KPS Capital Partners vai adquirir o negócio de fitness da Brunswick Corporation, inclusive a marca Life Fitness

NOVA YORK, 6 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, através de uma recém-formada afiliada, assinou um contrato definitivo para adquirir o negócio de fitness da Brunswick Corporation, inclusive a marca Life Fitness ("Life Fitness" ou a "empresa"), por aproximadamente US$490 milhões em dinheiro.

A Life Fitness é a líder mundial em equipamentos comerciais de fitness e mesas de jogos. A empresa produz e vende seus equipamentos de força e cardiovascular, mesas de bilhar e acessórios com os nomes das marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT e Brunswick Billiards. Seus produtos são vendidos em mais de 160 países.

Jay Bernstein, um sócio da KPS, disse: "Estamos muito animados de investir na Life Fitness, a marca de equipamentos de fitness líder mundial. A Life Fitness tem a maior base global instalada de equipamentos, com aproximadamente dois milhões de unidades de equipamentos de força e cardiovascular usados regularmente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com o presidente Jason Worthy, sua equipe administrativa e os empregados da Life Fitness de todo o mundo, para aproveitar esta plataforma incrível e a forte herança da empresa de conceito, inovação e desenvolvimento de produtos. O histórico comprovado da KPS de aproveitamento de seu capital, plataforma global e compromisso com investimento em tecnologia, inovação, crescimento e serviço ao cliente apresenta uma oportunidade tremenda para a Life Fitness. Estamos extremamente confiantes que a Life Fitness vai prosperar como uma empresa independente".

Jason Worthy, presidente da Life Fitness, disse: "Estamos na expectativa desta oportunidade incrível de colaborar com uma empresa com um tremendo histórico comprovado de trabalho com empresas similares. A KPS reconhece nossa posição de marca de classe mundial, o valor de nossas relações com os clientes, nossa posição icônica na indústria de fitness e nosso potencial de ganhos de longo prazo. Nós vamos trabalhar estreitamente com a KPS para desenvolver e executar e um plano estratégico focado, centrado em nossa missão de inspirar vidas mais saudáveis. Nós vamos aproveitar nossa longa e bem-sucedida história de desenvolvimento de produtos e liderança tecnológica, com a meta de fornecer soluções e serviços da mais alta qualidade para uma ampla variedade de unidades de fitness e consumidores de fitness".

A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2019 e está sujeita às condições habituais de fechamento e de aprovações.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como conselheiro legal para a KPS e suas afiliadas.

Sobre a Life Fitness

A Life Fitness é a líder mundial em equipamentos comerciais de fitness e mesas de jogos. A empresa produz e vende equipamentos de força e cardiovascular, mesas de bilhar e acessórios com os nomes das marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT and Brunswick Billiards. Seus equipamentos são vendidos em mais de 160 países. Com sede nos arredores de Chicago, em Rosemont, Illinois, a Life Fitness é uma divisão da Brunswick Corporation (NYSE: BC). Para mais informações sobre os produtos e serviços da Life Fitness, visite www.lifefitness.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS é a administradora da KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimentos com aproximadamente US$5,1 bilhões de ativos sob gestão (dados de 31 de dezembro de 2018). Por mais de duas décadas, os sócios da KPS têm exclusivamente trabalhado para obter uma significativa valorização de capital, investindo em controle de patrimônio de empresas de produção e industriais em uma gama diversa de setores, entre eles, materiais básicos, produtos de consumo, saúde e luxo, peças automotivas, equipamento de capital e produção geral. A KPS cria valor para seus investidores, trabalhando construtivamente com talentosas equipes de gestão para fazer as empresas melhores e gera retornos de investimento ao estruturalmente melhorar a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de primordialmente apostar na alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds atualmente agregam receitas anuais de aproximadamente US$ 5,8 bilhões, operam 99 unidades de produção em 27 países e têm aproximadamente 21.000 empregados, diretamente e através de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimentos e o portfólio de empresas da KPS estão descritos em detalhes em www.kpsfund.com.

FONTE KPS Capital Partners, LP

Related Links

http://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP