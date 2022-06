Kovol ist der neue Mitspieler auf dem Markt für 140-W-GaN-Netzteile

Seine verstärkte Leistung bringt das Laden auf ein neues Niveau. Mit einem 140-W-Ladeausgang in Ihrem Arsenal können Sie einen 16"-Laptop in nur 70 Minuten zu 100 % aufladen (MagSafe-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten). So viel Leistung bedeutet auch, dass dieses Kovol-Netzteil gut für anspruchsvolle Geräte wie Gaming-Laptops geeignet ist. Außerdem kann das 140-W- USB-C-Netzteil von Kovol Ihren Laptop und ein Telefon mit hoher Geschwindigkeit über einen max. 120-W-USB-C-Anschluss und einen 18-W-USB-A-Anschluss aufladen. Kein Warten mehr für Ihre energiehungrigen Geräte, während die anderen Netzteile auf dem Markt keine Schnelladefähigkeit für zwei Geräte bieten. Darüber hinaus ist dieses GaN-III- und SiC-basierte 2-Port-Netzteil 5 % kleiner als das ursprüngliche 140-W-USB-C-Netzteil mit einem Anschluss. Die GaN-III-Technologie bietet einen höheren Wirkungsgrad und Ladestrom bei gleichzeitig niedriger Oberflächentemperatur. Darüber hinaus bietet die exklusive Q-Pulse-Technologie von Kovol einen Überspannungsschutz und verhindert Überhitzung für ein 100 % sicheres Ladeerlebnis. Egal, ob Sie Ihr Telefon nachtanken oder intensives Gaming betreiben, das 140-W-PD- 3.1-Netzteil von Kovol bietet das alles zu einem Einführungspreis von 89,99 USD.