componente da nossa bem-sucedida estratégia de internacionalização", diz Stephan Seifert, Presidente do Conselho Executivo da Körber AG. "Com a Otimis, temos uma base ideal para mais crescimento na América Latina e para oferecer aos nossos clientes soluções de logística líderes de mercado".

"A cooperação confiável e bem-sucedida que cresceu ao longo dos anos entre a HighJump e a Otimis nos incentivou a dar o próximo passo - colocar a Otimis como integrante da Körber", acrescenta Dirk Hejnal, CEO da Área de Negócios de Sistemas de Logística. "Essencialmente uma linha de frente na região, a adição do Otimis à Körber Logistics nos capacita, juntamente com empresas em todo o mundo, a pensar globalmente, enquanto executando localmente".

Hélcio Lenz, fundador e CEO da Otimis, diz: "Nossas raízes locais, aliadas à força da rede global da Körber, são pré-requisitos ideais para o nosso crescimento sustentável e de nossos clientes. Toda a equipe da Otimis e eu, estamos ansiosos para fazer parte da Körber e moldar juntos a cadeia de suprimentos do futuro ".

Sobre a Körber

A Körber AG é a holding de um grupo internacional de tecnologia com cerca de 10.000 funcionários em todo o mundo. O Grupo une empresas líderes tecnologicamente com mais de 100 locais de produção, serviço e vendas. A Körber combina as vantagens de uma organização globalmente representada com os pontos fortes de empresas de médio porte altamente especializadas e flexíveis que oferecem a seus clientes soluções, produtos e serviços nas Áreas de Negócios Körber Digital, Sistemas de logística, Sistemas farmacêuticos, Tecidos e Tabaco.

Sobre a Körber Logistics Systems

A Área de Negócios de Sistemas de Logística é fornecedora líder de aplicações totalmente integradas para otimizar complexos processos logísticos internos e externos. No universo de marcas que compõem a Körber Logistics, esta Área de Negócios fornece soluções digitalizadas para fábricas inteligentes (produção logística), armazéns, centros de distribuição, comércio eletrônico e controle completo das cadeias de suprimentos. As marcas que a compõe são empresas como Aberle e Consoveyo (integração de sistemas), Langhammer e Riantics (soluções de produto), bem como Aberle Software, Cirrus Logistics, Cohesio Group, DMLogic, HighJump, Inconso and Voiteq (software) em três Unidades de Negócios. Elas incluem uma ampla gama de produtos e serviços, abrangendo tudo, desde a integração de sistemas de armazenamento, paletização, despaletização, tecnologia de manuseio de materiais e software.

Sobre a Otimis Ltda.

A Otimis Ltda., com sede em Blumenau, Brasil, fornece alguns dos principais softwares líderes de gerenciamento da cadeia de suprimentos do mundo, com serviços altamente especializados e suporte para maior aderência e eficiência às ferramentas oferecidas ao mercado. Como parceira de longo prazo da HighJump, empresa da Unidade de Negócio de Software da Körber Logistics, a Otimis é conhecida pelos sistemas de gerenciamento de armazéns na nuvem e on-premise (WMS) e outras soluções para aprimorar e automatizar a gestão do complexo cenário atual da cadeia de suprimentos.

Mais informações em www.koerber.com/en, www.koerber-logistics.com e www.otimis.com/pt

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061022/Korber_Otimis_Warehousing_Logistics_Operations.jpg

