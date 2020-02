Kowa alcanza su objetivo de aleatorizar a 10.000 pacientes en el estudio "PROMINENT" sobre el K-877 (pemafibrato)

- Kowa alcanza su objetivo de aleatorizar a 10.000 pacientes en el estudio de desenlaces cardiovasculares de referencia "PROMINENT" sobre el K-877 (pemafibrato)

El ensayo evaluará si reducir los triglicéridos y aumentar el HDL funcional con el modulador potente del receptor-α activado por proliferadores de peroxisoma selectivos (PPAR-α) de Kowa, K-877 (pemafibrato) puede reducir el elevado riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en pacientes de alto riesgo con diabetes que ya estén tomando estatinas

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte, 19 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Kowa Research Institute, Inc., anunció el logro de su objetivo de aleatorizar a 10.000 pacientes en su estudio internacional de desenlaces cardiovasculares, multicéntrico y de fase III de título "Pemafibrato para reducir los desenlaces cardiovasculares mediante la reducción de los triglicéridos en pacientes con diabetes" (PROMINENT). El estudio evalúa la reducción de los triglicéridos y aumenta el HDL funcional con K-877 (pemafibrato) en pacientes de alto riesgo con diabetes, triglicéridos elevados y niveles bajos de HDL-C que ya tomen estatinas.

Todos los participantes de PROMINENT reciben un tratamiento habitual agresivo de factores de riesgo cardiovasculares, incluido el tratamiento con estatinas de alta intensidad. Además, los pacientes recibirán K-877 o un placebo. El estudio incluye a pacientes con los triglicéridos elevados y el HDL bajo con diabetes con o sin enfermedades cardiovasculares establecidas y evaluará si K-877 reduce la aparición de infartos de miocardio, hospitalizaciones por angina inestable que requiera una revascularización imprevista, accidente cerebrovascular o muerte por causas cardiovasculares.

El Dr. Paul Ridker, máster en salud pública, FACC, FAHA y director del Center for Cardiovascular Disease Prevention (CCVDP) del Brigham and Women's Hospital (BWH), una filial educativa de la Escuela de Medicina de Harvard, y la Dra. Aruna Pradhan, cardióloga en el BWH, son los coinvestigadores principales del estudio PROMINENT.

"Nos complace haber alcanzado nuestro objetivo de aleatorizar a 10.000 pacientes en el estudio PROMINENT", comentó el Dr. Gary Gordon, presidente de Kowa Research Institute, Inc. "Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Nos seguiremos centrando en garantizar que este importante estudio se lleve a cabo de la forma planificada para determinar si K-877 puede ser una nueva herramienta valiosa para los médicos que tratan a pacientes con enfermedades cardiovasculares".

Acerca de K-877 (pemafibrato)

K-877 es un modulador potente del receptor-α activado por proliferadores de peroxisoma selectivos (PPAR-α), una prometedora categoría de tratamiento metabólico. Las pruebas respaldan que las lipoproteínas ricas en triglicéridos y el HDL-C bajo contribuyen en gran medida a la ateroesclerosis. Kowa se centró específicamente en crear el modulador PPAR-α más potente y selectivo y lo ha logrado con K-877, que es al menos 1000 veces más potente y selectivo que otros fármacos. Kowa ha lanzado el pemafibrato para la hiperlipidemia en Japón bajo el nombre comercial PARMODIA®. Los estudios clínicos de Kowa han mostrado que K-877 reduce de forma significativa los triglicéricos, la ApoC3 y el colesterol residual y aumenta el HDL funcional y la FGF21.

Acerca de Kowa Company, Ltd. y Kowa Research Institute, Inc.

Kowa Company, Ltd. (Kowa) es una multinacional privada con sede en Nagoya, Japón. Creada en 1894, Kowa trabaja de forma activa en varias actividades de producción y comerciales en los campos farmacéutico, de ciencias biosanitarias, tecnologías de la información, textil, maquinaria y diversos productos de consumo. La división farmacéutica de Kowa se centra en la investigación y el desarrollo de tratamientos cardiovasculares (dislipidemia, diabetes tipo 2 y ateroesclerosis), oftalmología y antinflamatorios. El producto estrella de la empresa, LIVALO® (pitavastatina), está aprobado en 45 países de todo el mundo.

Kowa Research Institute, Inc., con sede en Research Triangle Park, Carolina del Norte, es la división de Kowa responsable del desarrollo clínico de los nuevos fármacos de Kowa en EE.UU. Kowa Research Institute se creó en 1997 en California y comenzó a operar en su ubicación actual en 2003. Para obtener más información sobre Kowa Research Institute, visite www.kowaus.com.

LIVALO y PARMODIA son marcas registradas del grupo de empresas Kowa.

