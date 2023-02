Kpler fait l'acquisition de MarineTraffic et FleetMon pour son expansion dans le secteur maritime

Cette double transaction stimule l'innovation de Kpler en matière de données et d'analyses maritimes.

BRUXELLES, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Kpler, fournisseur de premier plan de données sur les marchandises, d'analyses et de renseignements sur le marché, a annoncé aujourd'hui avoir acquis MarineTraffic et FleetMon, deux fournisseurs de données mondiales sur le suivi des navires et d'analyses maritimes.

Cette transaction fait suite à l'acquisition antérieure de FleetMon par MarineTraffic, ce qui constitue une double acquisition coordonnée pour Kpler dans le domaine des analyses maritimes.

Depuis sa création en 2007, la société MarineTraffic, dont le siège est situé à Athènes, est devenue partie intégrante de l'industrie maritime en étant le fer de lance de l'innovation qui a rendu les informations et les analyses sur le suivi des navires largement accessibles. FleetMon, dont le siège est à Rostock et qui a également été fondée en 2007, fournit des données AIS à des entreprises leaders sur le marché, y compris des industriels au bout de la chaîne d'approvisionnement.

La combinaison des points forts de ces entreprises permettra à Kpler de dégager davantage de valeur pour le secteur maritime et d'accroître la qualité des produits, des données et des services qu'elle fournit à ses clients. Cette acquisition intervient à un moment où la demande de nouveaux outils numériques ne cesse de croître et où les défis mondiaux s'intensifient dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime.

« Depuis sa création, Kpler s'est concentré sur le suivi des cargaisons, et non des navires. Nous pensons que le moment est venu de combiner le renseignement sur les cargaisons et le renseignement maritime en une seule plateforme. Cette démarche permettra d'améliorer les données et les services que nous fournissons et de stimuler l'innovation dans le secteur maritime, en intégrant l'excellent travail de MarineTraffic et de FleetMon », a déclaré François Cazor, PDG de Kpler.

« Je suis très fier de ce que MarineTraffic a accompli au fil des ans et vraiment enthousiaste quant à ce que nous pouvons encore réaliser en tant que partie intégrante de Kpler, aux côtés de l'équipe FleetMon. Je suis convaincu que la fusion de nos produits et de nos cultures organisationnelles nous mènera vers de nouvelles frontières, pour le plus grand bénéfice de nos clients et de notre communauté. Le monde maritime, de plus en plus connecté, a besoin de plus d'outils numériques et de meilleures analyses et nous continuerons à innover dans ce sens », a affirmé Demitris Memos, PDB de MarineTraffic.

« L'instauration de la transparence dans le monde maritime est au cœur de notre travail depuis plus de dix ans maintenant.

La combinaison de l'expérience et de l'excellence des équipes de Kpler, de MarineTraffic et de FleetMon permettra de faire avancer la numérisation du transport maritime et des chaînes d'approvisionnement.

Restons actifs, restons connectés - et ne cessons jamais de progresser », a déclaré Lars Brandstäter, PDG de FleetMon.

Kpler a réalisé cinq acquisitions au cours des 18 derniers mois et obtenu un financement de plus de 200 millions de dollars en 2022 auprès des sociétés de capital-investissement Five Arrows et Insight Partners. À la suite de ces deux nouvelles acquisitions, Kpler comptera plus de 500 employés à travers le monde et servira plus d'un million d'utilisateurs actifs dans les secteurs maritime et des marchandises au sens large.

Dans le cadre de cette transaction, Nevantio Advisors est intervenue en qualité de conseiller financier de MarineTraffic et le cabinet d'avocats Lambadarios (Grèce), Reed Smith (Royaume-Uni) et FieldFisher (Allemagne) en qualité de conseillers juridiques. Berenson & Company a agi en tant que conseiller financier de Kpler, qui a bénéficié des conseils juridiques de Cooley (Royaume-Uni) et de Karatzas & Partners (Grèce).

À propos de Kpler

Kpler est une entreprise de données et d'analyses à croissance rapide dont la mission est de faciliter un commerce durable et efficace pour répondre aux besoins changeants de notre monde. À partir de nombreuses sources disparates et non structurées, Kpler crée des données et des analyses qui apportent de la transparence aux marchés dynamiques caractérisés par des informations opaques et incomplètes, comme les marchés des matières premières et de l'énergie. Kpler fournit son offre unique par le biais de solutions technologiques construites de manière agile et inventive, permettant aux professionnels du marché de prendre des décisions commerciales informées et opportunes. Kpler, dont le siège est à Bruxelles, emploie plus de 300 personnes dans le monde entier. En 2022, les sociétés de capital-investissement de classe mondiale Five Arrows et Insight Partners ont investi plus de 200 millions de dollars dans Kpler (participation minoritaire). ClipperData (2021), JBC Energy et COR-e (2022) figurent parmi les acquisitions récentes de la société. www.kpler.com

À propos de MarineTraffic

MarineTraffic est un fournisseur de premier plan d'informations sur le suivi des navires et le trafic maritime. MarineTraffic s'attache à rendre les informations exploitables facilement accessibles. Sa mission, qui consiste à apporter de la transparence et des changements significatifs dans le monde maritime, est appuyée par les partenariats conclus avec des organismes tels que l'Organisation maritime internationale et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). MarineTraffic travaille également en étroite collaboration avec les principaux ports, compagnies maritimes et entreprises pétrolières du monde, sur des projets visant à améliorer son efficacité et à réduire l'impact environnemental. www.marinetraffic.com

À propos de FleetMon

Créée en 2007, FleetMon a mis en place la première collecte publique de données sur les navires au monde, qui aide les organisations à fournir de meilleurs rapports logistiques. L'équipe FleetMon est passionnée par la connaissance de la foule et est experte dans la création d'applications web élégantes et puissantes pour faire le travail et développer des options. FleetMon donne des moyens aux compagnies maritimes, aux capitaines et aux passionnés de la mer en leur permettant de suivre et d'analyser leurs activités. FleetMon compte des clients dans 164 pays et environ un demi-million d'utilisateurs. www.fleetmon.com

Relations avec les médias

Kpler Holding SA

Arthur Chevreul

[email protected]

+32 493 37 42 34

Good Advice PR

Paul O'Grady

Conseil en relations publiques

[email protected]

+49 176 82374030

SOURCE Kpler