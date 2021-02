Koura lance Klea® 473A

BOSTON, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Koura, un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés, a lancé aujourd'hui le premier de sa prochaine génération de réfrigérants à faible PRG, Klea® 473A, suite à la proposition de classification comme réfrigérant A1 par le comité SSPC34 de l'ASHRAE.

Le Koura Klea® 473A est conçu pour atteindre des performances élevées avec un potentiel de réchauffement global (PRG) nettement inférieur à celui des réfrigérants existants dans les applications de refroidissement à ultra-basse température telles que les chaînes de froid à haute valeur ajoutée, le stockage de vaccins, les chambres d'essais climatiques, le transport et d'autres utilisations médicales.

Aujourd'hui, les fabricants et les utilisateurs de systèmes de réfrigération à ultra-basse température sont obligés de choisir entre des performances de refroidissement acceptables et l'impact environnemental de ces systèmes. Les réfrigérants ininflammables existants utilisés dans les systèmes à très basse température ont généralement un potentiel de réchauffement global (PRG) élevé. Le Koura KLEA® 473A rompt ce compromis avec une capacité et une efficacité énergétique supérieures à celles du R23 et un PRG de 1 830, soit une réduction de 85 % par rapport au R23 (PRG 14 800) ou au R-508 (PRG 13 396)

Le Klea® 473A est une solution innovante pour répondre à la demande toujours croissante de réfrigérants à très basse température dans diverses industries. Koura est actuellement en discussion avec les parties prenantes concernées dans une série d'applications comprenant le transport maritime en haute mer et le stockage biomédical. Cela comprend une application potentielle dans le stockage des vaccins pour soutenir la lutte contre la Covid-19.

Koura investit dans des innovations significatives dans sa gamme de produits réfrigérants Koura Klea® et le lancement de Klea® 473A est le début de la commercialisation de solutions réfrigérantes durables, efficaces sur le plan énergétique et à faible PRG, avec d'autres produits à venir.

Dave Smith, directeur des entreprises en aval chez Koura, a déclaré : « Le lancement de Klea® 473A est une étape importante de notre programme de réfrigérant de nouvelle génération qui vise à développer un nouveau portefeuille de solutions de réfrigérant durables, efficaces sur le plan énergétique et à faible PRG pour diverses applications de chauffage, de refroidissement et de réfrigération. »

Faisant partie de la communauté d'entreprises Orbia, qui travaillent ensemble pour relever certains des défis les plus complexes du monde, Koura est un fournisseur de premier plan de produits et de solutions dans de multiples secteurs, notamment la pétrochimie, la construction, l'automobile et la pharmacie. Les gaz réfrigérants Klea® de Koura ont su gagner la confiance des plus grandes organisations mondiales dans les applications de réfrigération commerciale, d'automobile et de climatisation stationnaire.

Pour plus d'informations sur Koura, veuillez consulter le site : www.kouraglobal.com

Notes pour les rédacteurs :

Koura Klea® 473A : les attributs clés

- Faible PRG de 1 830 - 85 % de réduction par rapport au R23 (PRG du R23 : 14 800, PRG du R508 : 13 396)

- Dépasse la réglementation sur les gaz fluorés

- Non inflammable

- Efficace jusqu'à au moins -75°C

- Amélioration de la capacité de refroidissement et de l'efficacité énergétique par rapport au R23

Demandes :

- Chaîne du froid à haute valeur ajoutée

- Médical

- Produits pharmaceutiques

- Chambres d'essai

Koura anciennement connu sous le nom de Mexichem Fluor

Koura est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés qui jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la vie quotidienne. Faisant partie de la communauté d'entreprises Orbia, qui travaillent ensemble pour relever certains des défis les plus complexes du monde, Koura est un fournisseur de premier plan de produits et solutions innovants dans de multiples secteurs, notamment la pétrochimie, la construction, les transports et les télécommunications. Les produits de Koura sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, notamment dans la construction de villes, pour garder les maisons fraîches, les aliments frais et même dans le traitement des affections respiratoires, fournissant le propulseur médical utilisé dans 75 % des inhalateurs doseurs du monde. Basée à Boston, Koura a des activités commerciales dans le monde entier, avec des opérations à Runcorn, au Royaume-Uni, au Mexique, à St Gabriel, aux États-Unis, à Toronto, à Mumbai, à Mihara et à Tokyo, au Japon.

http://www.kouraglobal.com



