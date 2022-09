Kpler étend son offre aux produits agricoles

La volatilité des flux commerciaux est à l'origine de cette nouvelle offre destinée à amortir les défis de sécurité alimentaire

BRUXELLES, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Kpler, une entreprise en forte croissance, leader en données technologiques, en analyse et en expertise du marché, a annoncé aujourd'hui étendre son offre aux produits agricoles.

Le flux des céréales & oléagineux offre une visibilité en temps réel sur 90 % du commerce maritime mondial de plus de 17 produits alimentaires et fourragers, dont le blé, le maïs, l'orge, le soja et le tourteau de soja. La nouvelle offre de données s'adresse aux analystes, aux négociants, aux responsables des achats et aux décideurs politiques qui ont besoin de données en temps réel pour les aider à surveiller le marché et éclairer leurs décisions commerciales.

Les récentes interruptions d'approvisionnement, notamment en raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation mondiale, ainsi que la nécessité de veiller à la résilience de la chaîne d'approvisionnement de sécurité alimentaire, sont autant de facteurs déterminants dans la création de ces nouveaux flux Kpler.

Depuis 2014, Kpler est à l'avant-garde de l'utilisation des données technologiques permettant d'apporter en temps réel une transparence sur les chaînes d'approvisionnement mondiales des denrées, à commencer par les flux maritimes. En combinant des centaines de sources, parmi lesquelles des images satellites, des systèmes d'intelligence artificielle et des renseignements de terrain, les flux de Kpler sont devenus une solution de référence du secteur pour obtenir des données en temps réel et des analyses sur des dizaines de denrées à destination de milliers de professionnels.

Le flux des céréales & oléagineux est le dernier-né des flux de vrac sec de Kpler (charbon, minerai de fer et métaux). Avec le lancement récent des flux de biocarburants et de produits chimiques, qui comprennent le biodiesel et les huiles végétales, Kpler s'efforce de fournir une solution tout-en-un pour faciliter la compréhension et la prévision de l'offre et de la demande mondiale à travers l'ensemble du complexe agricole.

François Cazor, PDG de Kpler, a déclaré : « Ces dernières années, la convergence du marché des denrées a fait chuter des silos. Les turbulences sur les marchés de l'énergie se répercutent sur les denrées alimentaires, faisant grimper les prix des engrais et des carburants agricoles à des niveaux sans précédent. Simultanément, la dislocation de la chaîne d'approvisionnement et l'intensification des mesures protectionnistes ont ajouté une couche d'incertitude supplémentaire quant à la sécurité alimentaire mondiale. Dans ce contexte, nous sommes impatients de fournir aux intervenants de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des données essentielles qui leur permettent de relever les défis cruciaux. Cela fait partie de la mission de Kpler de faciliter un commerce efficace et durable. »

Le flux des céréales et oléagineux de Kpler est accessible dès aujourd'hui (21 septembre) aux utilisateurs.

À propos de Kpler :

Kpler est une entreprise à forte croissance dont la mission est de faciliter un commerce durable et efficace pour répondre aux besoins changeants de notre monde. À partir de nombreuses sources disparates et non structurées, Kpler constitue des données technologiques, des analyses et des renseignements qui apportent de la transparence aux marchés dynamiques caractérisés par des informations opaques et incomplètes, comme les marchés des matières premières et de l'énergie. Kpler propose une offre unique grâce à des solutions technologiques conçues de manière agile et inventive, permettant aux professionnels du marché de prendre des décisions commerciales éclairées et opportunes. Basée à Bruxelles, la société Kpler emploie 250 personnes à travers le monde. Consultez le site : www.kpler.com

SOURCE Kpler