Kovol se ha convertido en el nuevo protagonista del mercado de cargadores GaN de 140 W

Su salida de potencia reforzada lleva la carga a nuevos niveles. Tener una salida de carga de 140 W en su arsenal significa que usted puede cargar completamente una computadora portátil de 16" al 100 % en apenas 70 minutos (se necesita un cable MagSafe, no incluido). Esta gran potencia también significa que este cargador Kovol es adecuado para dispositivos de alta demanda, como laptops para juegos. Además, el adaptador de alimentación USB-C de 140 W de Kovol puede cargar su computadora portátil y un teléfono simultáneamente a alta velocidad a través de un puerto USB-C de máximo 120 W y un puerto USB-A de 18 W, por lo que ya no tendrá que preocuparse por la batería baja de sus dispositivos de alto consumo energético, mientras que otros cargadores en el mercado no pueden cargar rápidamente dos dispositivos al mismo tiempo. Además, este cargador de 2 puertos basado en GaN III y SiC es un 5 % más pequeño que el cargador original de un solo puerto USB-C de 140 W. La tecnología GaN III proporciona una mayor eficiencia y corriente de carga, a la vez que mantiene una baja temperatura superficial. Además, la exclusiva tecnología Q-Pulse de Kovol ofrece protección contra sobretensiones y evita el sobrecalentamiento para una experiencia de carga 100 % segura. Ya sea que recargue su teléfono o juegue juegos de alta intensidad, el cargador de pared Kovol 140 W PD 3.1 puede encargarse de todo a un precio de introducción de USD 89,99.