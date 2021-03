KPS Capital Partners neemt de portefeuille gewalst aluminium over van Norsk Hydro ASA.

Wereldleider op het gebied van gewalst aluminium wordt een zelfstandige onderneming

KPS zorgt voor een succesvol track record door te investeren in metalen om de groei een boost te geven

NEW YORK, 6 maart 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigt aan dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend waarmee het de wereldwijde portefeuille van gewalst aluminium ("Rolling" of de "Onderneming") overneemt van Norsk Hydro ASA (NHY.OL, "Hydro") voor een bedrag van € 1,38 miljard (ongeveer 1,67 miljard dollar). De transactie zal naar verwachting medio 2021 worden afgerond en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

De onderneming is een van de grootste internationale fabrikanten van producten van gewalst aluminium voor consumenten, verdeeld over diverse markten waaronder, dranken, automobielindustrie, folieverpakkingen en constructie en gebouwen. De onderneming bestaat uit zeven fabrieken en een O & O centrum verdeeld over Duitsland en Noorwegen, inclusief Alunorf, 's wereld grootste aluminiumwalserij en Grevenbroich, 's werelds grootste aluminium afwerkwalserij. De onderneming heeft ongeveer 5000 medewerkers, hoofdzakelijk in Duitsland en Noorwegen.

Michael Psaros, medeoprichter en een van de managers van KPS zegt: "De omvang en wereldwijde schaal van de walssector, de kwaliteit van het portfoliobeheer in combinatie met de reikwijdte van de producten en technologische mogelijkheden vormen de basis van een immens investeringsplatform. KPS Partner Kyle Mumford zal leiding geven aan een KPS-team dat nauw zal samenwerken met het managementteam van de onderneming om de groeimogelijkheden te versnellen door substantiële investering in het portfolio en de operationele dienst van de onderneming Onze focus ligt op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten. We verheugen ons op het toevoegen van waarden door te zorgen voor KPS' zeer succesvolle, decennialange ervaring door te investeren in de metaal- en automobielindustrie."

Einar Glomnes, Executive Vice President of Rolling zegt: "We kijken ernaar uit te mogen werken onder KPS als een onafhankelijke onderneming. Dit is een geweldige dag voor al onze aandeelhouders, in het bijzonder onze klanten en medewerkers. KPS heeft laten zien in staat te zijn een indrustieleidend bedrijf te ontwikkelen en op te bouwen en heeft enorme successen geboekt met de investeringen in metaal- en de automobielindustrie. KPS' wereldwijde bereik, streven naar de productie van uitzonderlijkheid en veiligheid en significante financiële bronnen zullen onze onderneming in staat stellen de groei te versnellen en te investeren in industrieleidende technologieën, terwijl we gericht blijven op kwaliteit en de klant."

Perella Weinberg Partners was adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP juridisch adviseur van KPS en zijn partners. Goldman Sachs was adviseur en Clifford Chance LLP juridisch adviseur voor Hydro.

Over Rolling

Rolling is een gerenommeerde fabrikant van geavanceerde gewalste aluminium producten die ongeveer een miljoen ton per jaar produceert en kan bogen of meer dan een eeuw ervaring. Rolling exploiteert zeven fabrieken, een O & O centrum, negen verkoopkantoren wereldwijd en heeft ongeveer 5000 medewerkers, hoofdzakelijk in Duitsland en Noorwegen. Rolling is trots een van de meest bekende merken te leveren binnen de automobiel-, verpakkings-, druk-, techniek-, bouw- en constructie-industrie.

Over Hydro

Hydro is een gerenommeerde industriële onderneming die zaken doet en relaties opbouwt voor een duurzamere toekomst. Het bedrijf ontwikkelt industrieën die van belang zijn voor mens en maatschappij.. Sinds 1905 heeft het in Noorwegen gevestigde bedrijf Hydro natuurlijke hulpbronnen omgezet in waardevolle producten voor mens en industrie door een veilige en beveiligde werkplek te creëren voor zijn 34.000 medewerkers op meer dan 140 locaties in 40 landen. Tegenwoordig bezit en exploiteert Hydro diverse sectoren en heeft investeringen met een basis in duurzame sectoren. Hydro is door zijn zaken aanwezig in een uitgebreide reeks marktsegmenten voor aluminium, energie, metaalrecycling, hernieuwbare energiebronnen en accu's. Hydro streeft naar een duurzamere toekomst door meer vitale maatschappijen te ontwikkelen door het omzetten van natuurlijke hulpbronnen in producten en oplossingen op een innovatieve en efficiënte manier

Over KPS Capital Partners

KPS is, via haar gelieerde beheersmaatschappijen, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met meer dan $12,3 miljard aan beheerd vermogen (per donderdag 31 december 2020). Al bijna drie decennia lang werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door het uitvoeren van aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder basismaterialen, merkartikelen voor de consument, gezondheids- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op de financiële slagkracht. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een totale jaaromzet van ongeveer 10.6 miljard dollar, runnen 159 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 34.000 werknemers, rechtstreeks en via samenwerkingsverbanden over de hele wereld. De beleggingsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS zijn in detail beschreven op www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

Related Links

https://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP