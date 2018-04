KPS Capital Partners s'apprête à vendre Electrical Components International à Cerberus Capital Management

ECI est le fabricant leader mondial de harnais câblés, de boîtes de contrôle et de services d'assemblage à valeur ajoutée pour les appareils grand public et les applications industrielles spécialisées. ECI fabrique des produits destinés à un éventail d'applications électroniques et électromécaniques pour les clients du monde entier sur divers marchés finaux, parmi lesquels les appareils électroménagers, l'agriculture et la construction, le chauffage, la ventilation et l'air conditionné (CVAC), les transports spécialisés, l'automobile, les appareils commerciaux et l'électronique commercial. ECI exploite actuellement 35 installations de fabrication dans sept pays, et compte environ 20 000 associés à travers le monde. Au cours des trois dernières années, sous la propriété de KPS, ECI a acquis et intégré les acquisitions de Global Harness Systems (janvier 2015), Whitepath Fab Tech (mai 2016), et Fargo Assembly Company (février 2017).

Raquel Palmer, associée de KPS, a déclaré : « La réussite de notre investissement dans ECI témoigne de la capacité de KPS à déceler la valeur là où d'autres n'en sont pas capables, à réaliser les acquisitions appropriées, et à optimiser les entreprises. KPS, en partenariat avec la direction, a entièrement transformé ECI en la faisant passer du statut de fournisseur de harnais câblés axé sur le marché final des appareils, à celui de fabricant diversifié de composants à valeur ajoutée, desservant une large gamme de marchés finaux industriels. Sous la propriété de KPS, la Société a clôturé trois acquisitions hautement synergiques, investi dans de nouvelles installations de fabrication à l'échelle mondiale, multiplié par plus de deux la taille de sa clientèle, et significativement étendu sa présence sur les marchés finaux industriels spécialisés. Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements de la Société. ECI est un nouvel exemple de la stratégie d'investissement de KPS, qui consiste à réussir dans tous les cycles économiques, sur tous les territoires géographiques, et dans tous les secteurs.

Mme Palmer a ajouté : « Nous félicitons et remercions l'équipe de direction d'ECI pour sa vision stratégique ambitieuse, combinée à son exécution tactique extraordinaire, qui a conduit à la croissance significative du chiffre d'affaires de la Société, ainsi qu'à la diversification des marchés finaux et de la clientèle sous notre propriété. »

David Webster, président-directeur général d'ECI, a ajouté : « KPS a été le seul investisseur à reconnaître la valeur potentielle de notre entreprise en 2014. En travaillant en partenariat avec KPS, nous avons significativement investi dans nos employés et dans nos opérations, en nous focalisant sur l'engagement des employés, sur l'excellence de fabrication, ainsi que sur une qualité supérieure des produits, et sur le support apporté à notre clientèle internationale. Nous remercions KPS d'avoir fourni à nos équipes l'expertise, le capital et les ressources nécessaires pour acquérir et intégrer trois acquisitions, ainsi que pour renforcer notre culture axée sur l'amélioration continue. ECI demeure engagée en faveur de ses impératifs stratégiques clés relatifs à ses employés et ses clients. En outre, l'équipe de direction d'ECI continuera de faire partie intégrante de la Société aux côtés de nos nouveaux partenaires, qui fourniront des capitaux et des ressources supplémentaires afin de promouvoir une croissance continue du chiffre d'affaires, ainsi qu'une diversification de la clientèle, des marchés finaux et des territoires géographiques. Nous remercions nos clients, fournisseurs et employés, pour leur contribution à notre réussite. »

La clôture de la transaction, qui est soumise aux conditions de finalisation et aux autorisations habituelles, devrait avoir lieu au troisième trimestre 2018.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP a agi en qualité de conseiller juridique, et Barclays a agi en qualité de conseiller financier exclusif de KPS et d'ECI concernant la transaction.

À propos d'Electrical Components International

ECI a été créée dans les années 1950 et possède son siège social à St Louis, dans le Missouri, ainsi que 35 installations de fabrication, 19 centres de distribution, et des bureaux de vente et d'ingénierie basés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique. ECI est le fabricant et distributeur leader mondial de harnais câblés, le fournisseur de services d'assemblage à valeur ajoutée pour le secteur des appareils électroménagers, ainsi qu'un fournisseur leader de harnais câblés pour un large éventail de marchés finaux. ECI compte plus de 500 clients à travers le monde, et ses produits sont utilisés dans une large gamme d'applications électroniques et électromécaniques, parmi lesquelles les appareils électroménagers, l'agriculture et la construction, le chauffage, la ventilation et l'air conditionné (CVAC), les transports spécialisés, l'automobile, les appareils commerciaux et l'électronique commercial. La Société emploie environ 20 000 associés à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ecintl.com .

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, groupe de fonds d'investissement possédant près de 5,4 milliards $ d'actifs sous gestion. Depuis plus de vingt ans, les associés de KPS travaillent de manière exclusive afin d'atteindre une appréciation significative du capital, en réalisant des investissements majoritaires en capital dans des sociétés de fabrication et industrielles au sein d'un large éventail de secteurs, parmi lesquels des matériaux de base, des produits de consommation de marque, de santé, et de luxe, ainsi que des pièces automobiles, des biens d'équipement, et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs, en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les entreprises, ainsi que de générer des retours sur investissement en améliorant de manière structurelle la position stratégique, la compétitivité, et la rentabilité de leurs sociétés de portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur les leviers financiers. Les sociétés de portefeuille des fonds de KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 7,0 milliards $, exploitent 165 installations de fabrication dans 31 pays, et emploient près de 50 000 associés, directement ou via des coentreprises à travers le monde. La stratégie d'investissement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites plus en détail sur www.kpsfund.com .

SOURCE KPS Capital Partners, LP

Related Links

https://www.kpsfund.com