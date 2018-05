KPS Capital Partners crea Autokiniton Global Group

NUEVA YORK, 2 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha anunciado hoy la creación de una nueva empresa, Autokiniton Global Group, LP ("AGG"), para realizar inversiones en el sector internacional de suministros para automóviles. George Thanopoulos, un ejecutivo ampliamente respetado en el sector, asumirá el cargo de consejero delegado en AGG.

KPS también ha anunciado hoy que AGG ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir L&W, Inc. ("L&W" o la "Empresa"). Tras completar esta transacción, el Sr. Thanopoulos se convertirá en presidente ejecutivo de L&W. Scott Jones seguirá siendo el presidente y estará a cargo del equipo directivo de talla mundial de la Empresa.

L&W es un proveedor de primer nivel líder en el sector automovilístico y está especializado en el estampado de metales en frío y en caliente y en ensamblajes soldados. La Empresa es líder en componentes metálicos moldeados y ensamblajes complejos y su cartera de productos está bien posicionada en las tendencias claves de la automoción, como la electrificación, el aligeramiento y las normativas para la reducción de emisiones. La integración vertical única de L&W, desde el diseño a la entrega, garantiza una calidad, servicio y entrega a los clientes de primera clase. La Empresa ha recibido más de 100 premios por parte de clientes a lo largo de su historia. Con sede en New Boston (Michigan), L&W gestiona 23 centros de ventas, ingeniería y producción localizados por todo Estados Unidos y con más de 3200 empleados.

KPS y el Sr. Thanopoulos tienen una exitosa historia de trabajo en equipo creando, gestionando y haciendo crecer empresas de suministros para automóviles. KPS y el Sr. Thanopoulos se asociaron en 2005 para formar HHI Group Holdings, LLC ("HHI"). HHI, a través de una serie de adquisiciones y otras iniciativas de crecimiento, se convirtió en el mayor fabricante de Estados Unidos de componentes forjados de diseño avanzado y fundamentales para la seguridad para clientes del sector automovilístico, así como en un fabricante líder de complejos componentes en polvo metálico y de diseño avanzado para trenes de potencia y rodamientos. HHI fue vendida en 2012.

Michael Psaros, cofundador y cosocio gerente de KPS, dijo: "KPS está encantada de restablecer su asociación con George Thanopoulos con el objetivo de replicar nuestros éxitos en común a una escala mucho mayor. Nuestra anterior iniciativa con el Sr. George, HHI, consolidó y transformó el fragmentado sector de la forja automovilística en Norteamérica, creando una empresa que proporciona a sus clientes un liderazgo estable en el sector, así como productos, calidad, tecnología y servicios de primera clase. KPS quiere invertir una importante cantidad de capital en AGG para expandir el negocio a través de adquisiciones en el sector de los componentes de automoción en todo el mundo, y para ello aprovecharemos nuestro conocimiento del sector, experiencia en fabricación y relaciones a nivel internacional".

George Thanopoulos dijo: "Estamos muy emocionados con la adquisición de L&W y el lanzamiento de AGG. L&W cuenta con activos de primera categoría, calidad y servicios líderes en la industria, y el compromiso de invertir en tecnología y desarrollo de procesos vanguardistas. El mejor activo de L&W es la relación con los clientes que ha ido cosechando durante décadas. KPS y yo estamos deseando trabajar con el presidente de L&W, Scott Jones, y el equipo directivo de la Empresa para seguir desarrollando sus ventajas únicas a partir de una visión estratégica nueva, recursos financieros y credenciales excepcionales en el sector automovilístico internacional".

Se espera que la operación concluya en la primavera de 2018 y estará sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales. Los detalles financieros de la transacción no han sido revelados.

Acerca de George Thanopoulos

George Thanopoulos fue consejero delegado de Metaldyne Performance Group Inc. ("MPG"), una empresa de conformado de metales líder en la industria y especializada en aplicaciones de trenes de potencia que obtuvo más de 3000 millones de dólares de ingresos anuales entre agosto de 2014 y abril de 2017. Durante su etapa como consejero delegado, MPG completó un proceso de oferta pública inicial en 2014, y su posterior venta a American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. en 2017, donde el Sr. Thanopoulos ejerció como director. Con anterioridad, el Sr. Thanopoulos ha ocupado el puesto de director de Global Brass and Copper Holdings, Inc., JL French Automotive Castings, Inc. y Chassis Brakes International Group. También ha ejercido de consejero delegado de HHI Group Holdings, LLC entre 2005 y 2014, una empresa que cofundó en asociación con KPS. El Sr. Thanopoulos comenzó su carrera profesional en MascoTech Inc. en 1985, desempeñando varios puestos en Ingeniería, Gestión de Planta y Dirección Ejecutiva.

Acerca de Autokiniton Global Group, LP

AGG ha sido creada por KPS Capital Partners, LP en asociación con George Thanopoulos para realizar inversiones en el sector internacional de suministros para automóviles.

Acerca de L&W, Inc.

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión de aproximadamente 5400 millones de activos en gestión. Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para alcanzar una plusvalía significativa a través de inversiones de capital mayoritarias en empresas manufactureras e industriales de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen materiales básicos, productos de marcas de consumo, de salud y de lujo, bienes de equipo y fabricación en general. KPS genera valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos directivos llenos de talento para mejorar negocios y generar retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen unos ingresos anuales combinados de aproximadamente 7000 millones de dólares, operan 165 plantas de producción en 31 países y dan trabajo a aproximadamente 50.000 empleados, tanto directamente como a través de empresas participadas en todo el mundo. Puede obtener más información sobre la estrategia de inversión y empresas de la cartera de KPS en www.kpsfund.com.

