Kowa atteint son objectif consistant à randomiser 10 000 patients dans l'étude « PROMINENT », étude majeure sur les conséquences cardiovasculaires du K-877 (pémafibrate)

L'étude déterminera si la diminution des triglycérides et l'augmentation du HDL fonctionnel grâce au modulateur puissant et sélectif du récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes de type alpha (PPAR-alpha) de Kowa, à savoir le K-877 (pémafibrate), pouvaient réduire le risque élevé d maladies cardiovasculaires chez des patients à haut risque souffrant de diabète et prenant d'ores et déjà un traitement par statine

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 19 février 2020 /PRNewswire/ -- Kowa Research Institute, Inc., a annoncé avoir atteint son objectif consistant à randomiser 10 000 patients dans son étude internationale multicentrique de phase 3 portant sur les conséquences cardiovasculaires intitulé « Utilisation du pémafibrate pour réduire les conséquences cardiovasculaires grâce à la réduction des triglycérides chez des patients souffrant de diabète » (PROMINENT). L'étude évalue la réduction des triglycérides et l'augmentation du HDL fonctionnel grâce au K-877 (pémafibrate), chez des patients à haut risque souffrant de diabète et présentant des taux de triglycérides élevés et de faibles niveaux de HDL-C, et prenant d'ores et déjà un traitement par statine.

Tous les participants de l'étude PROMINENT ont bénéficié d'une prise en charge offensive et conforme au traitement recommandé concernant les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment un traitement par statine de haute intensité. En outre, les patients ont reçu du K-877 ou un placebo. L'étude inclut des patients présentant des taux de triglycérides élevés et de faibles taux de HDL, et souffrant de diabète avec ou sans maladie cardiovasculaire établie, et déterminera si le K-877 réduit la survenance de crise cardiaque, d'hospitalisation pour angine instable nécessitant une revascularisation imprévue, d'AVC, ou de décès d'origine cardiovasculaire.

Paul Ridker, docteur en médecine, MPH, FACC, FAHA, directeur du Centre de prévention des maladies cardiovasculaires (CCVDP) au Brigham and Women's Hospital (BWH), enseignant affilié à la Harvard Medical School, et Aruna Pradhan, docteur en médecine, cardiologue au BWH, sont les co-investigateurs principaux de l'étude PROMINENT.

« Nous sommes heureux d'avoir atteint notre objectif consistant à randomiser 10 000 patients dans l'étude PROMINENT », a déclaré Gary Gordon, docteur en médecine, président de Kowa Research Institute, Inc. « Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès à travers le monde. Nous continuerons de nous focaliser sur l'achèvement de cette étude importante conformément à ce qui est prévu, afin de déterminer si le K-877 peut s'avérer un nouvel outil précieux pour les médecins prenant en charge les maladies cardiovasculaires des patients. »

À propos du K-877 (pémafibrate)

Le K-877 est un modulateur hautement puissant et sélectif du récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes de type alpha (PPAR-alpha) (SPPARMalpha), catégorie prometteuse dans le domaine de la thérapie métabolique. Les preuves confirment son rôle sur les lipoprotéines riches en triglycérides et les faibles niveaux de HDL-C, qui constituent des facteurs importants dans le cadre de l'athérosclérose. Kowa a plus particulièrement œuvré pour créer le modulateur PPAR-α le plus puissant et sélectif jamais conçu, et a réussi à y parvenir avec le K-877, qui se révèle au moins 1 000 fois plus puissant et sélectif que les autres médicaments. Kowa a lancé le pémafibrate pour l'hyperlipidémie au Japon sous le nom de marque PARMODIA®. Les études cliniques de Kowa ont démontré que le K-877 réduisait significativement les triglycérides, l'ApoC3, et le résidu de cholestérol, et augmentait le HDL fonctionnel et le FGF21.

À propos de Kowa Company, Ltd. et de Kowa Research Institute, Inc.

Kowa Company, Ltd. (Kowa) est une société multinationale privée basée à Nagoya, au Japon. Créée en 1894, Kowa s'engage activement dans plusieurs activités de fabrication et de négociation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences de la vie, des technologies de l'information, des textiles, des machines et des produits de consommation. La division pharmaceutique de Kowa se focalise sur la recherche et le développement autour des produits thérapeutiques cardiovasculaires (dyslipidémie, diabète de type 2, et athérosclérose), de l'ophtalmologie et des agents anti-inflammatoires. Le produit phare de la société, le LIVALO® (pitavastatine), est approuvé dans 45 pays à travers le monde.

Kowa Research Institute, Inc., basée à Research Triangle Park, en Caroline du Nord, est la division de Kowa responsable du développement clinique des nouveaux médicaments de Kowa aux États-Unis. Kowa Research Institute a été créée en 1997 en Californie, et a débuté ses activités sur le site actuel en 2003. Pour en savoir plus sur Kowa Research Institute, rendez-vous sur www.kowaus.com .

LIVALO et PARMODIA sont des marques déposées du groupe de sociétés Kowa.

