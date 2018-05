KPS Capital Partners crée Autokiniton Global Group

NEW YORK, 1 mai 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir crée une nouvelle société, Autokiniton Global Group, LP (« AGG »), afin de poursuivre des investissements dans le secteur mondial des équipements automobiles. George Thanopoulos, dirigeant largement reconnu dans le secteur, occupera le poste de président-directeur général d'AGG.

KPS a également annoncé aujourd'hui qu'AGG avait conclu plusieurs accords définitifs pour acquérir L&W, Inc. (« L&W » ou la « Société »). À l'issue de la clôture de la transaction, M. Thanopoulos deviendra président exécutif de L&W. Scott Jones continuera d'exercer au poste de président, et de conduire l'équipe de direction de classe mondiale de la Société.

KPS et M. Thanopoulos travaillent ensemble avec succès depuis longtemps pour créer, exploiter et faire croître les entreprises d'équipements automobiles. KPS et M. Thanopoulos se sont associés en 2005 pour créer HHI Group Holdings, LLC (« HHI »). HHI, via une série d'acquisitions et autres initiatives de croissance, est devenu le plus grand fabricant nord-américain de composants forgés hautement techniques et indispensables à la sécurité pour les clients automobiles, ainsi qu'un fabricant leader de composants de groupes motopropulseurs et de roulements de roues en métal fritté complexes et hautement techniques. HHI a été vendue en 2012.

Michael Psaros, cofondateur et coassocié directeur de KPS, a déclaré : « KPS est ravie de rétablir son partenariat avec George Thanopoulos, avec pour objectif de reproduire notre succès commun à une échelle largement supérieure. Notre précédente initiative avec George, HHI, a consolidé et transformé le secteur fragmenté de la forge automobile en Amérique du Nord, en créant une société qui fournit à ses clients un leadership sectoriel stable, ainsi que des produits, une qualité, des technologies et des services de classe mondiale. KPS entend investir une quantité significative de capitaux dans AGG afin de développer l'activité via des acquisitions dans le secteur mondial des pièces automobiles, en tirant parti de notre connaissance du secteur, de notre expertise de fabrication, et de nos relations à l'échelle mondiale. »

George Thanopoulos a déclaré : « Nous sommes très heureux d'acquérir L&W et de lancer AGG. L&W possède des actifs de classe mondiale ainsi qu'une qualité et des services leaders du secteur, et s'engage à investir dans des technologies de pointe et dans le développement des processus. Le plus grand atout de L&W réside dans ses relations clients, qu'elle a établies depuis plusieurs décennies. KPS et moi-même nous réjouissons de travailler aux côtés de Scott Jones, président de L&W, et de l'équipe de direction de la Société afin de bâtir sur les forces uniques de la Société grâce à une nouvelle vision stratégique, à des ressources financières, et à une légitimité exceptionnelle dans le secteur automobile mondial. »

La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au printemps 2018, est assujettie aux conditions de clôture et approbations habituelles. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de George Thanopoulos

George Thanopoulos a exercé les fonctions de président-directeur général de Metaldyne Performance Group Inc. (« MPG »), formeur de métal leader du secteur et spécialisé dans les applications pour les groupes motopropulseurs enregistrant plus de 3 milliards $ de chiffre d'affaires annuel, d'août 2014 à avril 2017. Au cours de ses fonctions en tant que président-directeur général, MPG a conclu une offre publique initiale en 2014, ainsi qu'une vente ultérieure à American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. en 2017, au sein de laquelle M. Thanopoulos a occupé le poste d'administrateur. M. Thanopoulos avait auparavant exercé les fonctions d'administrateur chez Global Brass and Copper Holdings, Inc., chez JL French Automotive Castings, Inc. et chez Chassis Brakes International Group. Il a également occupé le poste de président-directeur général de HHI Group Holdings, LLC de 2005 à 2014, société qu'il a cofondée en partenariat avec KPS. M. Thanopoulos a débuté sa carrière en 1985 chez MascoTech Inc., où il a occupé divers postes en ingénierie, en gestion des installations, ainsi qu'en direction exécutive.

À propos d'Autokiniton Global Group, LP

AGG a été créée par KPS Capital Partners, LP afin de poursuivre des investissements dans le secteur mondial des équipements automobiles, en partenariat avec George Thanopoulos.

À propos de L&W, Inc.

L&W est un fournisseur de « niveau 1 » de premier plan dans le secteur automobile, qui est spécialisé dans les estampages en métal à chaud et à froid ainsi que dans les assemblages soudés. La Société est leader dans le domaine des composants formés dans le métal et des assemblages complexes, et possède une gamme de produits qui est idéalement positionnée pour les tendances automobiles clés, telles que l'électrification, la réduction du poids et les réglementations en matière de diminution des émissions. L'intégration verticale unique de L&W de la conception jusqu'à la livraison permet de délivrer à ses clients une qualité, un service et une prestation de premier ordre. La Société a reçu plus de 100 prix de clients au cours de son histoire. Basée à New Boston, dans le Michigan, L&W exploite 23 installations de vente, d'ingénierie et de production basées à travers les États-Unis, et emploie plus de 3 200 personnes. Pour en savoir plus sur L&W, rendez-vous sur http://www.lweng.com/.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, groupe de fonds d'investissement possédant près de 5,4 milliards $ d'actifs sous gestion. Depuis plus de vingt ans, les Associés de KPS travaillent de manière exclusive afin d'atteindre une appréciation significative du capital, en réalisant des investissements majoritaires en capital dans des sociétés de fabrication et industrielles au sein d'un large éventail de secteurs, parmi lesquels des matériaux de base, des produits de consommation de marque, de santé, et de luxe, ainsi que des pièces automobiles, des biens d'équipement, et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs, en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les entreprises, ainsi que de générer des retours sur investissement en améliorant de manière structurelle la position stratégique, la compétitivité, et la rentabilité de leurs sociétés de portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur les leviers financiers. Les sociétés de portefeuille des fonds de KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 7,0 milliards $, exploitent 165 installations de fabrication dans 31 pays, et emploient environ 50 000 associés, directement ou via des coentreprises à travers le monde. La stratégie d'investissement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites plus en détail sur www.kpsfund.com.

