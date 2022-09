Kpler erweitert Angebot auf Agrarrohstoffe

Volatilität der Handelsströme ist Hauptgrund für das neue Angebot zur Entschärfung der Herausforderungen in der Ernährungssicherheit

BRÜSSEL, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Kpler, ein schnell wachsender Marktführer für technologiegestützte Daten, Analysen und Markteinblicke, hat heute die Ausweitung seines Angebots auf Agrarrohstoffe bekannt gegeben.

Grains & Oilseeds Flows bietet einen Echtzeit-Überblick über 90 % des weltweiten Seehandels mit mehr als 17 Lebens- und Futtermittelrohstoffen, darunter Weizen, Mais, Gerste, Sojabohnen und Sojaschrot. Das neue Datenangebot richtet sich an Analysten, Händler, Einkaufsleiter und politische Entscheidungsträger, die Echtzeitdaten zur Unterstützung ihrer Marktbeobachtung und Handelsentscheidungen benötigen.

Die jüngsten Versorgungsunterbrechungen, wie der Krieg in der Ukraine und die weltweite Inflation, sowie die Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelversorgungskette zu überprüfen, sind die Hauptgründe für diese neuen Kpler Flows.

Seit 2014 leistet Kpler Pionierarbeit bei der Nutzung von Datentechnologien, um für Transparenz in Echtzeit in den internationalen Lieferketten von Rohstoffen zu sorgen, angefangen bei den Warentransporten per Schiff. Durch die Kombination von Hunderten von Quellen, einschließlich Satellitenbildern, AIS und Bodeninformationen, ist Kpler Flows zu einer Industriestandardlösung geworden, die Echtzeitdaten und Analysen für Dutzende von Rohstoffen zum Nutzen von Tausenden von Fachleuten liefert.

Grains & Oilseeds Flows ist die neueste Ergänzung zu Kpler Dry Bulk Flows für Schüttgutströme (Kohle, Eisenerz und Metalle). Zusammen mit der jüngsten Einführung von Biofuels and Chemicals, das Biodiesel und pflanzliche Öle umfasst, ist Kpler bestrebt, eine Lösung aus einer Hand anzubieten, die das Verständnis und die Vorhersage des weltweiten Angebots und der Nachfrage im gesamten landwirtschaftlichen Komplex erleichtert.

François Cazor, der CEO von Kpler, erklärte: „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Konvergenz der Rohstoffmärkte die Silos aufbricht. Die Turbulenzen auf den Energiemärkten wirken sich auch auf Lebensmittel aus und treiben die Preise für Düngemittel und Agrartreibstoffe auf ein ungeahntes Niveau. Gleichzeitig haben die Verwerfungen in der Lieferkette und die Zunahme protektionistischer Maßnahmen die weltweite Lebensmittelsicherheit weiter verschlechtert. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns darauf, den Beteiligten in der gesamten Lieferkette wichtige Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen beitragen. Dies ist Teil der Aufgabe von Kpler, einen effizienten und nachhaltigen Handel zu ermöglichen."

Kpler Grains & Oilseeds Flows ist ab heute (21. September) für Nutzer zugänglich.

Informationen zu Kpler:

Kpler ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einen nachhaltigen und effizienten Handel zu ermöglichen, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Welt gerecht zu werden. Aus zahlreichen disparaten und unstrukturierten Quellen erstellt Kpler technologiegestützte Daten, Analysen und Erkenntnisse, die Transparenz in dynamische Märkte bringen, die durch undurchsichtige und unvollständige Informationen charakterisiert sind, wie zum Beispiel die Rohstoff- und Energiemärkte. Kpler liefert sein einzigartiges Angebot in Form von Technologielösungen, die auf flexible und einfallsreiche Weise entwickelt wurden und es den Marktteilnehmern ermöglichen, zeitnah fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Kpler hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt weltweit 250 Mitarbeiter. Besuchen Sie: www.kpler.com

